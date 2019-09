WM 2030: Ecuador schlägt gemeinsame Bewerbung mit Kolumbien und Peru vor

Der südamerikanische Verband wünscht sich eine Austragung der WM zum 100-jährigen Jubiläum. Ecuador ergreift nun offenbar die Initiative.

Der ecuadorianische Staatspräsident Lenin Moreno hat eine gemeinsame Bewerbung mit und Peru um die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2030 vorgeschlagen. Er habe ein entsprechendes Ansinnen seinen Präsidentenkollegen Ivan Duque (Kolumbien) und Martin Vizcarra (Peru) vorgetragen, schrieb er bei Twitter.

Dies habe er beim Amazonas-Gipfel im kolumbianischen Leticia am vergangenen Freitag in die Tat umgesetzt, so Moreno. Die südamerikanische Fußball-Konföderation CONMEBOL wünscht sich eine Austragung der WM-Endrunde mit 48 Teams zum 100. Jahrestag der ersten WM 1930 in . Allerdings haben auch , Uruguay, und Paraguay eine Kandidatur für die Ausrichterrolle angekündigt.

WM 2030: Vergabe der FIFA voraussichtlich 2022

Auch und wollen eine gemeinsame Bewerbung prüfen, dies gilt auch für , Bulgarien, Rumänien und sowie das Vereinigte Königreich und Irland. Auch hat offenbar Interesse an der WM-Gastgeberrolle in elf Jahren. Der Weltverband FIFA wird die WM-Endrunde 2030 voraussichtlich 2022 vergeben.

In knapp drei Jahren ist WM-Gastgeber, 2026 sind die USA, und Kanada gemeinsame Ausrichter der WM-Endrunde.