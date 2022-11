WM 2022, Spiele von Deutschland im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt die DFB-Elf live?

Die WM 2022 steht bevor, Deutschland erwarten zunächst drei Gruppenspiele. Wer zeigt / überträgt die DFB-Elf live in TV und STREAM?

Die Weltmeisterschaft 2022 in Katar steht vor der Tür und wird am 20. November eröffnet. Für die deutsche Nationalmannschaft und Bundestrainer Hansi Flick geht es zunächst in den drei Gruppenspielen gegen Japan, Spanien und Costa Rica um den Einzug in die K.o.-Runde. Doch wer zeigt / überträgt die Partien im TV und LIVE-STREAM? GOAL hat alle Infos gesammelt.

Mit Spannung wird die WM 2022 erwartet. Welches Team setzt sich am 18. Dezember in Katar die Krone auf und kürt sich zum neuen Weltmeister? Wie schlägt sich die deutsche Mannschaft in der nicht zu unterschätzenden, aber definitiv machbaren Gruppe E? Und was machen die anderen Favoriten wie Brasilien, Argentinien, Frankreich, England oder Portugal?

Eine erste Antwort in Bezug auf die DFB-Elf wird es am 23. November geben, wenn die Flick-Mannschaft ab 14 Uhr auf Japan um die Bundesliga-Akteure Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt) und Ritsu Doan (SC Freiburg) trifft. Weiter geht es dann mit den Partien gegen Spanien (27. November, 20 Uhr) und Costa Rica (1. Dezember, 20 Uhr). Doch wer zeigt/ überträgt eigentlich live in TV und STREAM?

Die deutschen WM-Spiele stehen an. Welcher Sender zeigt / überträgt die DFB-Elf in TV und LIVE-STREAM?

WM 2022, Spiele von Deutschland im TV und LIVE-STREAM: Übersicht zu den Spielen der DFB-Elf

Wettbewerb: Weltmeisterschaft 2022 in Katar

WM-Start: 20. November 2022 (Katar vs. Ecuador, 17 Uhr)

WM-Finale: 18. Dezember, 16.00 Uhr

Anzahl der Teams: 32

Gruppengegner der DFB-Elf: Japan, Spanien und Costa Rica

WM 2022, Spiele von Deutschland im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt im Free-TV?

48 der insgesamt 64 WM-Spiele werden live im Free-TV gezeigt. Für die Übertragung zeichnen die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF verantwortlich.

Zu den Live-Spielen zählen auch die beiden Halbfinals, das Spiel um Platz drei sowie das große Finale am 18. Dezember, unabhängig von einer Beteiligung der DFB-Elf.

WM 2022, Spiele von Deutschland im TV und LIVE-STREAM: Wer überträgt im Pay-TV?

Wollt Ihr alle 64 Spiele live sehen, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement beim Pay-TV-Anbieter MagentaTV.

Der Kostenpunkt für ein MagentaTV-Abo liegt bei mindestens zehn Euro, abhängig von der Wahl Eures Vertrags. Nähere Informationen dazu gibt es auf der Website des Anbieters.

WM 2022, Spiele von Deutschland im TV und LIVE-STREAM: Wo gibt es LIVE-STREAMS zur DFB-Elf?

Da alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft im frei empfangbaren Fernsehen im ZDF oder bei der ARD laufen, könnt Ihr natürlich auch auf kostenlose LIVE-STREAMS zurückgreifen.

Diese findet Ihr je nach übertragendem Sender auf der Website des ZDF oder der ARD sowie in der entsprechenden App. Natürlich stellt auch MagentaTV einen STREAM bereit, der sich aber nur nach Abschluss eines Abos abspielen lässt.

WM 2022, Spiele von Deutschland im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt die Partien der DBF-Elf?

Wie bereits erwähnt bekommt es Deutschland in Gruppe E mit Japan, Spanien und Costa Rica zu tun. Nachfolgend findet Ihr eine Auflistung aller Spiele der deutschen Staffel sowie der übertragenden Sender.

WM 2022, Spiele von Deutschland im TV und LIVE-STREAM: Highlights und LIVE-TICKER

Kurze Zusammenfassungen der deutschen Spiele werdet Ihr ebenfalls auf der Sportschau- oder der ZDF-Sportstudio-Website finden.

Könnt Ihr die Spiele nicht live verfolgen, greift auf die LIVE-TICKER von GOAL zurück. Dort werdet Ihr nahezu in Echtzeit über das Geschehen auf dem Platz informiert.