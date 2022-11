WM-Kader Deutschland: Ist heute die Verkündung?

Der finale WM-Kader von Deutschland wird zeitnah bekanntgegeben. 26 Spieler dürfen nach Katar reisen. Ist heute die Verkündung?

Die Weltmeisterschaft 2022 in Katar steht vor der Tür, ab dem 20. November rollt der Ball in den Stadien. Zuvor steht allerdings noch die Verkündung des finalen Kaders durch Bundestrainer Hansi Flick an. Findet die Bekanntgabe heute, am 10. November 2022, statt? GOAL klärt auf.

Bundestrainer Hansi Flick steht vor einer schwierigen Aufgabe. Mit welchem Kader fährt der 57-Jährige zur bevorstehenden Weltmeisterschaft nach Katar? Zwar kann er für dieses Turnier 26 statt der in den vergangenen Jahren üblichen 23 Spieler nominieren, viel leichter dürfte diese Tatsache die Entscheidung allerdings auch nicht machen.

Vor allem die Bekanntgabe der Stürmer wird mit großer Spannung erwartet. Timo Werner (RB Leipzig) fällt mit einer Sprunggelenksverletzung definitiv aus. Greift Flick daher auf den formstarken Niklas Füllkrug zurück, der für den SV Werder Bremen in der laufenden Bundesliga-Saison bereits zehn Treffer markierte? Auch die Namen Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) und Mërgim Berisha (FC Augsburg) wurden in letzter Zeit häufiger genannt. Schon bald wissen wir mehr.

Die Verkündung des WM-Kaders steht unmittelbar bevor. Findet diese heute statt?

WM-Kader Deutschland: Allgemeine Infos zum Turnier in Katar

Wettbewerb: Weltmeisterschaft 2022 Austragungsort: Katar Anzahl der Teams: 32 Zeit: 20. November bis 18. Dezember

WM-Kader Deutschland: Wann findet die Verkündung statt?

Medienberichten zufolge musste der Bundestrainer bis zum 21. Oktober eine Liste mit seinem vorläufigen Kader bei der FIFA hinterlegen. Diese wurde jedoch nicht mit der Öffentlichkeit geteilt. Während einige Akteure wie Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Kai Havertz oder İlkay Gündoğan sicher dabei sein werden, gibt es auch Raum für Überraschungen.

So verkündete beispielsweise vor wenigen Wochen Grischa Prömel (TSG 1899 Hoffenheim), dass sein Name auf der Liste steht. Allerdings verletzte sich der Mittelfeldspieler am vergangenen Wochenende schwer am Knöchel und ist somit kein Thema mehr für das Turnier. Ob er es in den endgültigen Deutschland-Kader geschafft hätte, bleibt somit Spekulation.

WM-Kader Deutschland: Gibt Flick heute seine Mannschaft bekannt?

Welche 26 Spieler Flick mit zur WM nimmt, werden wir aber schon heute, am 10. November, erfahren.

Im Rahmen einer Pressekonferenz wird der endgültige DFB-Kader verkündet, ab 11.55 Uhr wird diese live zu sehen sein.

WM-Kader Deutschland: Wer zeigt/überträgt die Verkündung heute live in TV und STREAM?

Übertragen wird die Kader-Bekanntgabe in diversen LIVE-STREAMS. So könnt Ihr beispielsweise bei ran.de oder in der ARD-Mediathek kostenfrei dabei sein, wenn die Mannschaft bekanntgegeben wird.

Darüber hinaus zeigt heute auch der Pay-TV-Sender Sky die Verkündung und das ebenfalls kostenlos. Auf skysport.de oder in der Sky-App erlebt Ihr die PK in voller Länge.

WM-Kader Deutschland: Welche Gegner hat die DFB-Elf in Gruppe E?

Bevor es nach Katar geht, bezieht die deutsche Nationalmannschaft am 14. November noch ein kurzes Trainingslager im Oman und bestreitet dort ein Testspiel. Am 23. November steht schließlich das erste Gruppenspiel an. Nachfolgend seht Ihr die Partien in der Übersicht.

WM-Kader Deutschland: Verkündung heute - Übersicht zur Übertragung