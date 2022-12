WM 2022: War Kylian Mbappé schon einmal Weltmeister?

Kylian Mbappé gilt schon jetzt als einer der besten Spieler weltweit. Hat er aber schon einmal die WM gewonnen? Bei GOAL findet Ihr die Antwort.

Alle Welt blickt am 18. Dezember nach Katar, denn an diesem Tag findet das Finale der Weltmeisterschaft 2022 statt. Ein Team krönt sich dabei zu besten Nationalmannschaft der Welt und nimmt den wohl begehrtesten Gold-Pokal des Planeten mit nach Hause.

Um als einer der größten Spieler überhaupt zu gelten, muss man eigentlich auch diesen Titel mit seinem Land gewinnen. Spielern wie Pélé, Ronaldinho oder Maradona ist das gelungen. Allerdings ist auch die Liste der Spieler lang, die zu den ganz Großen im Weltfußball gehören, aber niemals den WM-Titel gewinnen konnten. Dazu gehören z.B. Namen wie Johan Cruyff, Michel Platini oder Eusebio.

Gehört Kylian Mbappé auch dazu, oder konnte der Franzose bereits eine WM gewinnen? Bei GOAL findet Ihr die Antwort auf diese Frage.

WM 2022 in Katar: War Kylian Mbappé bereits Weltmeister?

Kylian Mbappé spielt mit der französischen Nationalmannschaft noch immer um den Finaleinzug bei der Wüsten-WM in Katar und könnte am 18. Dezember den Weltmeister-Pokal in die Höhe recken - es wäre nicht das erste Mal.

Bei der WM 2018 in Russland stand der damals 19-Jährige im Aufgebot der Franzosen und hatte großen Anteil am Erfolg seiner Nation. Die Vorrunde gegen Australien, Peru und Dänemark schloss Frankreich souverän mit zwei Siegen und einem Unentschieden ab, Mbappé traf dabei gegen Peru.

Im Achtelfinale gegen Argentinien schlug dann die große Stunde des Stürmertalents: Gegen Argentinien setzten sich die Europäer knapp mit 4:3 durch, Mbappé steuerte zwei Treffer und eine Vorlage bei. Im Viertel- und Halbfinale 2018 ließ die Équipe Tricolore Uruguay und Belgien hinter sich, im Finale wartete dann Kroatien.

Frankreich siegte im europäischen Duell, Mbappé traf erneut und wurde anschließend als bester junger Spieler des Turniers ausgezeichnet. Besser hätte der Einstand des Jahrhunderttalents bei einer WM kaum verlaufen können.

Das nächste große Turnier mit Frankreich, die EM 2020 - welche 2021 aufgrund der Corona-Pandemie ausgetragen wurde - ging ordentlich in die Hose. In Gruppe F startete Frankreich in den Wettbewerb, der in ganz Europa ausgetragen wurde, mit einem Sieg gegen Deutschland und zwei Unentschieden gegen Ungarn und Portugal. Im Achtelfinale war allerdings für Mbappé und Co. schon Endstation, der Weltmeister scheiterte gegen die Schweiz im Elfmeterschießen.

Getty

Kylian Mbappé: Jagd auf den WM-Rekord von Miroslav Klose

Kylian Mbappé kann 2022 bei seiner erst zweiten Weltmeisterschaft bereits zum zweiten Mal Weltmeister werden. Aus individueller Sicht läuft es für den Franzosen ebenfalls hervorragend. 2018 in Russland traf der heute 23-Jährige viermal, bei der laufenden WM bis einschließlich der Viertelfinal-Partie gegen England fünfmal. Macht insgesamt neun Treffer in zwölf Einsätzen bei zwei Weltmeisterschaften. Rekordverdächtig!

Auf Platz eins der ewigen WM-Torschützenliste steht der deutsche Miroslav Klose mit 16 Treffern. Dafür benötigte der Stürmer 24 Spiele bei vier Turnieren. Im Falle von Kylian Mbappé ist davon auszugehen, dass er - sofern er verletzungsfrei bleibt und keine unvorhergesehen Umstände passieren - noch mindestens zwei, eher drei WM-Turniere vor sich hat. Beim Start der Weltmeisterschaft 2034, die noch kein Gastgeberland hat, wäre der Franzose 35 Jahre alt.

Allein bei dem Turnier in Katar haben Cristiano Ronaldo (37) und Lionel Messi (35) gezeigt, dass man auch in diesem Alter noch im Aufgebot seiner Nation stehen kann. Hält Mbappé seinen Torschnitt, dürfte er Miroslav Klose wohl als WM-Rekordtorschütze früher oder später überflügeln.

imago images

WM 2022: Alle Titel von Kylian Mbappé