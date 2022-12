WM: War Lionel Messi schon einmal Weltmeister?

Für viele ist Messi der beste Spieler aller Zeiten. Hat er aber eigentlich schon einmal die WM gewonnen? Bei GOAL findet Ihr die Antwort.

Am 18. Dezember findet das Finale der Weltmeisterschaft 2022 in Katar statt. Ein Team kann sich dabei zum Weltmeister krönen und damit die begehrteste Fußball-Trophäe der Welt gewinnen.

Um als einer der größten Spieler überhaupt zu gelten, muss man eigentlich auch diesen Titel mit seinem Land gewinnen. Spielern wie Pele, Ronaldinho oder Maradona ist das gelungen. Allerdings ist auch die Liste der Spieler lang, die zu den ganz Großen im Weltfußball gehören, aber niemals den WM-Titel gewinnen konnten. Dazu gehören z.B. Namen wie Johan Cruyff, Michel Platini oder Eusebio.

Gehört Lionel Messi auch dazu oder konnte der Argentinier bereits eine WM gewinnen? Bei GOAL findet Ihr die Antwort auf diese Frage.

War Lionel Messi schon einmal Weltmeister?

2006 war Lionel Messi das erste Mal bei einer WM dabei. Damals scheiterte Argentinien im Viertelfinale an Deutschland, als Torwart Jens Lehmann zum Matchwinner avancierte.

Auch 2010 scheiterte er im Viertelfinale wieder an Deutschland. Unter Trainer Diego Maradona setzte es eine deutliche 0:4-Niederlage. Messi blieb dabei im gesamten Turnier ohne Torerfolg.

Näher dran als bei der Weltmeisterschaft 2014 war La Pulga noch nie am WM-Erfolg. Im Finale in Rio zerschoss Mario Götze die Träume der Argentinier und Deutschland feierte einen 1:0-Sieg.

Bei der WM 2018 in Russland erzielte der Argentinier nur ein Tor gegen Nigeria. Dieses Mal musste man sich bereits im Achtelfinale gegen den späteren Weltmeister Frankreich verabschieden. Messi bereitete zwar zwei Tore vor, konnte die 3:4-Niederlage aber nicht verhindern.

Der ganz große Erfolg blieb Messi bei einer WM also bisher verwehrt. Immerhin konnte er 2021 die Copa America, also das südamerikanische Pendant zur Europameisterschaft gewinnen. Dieser Erfolg war abgesehen von Olympia 2008 gleichzeitig auch sein erster internationaler Titel, den er mit Argentinien gewinnen konnte. Zuvor hatte er bereits drei Endspiele bei der Copa America verloren und daher 2016 sogar kurzzeitig seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt.

Lionel Messi: ist die WM 2022 seine letzte Weltmeisterschaft?

Noch vor Beginn der WM in Katar kündigte Messi an, dass diese WM definitiv seine letzte sein wird. 2026 will er bei der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA nicht mehr an den Start gehen.

Ein letzter Versuch verbleibt also für den siebenmaligen Weltfußballer. Dabei gibt er auch zu, dass er einen großen Erwartungsdruck verspürt. Mit dem Gewinn des WM-Titels würde Messi seiner ohnehin schon märchenhaften Karriere die Krone aufsetzen. Und noch ist für La Pulga und seine Mitspieler alles möglich.

Kommt Messi übrigens bis zum Halbfinale wäre er auch alleiniger Rekordspieler bei einer WM. Bisher hält Lothar Matthäus diesen Titel mit 25 Einsätzen.

WM 2022: Alle Titel von Lionel Messi

Als Profi war Lionel Messi bisher beim FC Barcelona und bei Paris Saint-Germain aktiv. Dabei konnte der mehrmalige Weltfußballer einige Titel mit seinen Vereinen sammeln.