Wie oft wurde Liverpool schon Champions-League-Sieger? Und wie oft standen die Reds schon im CL-Finale?

In einem Kracher gegen Barca schoss sich der FC Liverpool ins Champions-League-Finale. Doch wie oft konnten die Reds den Wettbewerb schon gewinnen?

Der nimmt nach der Final-Niederlage gegen (3:1) im Jahr 2018 einen weiteren Anlauf, die zu gewinnen. In dieser Saison kommt der Gegner im Endspiel aus der heimischen Premier League und heißt . Den Sieg in der Premier League verpassten die Reds um gerade einmal einen Punkt, nun muss Jürgen Klopp also auf den Champions-League-Titel hoffen, um sich den ersten Titel seiner Ära in Anfield zu sichern.

Goal beantwortet wichtige Fragen zu Liverpools Champions-League-Historie, blickt auf große Triumphe zurück und analysiert den Weg von Jürgen Klopps Mannschaft vom ersten Gruppenspiel gegen bis ins Finale von Madrid.

Wie oft wurde der FC Liverpool schon Champions-League-Sieger?

Fünfmal hat der FC Liverpool schon den Europapokal der Landesmeister beziehungsweise die UEFA Champions League gewonnen. Nur drei Vereine waren damit in ihrer Geschichte erfolgreicher als Trotz großer Vereinsgeschichte konnten die Reds erst im Jahr 1977 zum ersten Mal die Krone Europas erobern. In Rom schlug Liverpool unter Trainer Bob Paisley damals mit 3:1. Im Jahr darauf wiederholte der FC Liverpool seinen Erfolg direkt und sicherte sich mit einem 1:0-Finalsieg gegen den den zweiten Titel als Sieger im Europokal der Landesmeister in Folge.

In den zwei darauffolgenden Jahren hielt Nottingham Forest die englischen Flaggen in Europa weiter hoch. Die Tricky Trees hielten die europäische Krone auf der Insel bevor der FC Liverpool in der Saison 1980/81 zurückschlug und seinen dritten Titel feierte. Das große Real Madrid ging damals im Paris Prinzenpark leer aus.



Letzter Champions-League-Sieg im Jahr 2005 gegen die AC Milan

1984 konnten der FC Liverpool zum vierten Mal den Europapokal der Landesmeister gewinnen, danach begann eine Jahrzehntelange Durststrecke. Erst im Jahr 2005 fand das Glück wieder zurück in die englische Hafenstadt. In einer magischen Nacht am Bosporus kam der FC Liverpool von einem 0:3-Rückstand gegen die AC Milan zurück und gewann das Spiel noch im Elfmeterschießen.

Über 72.000 Menschen sahen damals jene Partie im Atatürk Olimpiyat Stadyum in Istanbul und erzählen die Legenden dieses Champions-League-Sieg im Jahr 2005 noch heute als einen der größten Tage in der Geschichte des FC Liverpool.

Liverpool wurde 2005 Champions-League-Sieger: Wer waren damals die Stars beim FC Liverpool?

Die Mannschaft der Reds beim Champions-League-Sieg im Jahr 2005 war gespickt mit Top-Stars: Xabi Alonso und Steven Gerrard regierten das Mittelfeld, Sami Hyypiä und Jamie Carragher stellten die Innenverteidigung und der Tscheche Milan Baros war für die Tore verantwortlich. Trainer der Reds damals war Rafael Benitez. Auf der Gegenseite trugen Cafu, Paulo Maldini, Andrea Pirlo, Kaka und weitere Legenden des Sports das Trikot der AC Milan.

Die Tore für den FC Liverpool im Champions-League-Finale gegen Milan schossen Steven Gerrard, Mittelfeldspieler Vladimir Smicer und Xabi Alonso. Torwart Jerzy Dudek hielt im Elfmeterschießen den entscheidenden Versuch von Mailands Andrii Shevchenko.

Mit dieser Mannschaft spielte der FC Liverpool im Champions-League-Finale 2005:

Dudek - Finnan, Carragher, Hyypiä, Traore - Alonso, Gerrard - Garcia, Kewell, Riise - Baros

Die Fans des FC Liverpool feiern ihre Helden von Istanbul noch heute in ihren Gesängen im Stadion: "Wir eroberten ganz Europa. Wir werden nie aufgeben. Von Paris bis in die . Wir haben alles gewonnen", hört man in aktuell im Winde von Anfield. Auch der Trainer der ersten Erfolge, Bob Paisley, findet seinen Platz in diesem Fan-Epos der Liverpool-Geschichte.

Wie oft stand der FC Liverpool schon im Champions-League-Finale?

Der FC Liverpool stand bereits siebenmal im Finale der Champions League beziehungsweise des Europapokals der Landesmeister. Zuletzt, die meisten werden sich noch erinnern, im vergangenen Jahr. Das Spiel ging mit 3:1 verloren, eine Aktion zwischen Mohamed Salah und Sergio Ramos überschattete die Niederlage aber in den Köpfen vieler Liverpool-Fans. Liverpools Offensivstar hatte nach einem Foul von Ramos verletzt ausgewechselt werden müssen. Gareth Bale schoss Real danach mit einem spektakulären Seitfallzieher in Führung und erzielte kurz vor Schluss ebenfalls das entscheidende 3:1.

Am 1. Juni folgt der achte Anlauf für die Reds im wohl größten Fußballspiel des Jahres 2019. Entgegen aller Wahrscheinlichkeiten setzte sich die Mannschaft von Jürgen Klopp im Halbfinale mit 4:0 gegen den FC Barcelona und den schier unschlagbaren Lionel Messi durch, nachdem man in Katalonien noch mit 3:0 verloren hatte. Giorginio Wijnaldum und Divock Origi hatten den Fans im Anfield-Stadion mit jeweils zwei Toren eine magische Nacht besorgt. Vor allem das vierte und entscheidende Tor von Origi nach einem Eckball von Trent Alexander-Arnold werden die Fans des FC Liverpool nicht so schnell vergessen.

Diese Champions-League-Kampagne hätte für den FC Liverpool auch schon in der Gruppenphase zu Ende sein können. Dank eines 1:0-Siegs am letzten Spieltag gegen den qualifizierte man sich überhaupt erst für die Achtelfinals. Mohamed Salah schoss damals den entscheidenden Treffer.