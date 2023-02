Nach BVB-Gerüchten: Wilfried Zaha könnte zu Cristiano Ronaldo nach Saudi-Arabien wechseln

Wilfried Zaha hat mehrere Palace-Angebote abgelehnt, die Interessenten stehen Schlange. Es winkt ein lukrativer Wechsel nach Saudi-Arabien.

WAS IST PASSIERT? Superstar Cristiano Ronaldo könnte im Sommer bei Al-Nassr prominente Gesellschaft bekommen. Wie der Evening Standard berichtet, bemüht sich der saudische Spitzenverein um Angreifer Wilfried Zaha vom Premier-League-Klub Crystal Palace. Ziel sei ein ablösefreier Transfer im Sommer. Zaha soll laut des Berichts Interesse an einem Wechsel in die Pro League zeigen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Ivorer ist aufgrund seiner Vertragssituation ein gefragter Spieler: Zahas Arbeitspapier bei Palace läuft im Sommer aus. Die Londoner möchten ihn gerne halten, allerdings tummeln sich schon mehrere Interessenten. Laut Evening Standard wollen ihn auch Al-Nassrs Ligarivalen Al-Hilal und Al-Ittihad mit konkreten Offerten locken.

Vor einigen Wochen war der vielseitig einsetzbare Flügelstürmer auch beim BVB als Neuzugang im Gespräch. Der FC Barcelona und Juventus wurden ebenfalls als mögliche neue Arbeitgeber gehandelt.

WAS WURDE GESAGT? Crystal Palace selbst würde den Ivorer nur ungerne verlieren. Trainer Patrick Vieira sagte vor einigen Wochen in der Sun: "Wilfried weiß, was der Verein über ihn denkt und wir wissen, was er was er von unserem Klub hält. Es wird Gespräche geben, aber für mich und für den Verein ist es wichtig, dass er auf diesem Niveau spielt, beständig ist und den jungen Spielern um sich herum hilft, sich zu entwickeln."

Mehrere Offerten zur Verlängerung soll Zaha allerdings abgelehnt haben. Palace bot ihm demnach erfolglos eine Gehaltserhöhung auf umgerechnet rund 7,7 Millionen Euro pro Jahr.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der 30-jährige Zaha spielt seit acht Jahren für Crystal Palace. Zuvor stand er bei Manchester United unter Vertrag, wo er sich auch nach einer zwischenzeitlichen Leihe zu Cardiff City nicht durchsetzen konnte.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der laufenden Saison bringt es Zaha auf 20 Pflichtspieleinsätze. Dabei gelangen ihm sechs Tore und drei Vorlagen.