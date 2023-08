Die Premier League ist die vielleicht beste Fußball-Liga der Welt. Doch wie viele Spieltage gibt es dort eigentlich?

Die Premier League gilt als vielleicht beste Liga der Welt im Fußball, zahlreiche Top-Teams wie Manchester City, Arsenal, Manchester United, Chelsea oder Liverpool spielen dort. Da gibt es Top-Spiele am laufenden Band und man kann schnell mal den Überblick verlieren.

Viele Fans dürften sich da zurecht fragen, wie lange so eine Saison in Englands höchster Spielklasse überhaupt dauert. Wie viele Spiele sind es insgesamt und wie viele Spieltage gibt es in der Premier League? GOAL klärt auf.

Premier League

Um zu verstehen, wie viele Spieltage und Spiele insgesamt es in der Premier League gibt, ist es zunächst mal wichtig zu wissen, wie viele Teams in der Premier League spielen. Es sind 20 Mannschaften, so auch in der Saison 2023/24.

Wie viele Spieltage gibt es? Regeln in der Premier League

Dann ist es natürlich entscheidend, wie oft jedes Team antreten muss. Und hier besagen die Regeln, dass jede Mannschaft zweimal gegen jede andere Mannschaft spielen muss. Daraus ergeben sich in einer Saison in der Premier League insgesamt 380 Spiele.

Mannschaften 20 Spiele gesamt 380 Spieltage 38

Wie viele Spieltage gibt es in der Premier League?

Wenn nun also 20 Mannschaften alle an einem Spieltag spielen, gibt es insgesamt zehn Partien pro Spieltag. Damit wir nun insgesamt auf 380 Spiele gesamt kommen, wenn es pro Spieltag zehn Duelle gibt, ist die Antwort ganz einfach. In der Premier League gibt es 38. Spieltage - und damit vier mehr als zum Beispiel in der Bundesliga.

Wie in allen anderen Ligen auch, dauert eine Saison ein knappes Jahr. Die Premier League 2023/24 beginnt mit dem 1. Spieltag am Freitag, den 11. August 2023 und endet mit dem 38. Spieltag am 19. Mai 2024.