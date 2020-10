WM 2030: Spanien und Portugal wollen gemeinsam die Jubiläumsendrunde ausrichten

2018 gingen Spanien und Portugal leer aus. Für die Weltmeisterschaft 2030 werfen die beiden Verbände erneut ihren Hut in den Ring.

Mit einer gemeinsamen Kandidatur haben und am Mittwoch die erste offizielle Bewerbung um die Gastgeberrolle bei der WM 2030 angemeldet. Spitzenvertreter beider Verbände unterzeichneten am Mittwoch vor dem Länderspiel ihrer Nationalmannschaften in Lissabon einen entsprechenden Vertrag.

Die Bemühungen um das Jubiläumsturnier 100 Jahre nach der ersten WM-Endrunde 1930 in sind der zweite gemeinsame Anlauf der Südeuropäer auf den Zuschlag für die Ausrichtung eines WM-Turniers. Schon 2018 hatten Spanien und Portugal WM-Gastgeber sein wollen, doch bei der Vergabe des Turniers gewann die Abstimmung.

WM 2030: Bewerben sich auch und ?

Seit längerer Zeit schon kursieren Spekulationen über das Interesse mehrerer Länder und Nationenbündnisse an der Ausrichtung der prestigeträchtigen "Jahrhundert-WM". Demnach sollen , Bulgarien, Rumänien und ebenso eine gemeinsame Kandidatur planen wie ein Zusammenschluss südamerikanischer Länder.

Mehr Teams

Angeblich plant außerdem das Fußball-Mutterland England gemeinsam entweder mit mehreren britischen Ländern aus dem Vereinigten Königreich oder alternativ mit Irland aus Anlass des WM-Jubiläums eine Kandidatur. Auch China werden Ambitionen für 2030 nachgesagt, und in Afrika liebäugeln ebenfalls vereinzelte Staaten mit einer WM-Bewerbung.

Die nächste WM-Endrunde findet Ende 2022 in statt. Beim darauffolgenden WM-Turnier 2026 sind die USA, Kanada und gemeinsame Gastgeber.