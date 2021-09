Young Boys Bern vs. Manchester United: Die Champions League live im TV und LIVE-STREAM

Am 1. Spieltag der Champions League bekommt es ManUnited mit den Young Boys aus Bern zu tun. Wo und wie Ihr das Duell schauen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der erste Spieltag der Königsklasse steht an. In Gruppe F bekommt es Favorit Manchester United mit dem Außenseiter Young Boys Bern zu tun. Die Red Devils reisen in die Schweiz und treffen am Dienstag, den 14. September um 18.45 Uhr auf die Young Boys.

Die Aufregung war groß, als verkündet wurde, dass Cristiano Ronaldo zu seiner alten Liebe Manchester United zurückkehrt. Allein diese Verpflichtung macht United zu einem ernstzunehmenden Anwärter auf den CL-Titel. Der Start in die Saison war gut. In der Liga ist ManU bislang noch ungeschlagen, holte sieben von neun möglichen Punkten. Darüber hinaus verstärkte man sich auch in der Defensive, verpflichtete Weltmeister Raphael Varane von Real Madrid. Zudem wechselte auch ein gewisser Jadon Sancho im Sommer zu United.

Bern ist auf dem Papier klarer Underdog. Der Schweizer Meister hat einen etwas holprigen Saisonstart erwischt. In der Liga holte man von möglichen zwölf Punkten nur fünf und rangiert aktuell auf dem siebten Platz. In der Champions-League-Qualifikation tat sich Bern gegen vergleichsweise einfache Gegner ebenfalls schwer, setzte sich am Ende aber durch (Slovan Bratislava, CFR Cluj, Ferencváros Budapest).

Young Boys Bern vs. Manchester United: Alles zur Übertragung

Young Boys Bern vs. Manchester United: Die Übersicht über das Champions-League-Duell

Wettbewerb Champions League | 1. Spieltag | Gruppe F Begegnung Young Boys Bern vs. Manchester United Anpfiff 14. September - 18.45 Uhr Ort Stadion Wankdorf (Bern, Schweiz)

Young Boys Bern vs. Manchester United: Der erste Spieltag der Champions League live im TV?

Der Auftakt in die Champions League zwischen Bern und ManUnited wird nicht im frei empfangbaren TV zu sehen sein. Generell gilt, dass die Königsklasse im "klassischen" Fernsehen nicht mehr zu sehen sein wird.

DAZN und Amazon Prime (Streamingplattformen) haben sich die Lizenzen an der Champions League gesichert. Dazu gehört auch die Partie zwischen dem Schweizer Vertreter und United. Die Begegnung wird als LIVE-STREAM im Internet übertragen.

Young Boys Bern vs. Manchester United: Das CL-Duell als LIVE-STREAM bei DAZN

Der LIVE-STREAM dieser Partie ist ausschließlich bei DAZN zu sehen. Um das Aufeinandertreffen verfolgen zu können, benötigt Ihr eine Internetverbindung sowie ein internetfähiges Endgerät. Solltet Ihr von unterwegs auf den Stream zugreifen wollen, könnt Ihr dies über die DAZN-App auf Eurem Mobiltelefon tun. Auch über den Laptop habt Ihr über einen Browser Eurer Wahl Zugriff auf den LIVE-STREAM.

Außerdem haben die meisten SmartTVs die Möglichkeit, über die DAZN-App auf den Content zuzugreifen. Wollt Ihr also das maximale Erlebnis, könnt Ihr die Begegnung auch über Euren Fernseher verfolgen.

Young Boys Bern vs. Manchester United im LIVE-TICKER

Solltet Ihr kein DAZN-Abo oder keine Zeit haben, die Partie vor dem Bildschirm verfolgen zu können, legen Wir Euch den LIVE-TICKER von Goal ans Herz. Damit verpasst Ihr keine spannende Szene oder wichtige Situation und seid stets aktuell über alle Ereignisse informiert.

Zum LIVE-TICKER geht's hier entlang ->

Die Champions League ab 2021/2022 live bei DAZN

Die Partie zwischen Bern und ManUnited ist nicht die Einzige, die DAZN überträgt. Insgesamt strahlt DAZN 90 der 96 Gruppenspiele als Einzelpartien live aus. Die sechs, die exklusiv bei Prime zu finden sind, könnt Ihr allerdings bei DAZN in der Konferenz verfolgen.

Neben der Champions League hat DAZN auch Übertragungsrechte an anderen Fußball-Wettbewerben. So werden zum Beispiel auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga live übertragen. Dazu kommen die vollumfassenden Lizenzen der Ligue 1 sowie der spanischen LaLiga. Fußball ist allerdings nicht der einzige Sport, der bei DAZN zu finden ist. Neben den üblichen anderen Ballsportarten wie American Football oder Basketball gibt es auch Darts oder Mixed Martial Arts (UFC) im Programm. Allerdings ist dieses vielfältige Angebot nicht kostenlos zu haben.

DAZN bietet Euch dabei die Wahl zwischen einem Monatsabonnement und einem Jahresabo. Bei ersterem wären monatlich 14,99 Euro fällig. Das Jahresabo kostet einmalig 149,99 Euro. Grob überschlagen sind das ca. 12,50 Euro pro Monat. Das gesamte Angebot könnt Ihr zudem vorher kostenlos mit einem Probemonat testen. Diesen findet Ihr unter diesem Link.

Young Boys Bern vs. Manchester United: So könnten die Mannschaften auflaufen

Mögliche Aufstellung Young Boys Bern: von Ballmoos - Maceiras, Camara, Zesiger, Garcia - Martins Pereira, Aebischer - Fassnacht, Moumi Ngamaleu - Elia, Siebatcheu

Mögliche Aufstellung Manchester United: de Gea - Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw - McTominay, Pogba - Greenwood, Bruno Fernandes, Sancho - Ronaldo