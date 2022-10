WM 2022 im ZDF: Das sind die Experten beim Zweiten

Es dauert nicht mehr lange, bis die WM in Katar startet. Wer uns bei den Übertragungen im ZDF als Experte unterhält, könnt Ihr hier nachlesen.

Am 20. November um 17:00 Uhr wird die erste Partie der WM 2022 zwischen Gastgeberland Katar und Ecuador angepfiffen.

Es sind also nur noch wenige Tage, bis wieder das größte Fußball-Event der Welt ansteht. Favoriten auf den Sieg gibt es einige. Besonders oft fallen die Namen Argentinien und Brasilien. Ebenso werden sich aber auch Spanien, England sowie Deutschland Chancen ausrechnen. Der aktuelle Weltmeister Frankreich gehört natürlich ebenfalls zum Favoritenkreis.

Das erste Mal überhaupt findet die Weltmeisterschaft während der Wintermonate statt. Wie und ob sich das auf die Stimmung zuhause und in den Stadien auswirkt, sehen wir dann ab dem 20. November.

Bei GOAL findet Ihr alle wichtigen Infos rund um den Expertenkreis des ZDF für die Übertragung der WM 2022.

WM 2022: Wo laufen die Spiele?

Zuerst einmal wollen wir die Frage klären, ob man überhaupt alle Spiele der WM im Free-TV sehen kann. Mittlerweile teilen sich nämlich drei Parteien die Übertragungsrechte für die Weltmeisterschaft. Dazu gehören das ZDF, die ARD und Magenta TV.

Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie das Halbfinale und das Finale könnt Ihr sicher im Free-TV verfolgen. Dabei teilen sich ARD und ZDF die Partien untereinander auf. Allerdings werden nicht alle Spiele der WM live im Free-TV laufen. 16 der insgesamt 64 Spiele sind exklusiv bei Magenta TV zu sehen. Um Zugriff darauf zu bekommen, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo bei diesem Dienst der Telekom abschließen.

WM 2022: Das sind die Experten im ZDF

Hier stellen wir Euch jetzt die Experten vor, die während der gesamten WM 2022 für das ZDF an den Start gehen.

Per Mertesacker und Christoph Kramer waren schon 2018 als Experten mit dabei und werden auch dieses Jahr mit von der Partie sein. Beide waren am Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 beteiligt. Während Kramer noch in der ersten Halbzeit des Finals verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, kam Per Mertesacker in den Schlussminuten, um die 1:0-Führung gegen Argentinien zu verteidigen.

Per Mertesacker beendete zur Saison 2017/18 seine aktive Karriere und war von 2018 bis 2020 Experte beim Streamingdienst DAZN, bevor er zum ZDF wechselte. Christoph Kramer spielt noch aktiv bei Borussia Mönchengladbach.

Ebenfalls als Experte bei der WM mit dabei sind die Trainerin der Frauen-Nationalmannschaft Martina Voss-Tecklenburg und der Trainer der SpVgg Unterhaching, Sandro Wagner. Martina Voss-Tecklenburg ist seit 2021 beim ZDF als Expertin am Start, Sandro Wagner gab sein Expertendebüt bereits beim Champions-League-Finale 2020.

Nicht mehr mit dabei sind übrigens Oliver Kahn und Holger Stanislawski. Beide waren noch als Experten bei der WM 2018 mit von der Partie.

