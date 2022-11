WM: Warum ist Mats Hummels nicht dabei?

Bei der Verkündung des deutschen Kaders für die WM 2022 in Katar fehlte ein prominenter Name: Mats Hummels. GOAL erklärt, warum Hummels fehlt.

Als Bundestrainer Hansi Flick am 10. November den Kader der deutschen Nationalmannschaft verkündete, gab es in der Defensive mehrere Überraschungen. Unter anderem gehört Lukas Klostermann, Verteidiger von RB Leipzig, dem finalen Kader der DFB-Elf an, obwohl er den Großteil der Hinrunde verpasst hatte. Ein prominenter Name fehlte vielen deutschen Fans: BVB-Star Mats Hummels. GOAL erklärt, warum der 33-Jährige nicht bei der WM dabei ist.

Mats Hummels spielte bei Borussia Dortmund eine starke Hinrunde und stach selbst bei schwächeren Mannschafts-Leistungen oftmals individuell heraus. Bundestrainer Hansi Flick entschied sich jedoch für Antonio Rüdiger (Real Madrid), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Thilo Kehrer (West Ham United), David Raum (RB Leipzig), Christian Günter (SC Freiburg), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Armel Bella-Kotchap (FC Southampton) und Matthias Ginter (SC Freiburg) in der Defensive.

Die Nicht-Nominierung des Weltmeisters von 2014 hatte nach Informationen der Sport Bild zwei Gründe: Zum einen steht die DFB-Elf unter Hansi Flick sehr hoch, sodass schnelle Verteidiger in Umschalt-Situationen benötigt werden. Hummels Stärken liegen eher im Spielaufbau, der Zweikampfführung und seinem Spielverständnis, die bei einer tiefen Abwehrkette mehr zum Vorschein kommen.

Zum anderen äußerte Hummels beim BVB immer wieder öffentlich deutliche Kritik, ein Aspekt, der dem Bericht zufolge für Unmut sorgen könnte. DFB-Direktor Oliver Bierhoff hätte die Dortmunder-Verantwortlichen sogar früh gewarnt, dass die Äußerungen kritisch aufgenommen werden. Das Risiko von internem Unmut wollte Flick wohl nicht eingehen und informierte Hummels bei einem Telefonat über die Nicht-Nominierung.

WM 2022: Wie erklärt Bundestrainer Hansi Flick das Fehlen von Hummels?

Bundestrainer Flick wurde bei der Verkündung seines Kaders auf das Fehlen von Hummels angesprochen. "Mats war natürlich enttäuscht. Wir haben viele Spiele von ihm angeguckt. Mats hat eine hervorragende Form, ist top-fit, hat Dortmund vieles gegeben. Er ist ein sehr wertvoller Spieler. Wir haben uns im Trainerteam für einen jüngeren Spieler entschieden, weil wir vielleicht noch ein bisschen die Zukunft im Blick haben. Nicht gegen Mats, sondern für die Mannschaft. Mats kann jeder Mannschaft guttun, trotzdem war es für uns ein Blick in die Zukunft", erklärte Flick bei der Medienrunde des DFB.

"Wenn ich mit Niklas Süle, Matze Ginter, Antonio Rüdiger und Nico Schlotterbeck unsere vier Innenverteidiger nehme, sind es vier, die schon eine enorme Qualität haben und wir sind froh, sie bei uns im Kader zu haben. Wenn man dann noch Thilo Kehrer oder Armel Bella-Kotchap dazu nimmt, haben wir auf dieser Position schon genügend Qualität und Spieler. Wir sind recht zufrieden mit der Auswahl, die wir haben. Wir haben neun Spieler für die Abwehr nominiert und genügend Spieler, die auf mehreren Positionen spielen können und uns eine gewisse Variabilität geben", führte Flick weiter aus.

WM 2022: Wie reagierte Mats Hummels?

Nach der Bekanntgabe des deutschen WM-Kaders meldete sich Hummels auf Instagram zu Wort und ließ seiner Enttäuschung freien Lauf: "Wenig überraschend ist das eine der größeren Enttäuschungen meiner Karriere. Ich drücke der Mannschaft die Daumen bei der WM und werde die Zeit nutzen um wie jedes Mal mit harter Arbeit auf eine solche Erfahrung zu reagieren", sagte Hummels.

