Italien trifft am Freitag in der EM Qualifikation auf Nordmazedonien. Hier erfahrt Ihr, wo das Länderspiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Heute gehen in der EM-Qualifikation zahlreiche Partien des neunten Spieltags über die Bühne. Dabei bekommt es Italien am Freitag (17. November) mit Nordmazedonien zu tun. Der Anpfiff des Länderspiels erfolgt um 20.45 Uhr.

Zudem dient das Römer Olympiastadion als Schauplatz der Partie zwischen den Azzurri und den Löwen.

Italien und Nordmazedonien rangieren im am 26. Oktober veröffentlichten FIFA-Ranking auf dem neunten und auf dem 66. Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Italien vs. Nordmazedonien im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Italien vs. Nordmazedonien, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Italien – Nordmazedonien Wettbewerb EM Qualifikation, Gruppe C, 9. Spieltag Datum Freitag, 17. November 2023 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Olympiastadion (Rom)

Wo läuft Italien vs. Nordmazedonien im LIVE STREAM und TV? Die Übertragung der EM Qualifikation heute

Italien vs. Nordmazedonien im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Italien-News

Die italienische Nationalmannschaft unterlag am achten Spieltag in der EM Qualifikation mit 1:3 in England.

Es endete damit eine Serie von vier ungeschlagenen Partien, wobei die Azzurri drei davon gewannen.

Hierbei bildete ein 1:1 beim kommenden Gegner Nordmazedonien und beim Debüt von Teamchef Luciano Spalletti die Ausnahme.

Danach erreichte Italien zuerst ein 2:1 gegen die Ukraine, es folgte ein 4:0 gegen Malta.

Die Aufstellung von Italien

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Nordmazedonien-News

Das nordmazedonische Nationalteam gewann am 17. Oktober ein Testspiel gegen Armenien mit 3:1.

Damit kehrte die Elf von Blagoja Milevski nach einem 0:2 im jüngsten Qualifikationsspiel gegen die Ukraine in die Erfolgsspur zurück.

Mitte September erreichten die Löwen nach dem 1:1 gegen Italien ein 2:0 in Malta.

Die Aufstellung von Nordmazedonien:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Italien gegen Nordmazedonien live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 4 Siege Italien 1 Siege Nordmazedonien 1 Unentschieden 2 Letztes Duell Nordmazedonien vs. Italien 1:1 (EM-Qualifikation, Gruppe C, 9. September 2023)

Italien vs. Nordmazedonien live anschauen: Nützliche Links