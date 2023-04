Mehrere namhafte Klubs sind im Rennen um die Dienste Wilfried Zahas. Darunter auch der FCB .

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern und der BVB denken über eine Verpflichtung von Angreifer Wilfried Zaha (Crystal Palace) nach. Das berichtet Foot Mercato. Der Vertrag des ivorischen Nationalspielers in London läuft aus, weswegen sich mehrere namhafte Vereine um ihn bemühen.

WAS WURDE GESAGT? Laut des Berichts "verfolgen" Bayern und Borussia Dortmund Zahas Situation ganz genau. Neben den beiden Bundesliga-Spitzenklubs seien aus Europa auch der FC Arsenal und die AS Monaco an dem 30-Jährigen interessiert. Außerdem werden Cristiano Ronaldos Klub Al-Nassr und Al-Ittihad aus der Saudi Pro League als mögliche neue Arbeitgeber genannt.

Zaha soll allerdings einen Verbleib in Europa bevorzugen. Er fordere ein Jahresgehalt von umgerechnet 6,8 Millionen Euro plus Boni. Aktuell kassiert er laut Medienberichten etwa acht Millionen Euro pro Saison.

WAS IST DER HINTERGRUND? Crystal Palace bemüht sich seit geraumer Zeit erfolglos um eine Vertragsverlängerung mit dem vielseitig einsetzbaren Linksaußen. Ex-Trainer Patrick Vieira bestätigte dies öffentlich vor einigen Wochen, als er sagte: "Jeder weiß, dass wir wollen, dass er in unserem Verein bleibt. Wir wollen mit Wilfried als einem unserer Anführer wachsen."

Die Bayern wurden einst mit Zaha in Verbindung gebracht, dies ist allerdings schon mehrere Jahre her. Auch beim BVB wird Zaha nicht zum ersten Mal als Neuzugang gehandelt. Die Bild berichtete bereits im Dezember von einem Interesse der Schwarzgelben an ihm.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Zaha galt einst als Supertalent und wechselte 2013 von Palace für knapp zwölf Millionen Euro zu Manchester United. Beim englischen Rekordmeister setzte er sich aber nicht durch und kehrte nach mehrere Leihgeschäften 2015 für etwa vier Millionen Euro zu den Eagles zurück.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 30-fache Nationalspieler der Elfenbeinküste absolvierte in dieser Saison 25 Partien für Crystal Palace. Dabei erzielte er sechs Tore und lieferte drei Assists.