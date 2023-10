Gespannt blicken die Fans auf die Auslosung der Gruppenphase für die EM 2024. Doch wo findet sie eigentlich statt?

Nicht mehr lange, dann findet endlich die Auslosung der Gruppen für die EM 2024 statt. Bereits am 2. Dezember 2023 erfahren Gastgeber Deutschland und die anderen 23 qualifizierten Mannschaften ihre Gruppengegner für das Turnier im kommenden Sommer.

Die Spannung steigt, ein Event der Superklasse mit zahlreichen Fußballlegenden steht bevor. Doch wo wird die Gruppenphase der EM 2024 eigentlich ausgelost? Wo findet die Auslosung für die EM 2024 statt? GOAL erklärt es Euch in diesem Artikel.

EM 2024: Die Fakten zum Turnier

Wettbewerb UEFA EURO 2024 Ort Deutschland Datum 14. Juni 2024 - 14. Juli 2024 Teilnehmer 24 Mannschaften

EM 2024: Welche Teams sind qualifiziert?

Insgesamt werden 24 Teams an der EM 2024 teilnehmen und wie es die Tradition so will, ist der Gastgeber immer qualifiziert. Das DFB-Team ist also bereits dabei und als Kopf der Gruppe A, der das Eröffnungsspiel bestreitet, zudem gesetzt.

Dahinter sind aber noch weitere 23 Plätze zu vergeben, wobei neben Deutschland bislang auch einige andere Teams qualifiziert sind: Belgien, Frankreich, Portugal, Schottland, Spanien, Türkei, Österreich, England. (Stand: 21. Oktober 2023)

Wo ist die Auslosung für die EM 2024?

Wenn alle Teilnehmer für die EM 2024 feststehen, werden am 2. Dezember 2023 die Gruppen ausgelost. Nachdem das Turnier im kommenden Sommer in Deutschland stattfinden wird, wird auch die Gruppenphase im Gastgeberland, also in Deutschland, ausgelost.

Das Event am 2. Dezember 2023 wird in Hamburg steigen, dort werden in der Elbphilharmonie die Gruppen für die EM 2024 ausgelost. Dann wissen wir auch, auf welche drei Teams das DFB-Team in Gruppe A treffen wird und gegen wen Deutschland in München das Eröffnungsspiel bestreitet.

Neben München ist übrigens auch Hamburg ein Spielort bei der EM 2024. In welchen Städten und Stadien bei der EM 2024 gespielt wird, erfahrt Ihr HIER.