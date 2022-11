WM 2022 - Regenbogen-Flitzer Mario Ferri verrät: Gianni Infantino befreite mich

Mario Ferri ist nach seiner Flitzeraktion vom Montagabend wieder auf freiem Fuß. Das hat er Gianni Infantino zu verdanken.

WAS IST PASSIERT? Der Flitzer aus dem WM-Spiel zwischen Portugal und Uruguay bei der Weltmeisterschaft in Katar hat verraten, dass ihn ausgerechnet FIFA-Präsident Gianni Infantino aus dem Gewahrsam der Polizei befreite.

WAS WURDE GESAGT? "Ich war nicht im Gefängnis, sondern in einer Polizeistation mit der katarischen Polizei", sagte Mario Ferri dem spanischen Radiosender Onda Cero. Noch bevor die Beamten gehandelt hatten, sei Infantino "um vier Uhr morgens" in der Polizeistation erschienen und habe ihn rausgeholt.

Ferri weiter: "Er hat mir geholfen, damit es keine Kontroverse wegen meiner Friedensbotschaft gibt. Und dann haben sie mich freigelassen." Eine Andeutung, dass es Infantino wohl nur darum ging, einen weiteren Imageschaden für das Gastgeberland zu verhindern.

Außerdem verriet er, welche Worte Infantino in seine Richtung wählte. Durch die regelmäßigen Flitzeraktionen des Italieners würden sie sich bereits kennen. "Er hat gesagt, 'du schon wieder, warum, warum, Katar ist so gefährlich für dich'", sagte Ferri.

WAS IST DER HINTERGRUND? Ferri war am Montagabend während Portugals 2:0-Sieg gegen Uruguay mit Regenbogenfahne und Superman-Shirt auf das Spielfeld gerannt und hatte politische Botschaften ("Save Ukraine" und "Respect for Iranian Women") verbreitet.

Nachdem Ferri von Sicherheitskräften abgeführt worden war, äußerte sich Portugals Mittelfeldspieler Ruben Neves zunächst besorgt: "Ich hoffe, dem Jungen passiert nichts. Wir alle haben seine Botschaft verstanden, die ganze Welt hat sie verstanden."

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Einen weiteren "Auftritt" von Ferri wird es bei der WM nicht geben, er wurde von allen übrigen Spielen ausgeschlossen. Folgen trägt er immerhin keine: "Katar hat entschieden, dass es keine Konsequenzen geben wird."