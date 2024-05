Der BVB trifft am Mittwoch in der Champions League auf PSG. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr Borussia Dortmund im TV und LIVE STREAM schauen könnt.

In dieser Woche steigen in der Champions League 2023/24 die Hinspiele des Halbfinales. Dabei bekommt es Borussia Dortmund am Mittwoch (1. Mai) mit Paris Saint-Germain zu tun. Der Anpfiff ertönt um 21 Uhr.

Außerdem fungiert der Signal Iduna Park als Kulisse des Aufeinandertreffens zwischen dem BVB und PSG. Borussia Dortmund setzte sich im Viertelfinale gegen Atlético Madrid durch. Paris Saint-Germain bezwang in der Runde der besten acht Teilnehmer den FC Barcelona.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr BVB vs. PSG (Paris Saint-Germain) im LIVE-STREAM und TV schauen könnt.

BVB vs. PSG (Paris Saint-Germain), Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel BVB – PSG (Paris Saint-Germain) Wettbewerb Champions League, Halbfinale Datum Mittwoch, 1. Mai 2024 Uhrzeit 21 Uhr Ort Signal Iduna Park (Dortmund)

Wo läuft BVB vs. PSG (Paris Saint-Germain) im LIVE STREAM und TV? Borussia Dortmund heute live schauen

BVB vs. PSG (Paris Saint-Germain) im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

BVB-News

BVB bezwang im Viertelfinale Atlético Madrid. Hierbei verzeichnete die Mannschaft von Edin Terzic eine 1:2-Auswärtsniederlage und am 17. April ein 4:2.

Der BVB hatte die Gruppe F mit elf Zählern und drei Punkten mehr als der kommende Gegner Paris Saint-Germain beendet.

Anschließend hatte der BVB im Achtelfinale gegen PSV Eindhoven ein 1:1 und ein 2:0 im Signal Iduna Park erreicht.

Die Aufstellung des BVB:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

PSG-News

Paris Saint-Germain setzte sich im Viertelfinale gegen den FC Barcelona durch. Eine Woche nach einem 2:3 vor eigenem Publikum gelang PSG bei den Katalanen ein 4:1.

Das Team von Luis Enrique hatte in der Gruppe F gegen den kommenden Gegner Borussia Dortmund im Prinzenpark ein 2:0 und auswärts ein 1:1 erreicht.

Zum Auftakt der K.-o.-Phase hatte Paris Saint-Germain gegen Real Sociedad zuhause ein 2:0 und in San Sebastian ein 2:1 gefeiert.

Die Aufstellung von PSG:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

BVB gegen PSG (Paris Saint-Germain) live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 6 Siege BVB 1 Siege PSG (Paris Saint-Germain) 2 Unentschieden 3 Letztes Duell BVB vs. PSG (Paris Saint-Germain) 1:1 (Champions League, 13. Dezember 2023)

BVB vs. PSG (Paris Saint-Germain) live anschauen: Nützliche Links