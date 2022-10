WM 2022 live auf MagentaTV: Das sind die Kommentatoren, Moderatoren und Experten

Die WM 2022 in Katar steht vor der Tür. Hier gibt es alle Informationen zum Personal bei den Übertragungen von MagentaTV.

Die WM 2022 in Katar bildet den prominenten Abschluss des Fußballjahres. Doch nur auf MagentaTV können Fans alle 64 Spiele der WM-Endrunde sehen, 16 Partien überträgt der Sender exklusiv. Hier gibt es die Informationen zu den Übertragungen inklusive Moderatoren, Kommentatoren und Experten!

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, doch der Höhepunkt steht für die Fußballer noch an. In Katar findet vom 20. November bis 18. Dezember die Weltmeisterschaft statt. Das Turnier ist aus verschiedenen Gründen nicht unumstritten, Kritik am Gastgeber hagelte es zuletzt immer wieder.

Zweifelsohne dürfte die WM trotz aller Bedenken weltweit großes Interesse hervorrufen - trotz des ungewöhnlichen Termins. Denn zum ersten Mal findet die WM im Spätherbst und Winter statt.

Die Fußball-WM in Katar beginnt am 20. November und endet knapp eine Woche vor Weihnachten. Welche Spiele zeigt MagentaTV und vor allem: welche Kommentatoren, Moderatoren und Experten sind dort im Einsatz? Alles Wichtige dazu folgt jetzt.

Fußball, WM 2022 in Katar: Das Turnier im Kurz-Überblick

VERANSTALTUNG Fußball-WM 2022 AUSTRAGUNGSLAND Katar ZEITRAUM 20. November bis 18. Dezember TEILNEHMENDE NATIONEN 32 TITELVERTEIDIGER Frankreich

WM 2022 in Katar: Die Übertragungen auf Magenta TV

Die Telekom zeigt über ihren Entertainment-Sender MagentaTV als einziger Anbieter sämtliche Spiele der WM 2022 in Katar. Dafür stellt der Sender drei Kanäle zur Verfügung - Fußball.TV 1 sowie Nummer 2 und 3. Auf Fußball.TV 1 sind Übertragungen der Spiele im klassischen Modus mit Live-Kommentar geplant.

Fußball.TV 2 bietet zu bestimmten Spielen tiefere Einblicke, Analysen sowie eine Taktik-Kamera. Auf Fußball.TV 3 wird eine hybride Darstellung aus den Bildern des Spiels inklusive Social-Media-Posts geboten.

Am finalen Gruppenspieltag werden aus Wettbewerbsgründen Spiele parallel laufen. Auf den ersten beiden Kanälen von MagentaTV läuft dann je eine Partie einzeln live, während der dritte Kanal Platz für eine Konferenzschaltung bietet.

MagentaTV: Die Moderatoren des Senders bei der WM 2022 in Katar

Für die WM 2022 in Katar hat MagentaTV namhafte Moderatoren, Kommentatoren und Experten verpflichtet, die aus dem Studio des Senders in Ismaning auf Sendung gehen. Die Rolle des Gastgebers und des führenden Moderators übernimmt Johannes B. Kerner.

Zusätzlich als Moderatoren im Einsatz sind Anett Sattler, Sascha Bandermann und Anna Kraft. Sattler und Bandermann waren schon häufiger für MagentaTV im Einsatz. Unterstützung bekommen die Moderatoren von zahlreichen namhaften Experten aus der Welt des Profifußballs.

Die Experten bei der WM 2022 in Katar für MagentaTV

Das Expertenteam von MagentaTV enthält jede Menge Prominente aus dem Fußball-Bereich. Spieler sowie Ex-Aktive, ehemalige Trainer und Schiedsrichter gehören zum Aufgebot des Telekom-Senders. Angeführt wird das Experten-Angebot von Michael Ballack, der ansonsten auch für den Streaminganbieter DAZN zum Einsatz kommt.

Weitere Experten sind Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme, Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic, der frühere Bayern-Spieler und zweimalige Champions League-Sieger Javi Martínez, Bundesliga-Profi Lars Stindl, Vize-Weltmeister Martín Demichelis und der Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich als Experte für die Regelkunde.

Die Taktik-Analysen werden von Jan Henkel präsentiert, der neben dem ehemaligen Bundesliga-Trainer Manuel Baum auch Tobias Schweinsteiger dafür an seiner Seite hat. Die Informationen im Bereich Social Media liefert der TikToker Paul Fischer.

Wolff Fuss und Co.: Die Kommentatoren der WM 2022 auf MagentaTV

Prominente Namen befinden sich auch im Kommentatoren-Team von MagentaTV für die WM 2022 in Katar. Angeführt wird das Aufgebot von Wolff-Christoph Fuss. Ebenfalls am Mikrofon im Einsatz sind Marco Hagemann, Jan Platte, Jonas Friedrich, Markus Höhner, Christina Rann, Christian Straßburger, Benni Zander und Alexander Klich.

Vor Ort in Katar befinden sich Anna Sara Lange als Feldreporterin, die Eindrücke direkt vom Spielfeld gibt, Lisa Ramuschkat berichtet von Fan- und Kultur-Themen. Aus dem Lager des DFB liefert Thomas Wagner regelmäßig frische News.

Das Angebot von MagentaTV, welches bis zu 14 Stunden tägliche Live-Berichterstattung umfasst, rundet das Format "Nachspielzeit" ab. Darin berichten Ruth Hofmann und Jonas Hummels über den zurückliegenden WM-Tag.

Die WM 2022 in Katar über MagentaTV: So empfangt ihr den Sender

Um die Spiele der WM 2022 in Katar über MagentaTV zu sehen, benötigt ihr ein Abonnement, welches ihr über die Telekom - unabhängig eures Internetanbieters - abschließen könnt. Zusätzlich wird ein Empfangsgerät der Telekom benötigt - entweder einen MediaReceiver, MagentaTV One oder den MagentaTV Stick.

Entsprechende Hardware ist im Preis des MagentaTV-Abos nicht inbegriffen und kostet zusätzlich - entweder per monatlicher oder einmaliger Zuzahlung. Der Sender hat in Aussicht gestellt, gesonderte Angebote zum Start der WM bereitzustellen.

MagentaTV gibt es nach erfolgreicher Registrierung auch als App für verschiedene Geräte wie dem Amazon Fire TV, Google Chromecast, Apple TV und weitere. Zudem kann MagentaTV über den Computer genutzt werden oder als App für SmartTVs. In diesem Fall funktioniert MagentaTV wie ein herkömmlicher LIVE-STREAM.

WM 2022: Die Übertragung in der Übersicht