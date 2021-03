WM 2030: Großbritannien und Irland treiben gemeinsame Bewerbung voran

Großbritannien und Irland wollen sich gemeinsam um die Weltmeisterschaft 2030 bewerben. "Wir sind sehr, sehr erpicht darauf, den Fußball 2030 nach Hause zu bringen", sagte der britische Premierminister Boris Johnson dem Boulevardblatt Sun: "Ich denke, es ist der richtige Ort. Es ist die Heimat des Fußballs, es ist die richtige Zeit. Es wird eine absolut wunderbare Sache für das Land sein."

Laut Sun wird der britische Finanzminister Rishi Sunak am Mittwoch bei der Vorstellung des Haushalts im Parlament ankündigen, dass die Bewerbung Großbritanniens und Irlands für die WM 2030 mit 2,8 Millionen Pfund (rund 3,2 Millionen Euro) gefördert wird.

Auch die irische Regierung bestätigte ihr Interesse an einer gemeinsamen Bewerbung. "Es ist eine sehr aufregende Nachricht, sehr interessant", kommentierte Johnsons irischer Amtskollege Micheal Martin die Pläne: "Es ist noch sehr früh und ich bin sehr glücklich, mit Großbritannien und allen beteiligten Verbänden zusammenzuarbeiten. Wir werden tun, was wir können, um dieses Angebot aufzuwerten."

Bislang fand lediglich eine Fußball-Weltmeisterschaft auf der Insel statt, 1966 war England allerdings alleiniger Ausrichter. Für 2006 und 2018 waren die Bewerbungen vergebens. Nun soll die WM 2030 auch als Zeichen des Aufbruchs nach der Corona-Pandemie dienen. "Wir wollen viel mehr tun, um den Sport nach der Pandemie zu fördern und in den kommenden Jahren eine Bonanza des Fußballs zu sehen", twitterte Johnson.

Let's bring football home in 2030.



I would love for the home of football to host the 2030 World Cup, and it would be a wonderful thing for the whole country to savour.



We want to do much more to encourage sport post-pandemic and see a bonanza of football in the years ahead. https://t.co/TsCmlKTLMW