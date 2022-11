RTL zeigt keine WM-Spiele live im TV und im LIVE-STREAM. Warum das so ist, verrät Euch GOAL - und auch, wo Ihr die Spiele stattdessen seht.

Wer in den vergangenen Monate die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen wollte, der war teilweise bei RTL an der richtigen Adresse.

Der Privatsender zeigte die Spiele des DFB-Teams in der Nations League und der WM-Qualifikation live im Free-TV. Spiele von der Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) sucht man im Programm von RTL aber vergeblich.

RTL zeigt keine Spiele der WM 2022 im TV. GOAL liefert alle Informationen, warum das so ist und verrät auch, wer für die Live-Übertragungen von der WM verantwortlich ist.

WM 2022: Warum überträgt RTL keine Spiele?

Die Beantwortung dieser Frage ist einfach erklärt! RTL konnte der FIFA keine Übertragungsrechte für die WM 2022 abkaufen. Deshalb gibt es bei dem Privatsender keine WM-Spiele live zu sehen.

Nach der WM gibt es dafür wieder reichlich Partien auf RTL live - vornehmlich Spiele der deutschen Nationalmannschaft. RTL sicherte sich nämlich von der UEFA ein umfangreiches Rechtepaket und wird bis 2028 einen Großteil der deutschen Länderspiele übertragen.

imago images

Das Rechtepaket beinhaltet die Hälfte aller DFB-Länderspiele bis 2028 in der Nations League und bei den European Qualifiers zur Weltmeisterschaft 2026 und zur EURO 2028. Darüber hinaus sind künftig auch Testspiele der DFB-Elf und Endrundenspiele der Nations League auch ohne deutsche Beteiligung bei RTL und seiner kostenpflichtigen Streamingplattforn RTL+ zu sehen.

WM 2022: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Selbstverständlich wird es in den Wochen vor Weihnachten in Deutschland reichlich Live-Übertragungen von der WM 2022 im TV und im LIVE-STREAM geben. Wer sich die Übertragungsrechte dafür gesichert hat und wie die einzelnen Anbieter von den Spielen berichten, zeigen wir Euch in den nächsten Abschnitten.

WM 2022: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM bei MagentaTV

MagentaTV, das TV-Angebot der Deutschen Telekom, zeigt seinen Abonnenten alle 64 WM-Partien live, davon 16 Spiele exklusiv. Zu den Exklusivspielen gehören auch zwei Achtelfinals und ein Viertelfinale sowie auch das Spiel um Platz drei, wenn dieses ohne Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft stattfindet.

MagentaTV ist kostenpflichtig und auch für Nicht-Telekom-Kunden buchbar. Es besteht auch die Möglichkeit, sich ein Kurzzeit-Abo nur für die Zeit während der WM zum Preis von zehn Euro zuzulegen. Dieses kann monatlich gekündigt werden. Weiterführende Informationen gibt es auf der Homepage der Telekom.

WM 2022: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM bei ARD und ZDF

Weite Teile der WM können aber auch kostenlos live im TV und im LIVE-STREAM verfolgt werden. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen nämlich abzüglich der 16 exklusiven MagentaTV-Spiele alle anderen Partien im frei empfangbaren Fernsehen.

Deren Übertragungen sind auch im LIVE-STREAM allesamt umsonst - und zwar in den Mediatheken der ARD und des ZDF.

WM 2022: Die Übertragung in der Übersicht

MagentaTV ARD ZDF Anzahl Spiele 64 24 24 Free-TV? Nein Ja Ja LIVE-STREAM MagentaTV ARD Mediathek ZDF Mediathek

Fußball, WM 2022 in Katar: Das Turnier im Kurz-Überblick