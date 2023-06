Wie oft hat Pep Guardiola die Champions League gewonnen?

Der Spanier unternimmt am Samstag einen neuen Anlauf auf den Gewinn der Königsklasse. Wie oft hat er schon triumphiert?

Pep Guardiola gehört zu den erfolgreichsten Trainern der Geschichte. Der Teammanager von Manchester City holte mit dem FC Barcelona, dem FC Bayern und den Citizens bisher 34 große Titel. Am Samstagabend kann er einen weiteren Triumph eintüten: Dann trifft ManCity im Finale der Champions League auf Inter Mailand.

Guardiola gehörte und gehört zu den Stammgästen in der K.o.-Runde der Königsklasse. Aber wie oft schaffte er es, am Ende auch den begehrten Henkelpott zu gewinnen?

Wie oft gewann Pep Guardiola die Champions League als Trainer?

In Guardiolas beeindruckender Vita als Cheftrainer stehen zwei Champions-League-Titel. Er gewann sie jeweils als Übungsleiter des FC Barcelona. Dort stand er von 2008 bis 2012 unter Vertrag. Direkt in seiner ersten Saison führte er die Mannschaft um die Superstars Lionel Messi, Andrés Iniesta und Xavi zum Sieg in Europas größtem Klubwettbewerb. Im Olympiastadion von Rom setzte sich Barca gegen Manchester United mit 2:0 durch.

Zwei Jahre später kam es zur Neuauflage dieses Endspiels, diesmal im Londoner Wembley Stadium. Diesmal setzten sich die Blaugrana gegen die Red Devils mit 3:1 durch. Jener Erfolg vor zwölf Jahren war der bisher letzte Guardiolas in der Champions League. Mehrfach schaffte er es im Anschluss die die Vorschlussrunde oder gar das Finale, ohne jedoch am Ende jubeln zu dürfen.

Am dichtesten dran war der 52-Jährige 2021, als er mit City im Finale auf den Premier-League-Rivalen FC Chelsea traf. Die Skyblues waren zwar favorisiert, verloren aber nach einem Tor von Kai Havertz in Porto mit 0:1.

Wie oft gewann Pep Guardiola die Champions League als Spieler?

Vor seiner Laufbahn als Trainer erlebte Guardiola auch eine sehr erfolgreiche Zeit als Spieler. Einen Großteil seiner aktiven Laufbahn verbrachte er ebenfalls in Barcelona. Dort war er im zentralen Mittelfeld ein Fixpunkt und mehrere Jahre Kapitän der Mannschaft.

In der Saison 1991/92 erlebte Guardiola unter dem legendären Johan Cruyff seine größte Sternstunde, als Barca im Endspiel der Königsklasse Sampdoria Genua dank des Freistoßtreffers von Ronald Koeman mit 1:0 nach Verlängerung bezwang. Guardiola stand in jenem Spiel in der Starformation Barcas.

Der Wettbewerb hieß damals allerdings noch nicht Champions League, sondern wurde noch als Vorgängerwettbewerb Europapokal der Landesmeister ausgetragen

