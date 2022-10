WM 2022: Wann wird der deutsche Kader für die Weltmeisterschaft bekannt gegeben?

Im November und Dezember steigt die WM 2022 in Katar. Aber wann wird der deutsche Kader für das Turnier eigentlich verkündet?

Am 20. November beginnt die WM 2022 in Katar, für Deutschland startet die Weltmeisterschaft dann am 23. November mit dem ersten Gruppenspiel gegen Japan.

Die DFB-Elf tritt in Gruppe E an, neben den Japanern warten noch Spanien und Costa Rica auf das Team von Trainer Hansi Flick. Das große Ziel ist das Finale, das am 18. Dezember steigen wird.

Aber mit welchen Spielern ist Deutschland überhaupt bei der WM vertreten? Ist der Kader schon bekannt? Und wenn nicht, wann wird er denn verkündet? GOAL liefert Euch hier alle Antworten auf diese Fragen.

WM 2022: Wann wird der Kader von Deutschland bekannt gegeben?

Obwohl es nur noch wenige Wochen bis zur WM sind, steht der deutsche Kader für das Turnier in Katar noch nicht fest. Dadurch, dass die Weltmeisterschaft diesmal im Winter und damit mitten in der Saison stattfindet, wird es ohnehin länger als gewöhnlich dauern, bis wir das finale Aufgebot kennen.

Getty

Bundestrainer Flick muss zunächst wohl bis zum 21. Oktober einen 50 Spieler umfassenden vorläufigen Kader der FIFA melden. Dieser wird jedoch noch nicht der Öffentlichkeit mitgeteilt.

Aus dem 50-Mann-Aufgebot muss Flick dann noch 24 Akteure streichen. Wann er den endgültigen WM-Kader Deutschlands dann offiziell verkündet, ist noch nicht klar. Vermutlich werden wir aber kurz vor dem letzten Bundesligaspieltag vor der WM (11. bis 13. November), also Anfang November, wissen, wer für das DFB-Team zur WM fahren darf.

WM 2022: Wie viele Spieler dürfen im Kader stehen?

Normalerweise umfassen die Kader der Mannschaften bei großen Turnieren 23 Spieler. Bei der WM 2022 haben die Trainer aber etwas mehr Optionen.

Statt 23 dürfen diesmal nämlich 26 Spieler nominiert und mit zum Turnier genommen werden. Gründe dafür sind die hohen Belastungen der Spieler ob des straffen Terminplans sowie die durch Corona erhöhte Gefahr von mehreren personellen Ausfällen gleichzeitig.

WM 2022: Gegen wen spielt Deutschland in der Vorrunde?

Deutschland wurde in Gruppe E gelost und hat eine der schwierigsten Gruppen der WM erwischt.

Auf dem Papier wird sich das DFB-Team mit Spanien um Platz eins duellieren, den Kracher zwischen den beiden Mitfavoriten gibt es am 2. Spieltag. Aber Vorsicht: Japan darf man keinesfalls unterschätzen, besonders als Auftaktspiel sind die Asiaten sicherlich eine sehr ernstzunehmende Aufgabe.

Getty Images

Der dritte Gegner Costa Rica ist der krasse Außenseiter der Gruppe. Auf die Costa Ricaner traf Deutschland übrigens auch bei der Heim-WM 2006.

WM 2022, Kader Deutschland: Welche Spieler dürften sicher dabei sein?

Natürlich gibt es einige Spieler, die ihr WM-Ticket bereits sicher haben dürften. Dazu zählen zum Beispiel die drei Torhüter um die Nummer eins Manuel Neuer, Antonio Rüdiger und Niklas Süle in der Abwehr, dazu Joshua Kimmich, Leroy Sané oder Thomas Müller.

DFB-Team - Diese Akteure sind wohl sicher bei der WM dabei: