Mit einem Arbeitssieg zum Aufstieg: Werder Bremen ist nach einem Jahr Zweitklassigkeit wieder in die Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Massiv unterstützt von 41.000 Zuschauern im Weserstadion setzten sich die Hanseaten mit 2:0 (1:0) gegen Jahn Regensburg durch und behaupteten damit ihren direkten Aufstiegsplatz. "Der SVW ist wieder da", skandierte das Publikum schon nach einer Stunde Spielzeit.

Mit seinem 19. Saisontor legte Niclas Füllkrug schon in der zehnten Minute dem Grundstein zum verdienten, aber eher glanzlosen Erfolg gegen die Oberpfälzer, für die es sportlich um nichts mehr ging. Der Torjäger war mit einem platzierten halbhohen Schuss erfolgreich. Fünf Minuten nach Wiederbeginn traf sein Sturmpartner Marvin Ducksch aus kurzer Distanz, es war Saisontreffer 21.

Die frühe Führung gab den Platzherren allerdings für den weiteren Verlauf der ersten Halbzeit nur wenig Rückenwind. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner war zwar dominant, fand aber gegen die stabile Deckung der Gäste nur selten ein Durchkommen. Der Werder-Coach forderte seine Schützlinge mehrfach zu breiter angelegten Aktionen auf, doch meistens wurde das Sturmzentrum gesucht.

Bei sporadischen Gegenattacken war Regensburg nicht ungefährlich. Ernsthaft geprüft wurde Bremens Torhüter Jiri Pavlenka allerdings nur von einem Mitspieler. Mitchell Weiser überraschte den tschechischen Keeper in der 22. Minute mit einer verunglückten Rückgabe, die fast zu einem Eigentor geführt hätte.

Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic war mit großen Torwartsorgen in die Hansestadt gereist. Anstelle des erkälteten Thorsten Kirschbaum stand Alexander Weidinger zwischen den Pfosten. Der 24-Jährige kommt normalerweise in der zweiten Regensburger Mannschaft in der Oberliga Bayern zum Einsatz.

Das 2:0 verschaffte den Platzherren die lange vermisste Sicherheit in den Aktionen. Regensburg begann zu resignieren, Entlastungsangriffe fanden kaum noch statt. Und wenn doch, blieben sie ungefährlich.

Werder Bremen - Jahn Regensburg 2:0 Tore 1:0 Füllkrug (10.), 2:0 Duksch (51.) Aufstellung Werder Bremen Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Weiser, Groß, Jung - Schmid, Bittencourt - Füllkrug, Ducksch Aufstellung Jahn Regensburg Weidinger - Saller, Breitkreuz, Elvedi, Wekesser - Gimber, Besuschkow - Beste, Boukhalfa, Shipnoski - Albers Gelbe Karten Groß (9.), Breitkreuz (17.), Schmid (45.+1.), Wekesser (54.), Albers (57.), Gimber (67.)

nach Ende | Der SV Werder Bremen schlägt den SSV Jahn Regensburg mit 2:0 und kehrt nach einem Jahr in die Fußball-Bundesliga zurück. Sofort brechen im Weserstadion alle Dämme. Hunderte Menschen stürmen den Platz und feiern den Aufstieg.

90.+4. | Dann hat Schiedsrichter Felix Zwayer ein Einsehen und beendet das Treiben auf dem Platz.

90.+1. | Soeben ist die reguläre Spielzeit abgelaufen. Drei Minuten soll es obendrauf geben. Doch da rennen schon Kinder auf den Rasen. Felix Zwayer muss die zurückschicken. Alle müssen sich noch einen Augenblick gedulden.

90. | Und anstelle von Christian Groß darf Iliev Gruev noch ein paar Momente mitwirken. Mit den Spielerwechseln sind wir durch.

90. | Ein paar Spieler sollen noch aktiv auf dem Rasen am Erfolg teilhaben. Für Mitchell Weiser kommt Felix Agu.

89. | Ernsthafte Gegenwehr leistet der Jahn inzwischen nicht mehr. Die Oberpfälzer fügen sich in die Niederlage, bringen nicht mehr die Energie auf, um Werder noch einmal wehzutun.

88. | Nix da, Schalke schlägt umgehend zurück. Als dürfte Werder Zweiter bleiben. Die Fans stört das nicht, die feiern schon und haben sich lange warm gesungen.

87. | Schalke hat den Ausgleich kassiert. Sollte Nürnberg die Partie noch komplett drehen, würde die Meisterschale letztlich doch hier in Bremen vergeben. Das würde dem Ganzen aus Werder-Sicht natürlich die Krone aufsetzen.

85. | Ferner darf Max Besuschkow Feierabend machen und wird durch Konrad Faber ersetzt. Damit schöpft Mersad Selimbegovic sein Wechselkontingent restlos aus.

85. | Bei den Gästen verlässt der angeschlagene Benedikt Saller den Rasen. Dafür kommt David Otto.

83. | Eine Flanke von Benedikt Saller verarbeitet Andreas Albers per Kopf. Doch auch da fehlt es an Genauigkeit. Jiri Pavlenka muss keinen Finger krümmen.

81. | Werder steuert zielstrebig der Bundesliga entgegen, muss weiterhin nicht auf die Konkurrenz schauen. Zwar führt neben Darmstadt inzwischen auch der HSV, die beiden Klubs ringen allerdings nur um den Relegationsplatz. Auch Schalke führt nach wie vor in Nürnberg. Den Meistertitel also werden die Bremer offenbar nicht mehr holen können.

79. | Eine frische Kraft steht für Werder bereit. Die heißt Nicolai Rapp und kommt für Leonardo Bittencourt.

76. | Weiterhin bemühen sich die Oberpfälzer um eine Resultatverbesserung. Max Besuschkow wird abgeblockt, Benedikt Gimber scheitert am Torhüter und Joel Zwarts verfehlt den Kasten.

75. | Aufseiten der Gäste hat Carlo Boukhalfa sein Tagwerk verrichtet. Dafür spiel ab sofort Joel Zwarts.

74. | Jetzt rafft sich Regensburg noch einmal auf, spielt wieder entschlossener nach vorn. So gelangt der Jahn in den Sechzehner, wo Andreas Albers abgeblockt wird. Im Anschluss an die nachfolgende Ecke schießt Charalambos Makridis aus dem Hintergrund. Der Rechtsschuss ist zu hoch angesetzt.

70. | Nach mehr als 20 Minuten kommen nun die Gäste mal wieder zum Torabschluss. Nach einer Flanke von Benedikt Saller köpft Carlo Boukhalfa. Jiri Pavlenka hat damit keine Mühe.

69. | Erneut bietet sich dem Gastgeber Platz. Marvin Ducksch spielt rechts raus zu Niklas Schmidt. Dessen flache Hereingabe lenkt Mitchell Weiser mit der Hacke weiter zu Leonardo Bittencourt, der links am Torraum direkt abschließt und mit dem rechten Fuß den linken Außenpfosten trifft.

68. | Darüber hinaus wird Jan-Niklas Beste durch Charalambos Makridis ersetzt.

68. | Erstmals greift nun auch Mersad Selimbegovic ein. Anstelle von Nicklas Shipnoski spielt fortan Aygün Yildirim.

66. | Dann bietet sich den Hausherren sogar mal eine schnelle Umschaltsituation. Letztlich aber spielen die Bremer das zu umständlich. Marvin Ducksch bedient links in der Box Leonardo Bittencourt. Dessen Flanke kommt nicht an.

64. | Jetzt spielt Mitchell Weiser mittig steil in die Spitze. Marvin Ducksch macht sich auf den Weg, hätte da freie Bahn. Kein Abseits! Doch der Angreifer ist nicht schnell genug. Alexander Weidinger ist eher zur Stelle.

62. | Von Regensburg ist seit geraumer Zeit nicht mehr viel zu sehen. Die Jahnelf hat weiterhin ihre Spielanteile, weiß mit dem Ball aktuell aber gar nichts anzufangen.

60. | Jetzt segelt ein hoher Ball herein. Im Ansatz schaut das vielversprechend aus. Um die Kugel bemüht sich Milos Veljkovic per Kopf, hat aber keine ideale Position und kann nicht zwingend abschließen.

59. | Werder bleibt dran, möchte jetzt Nägel mit Köpfen machen und idealerweise entscheidend nachlegen. Einen Bremer Angriff schließt Anthony Jung im zweiten Anlauf ab. Der Rechtsschuss aus halblinker Position fordert Alexander Weidinger, der den Schuss aufs kurze Eck gut pariert.

57. | Der gerade eingewechselte Niklas Schmidt wird von Andreas Albers begrüßt, der ihm auf den Fuß steigt. Regensburgs Stürmer streicht somit seine dritte Verwarnung der laufenden Spielzeit ein.

Werder Bremen gegen Jahn Regensburg im LIVE-TICKER: WECHSEL

56. | Erstmals greift einer der beiden Trainer aktiv ein. Ole Werner nimmt Romano Schmid aus dem Spiel und bringt dafür Niklas Schmidt.

54. | Wegen eines Fouls an Leonardo Bittencourt sieht Erik Wekesser seine siebte Gelbe Karte der Saison.

52. | Im Anschluss gibt es Diskussion um das Tor. Es geht um ein vermeintliches Handspiel von Romano Schmid. Die Proteste aber werden abgewiesen. Der 20. Saisontreffer von Ducksch bleibt also bestehen.

TOOOR! Werder Bremen gegen Jahn Regensburg 2:0 | Torschütze: Duksch

51. | Nach einem Einwurf auf der rechten Seite setzt sich Romano Schmid rechts in der Box mit etwas Glück gegen Jan Elvedi durch, bringt den Ball dann zur Mitte. Da gerät Keeper Alexander Weidinger an den Ball, kann diesen aber nicht kontrollieren. So steht Marvin Ducksch halbrechts am Torraum goldrichtig und muss mit dem rechten Fuß nur noch einschießen.

50. | Soeben wird die offizielle Zuschauerzahl verkündet. Exakt 41.000 Zuschauer sind im Wohninvest Weserstadion dabei - ausverkauft!

48. | Regensburg hat mit dieser Partie noch lange nicht abgeschlossen. Nicklas Shipnoski taucht links am Torraum auf, wird aber abgeblockt. Die nachfolgende Ecke von der linken Seite tritt Jan-Niklas Beste. Dessen Hereingabe köpft Carlo Boukhalfa auf Höhe des ersten Pfostens an der Kiste vorbei.

46. | Ohne personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt.

46. | Jetzt rollt der Ball wieder im Weserstadion.

Halbzeit | Nach 45 Minuten befindet sich der SV Werder Bremen dank der 1:0-Führung gegen den SSV Jahn Regensburg auf Kurs zurück in die Bundesliga. Während einer guten Anfangsphase schlugen die Hausherren mit dem frühen Tor den gewünschten Weg ein. Danach schaute das schon so ein bisschen nach Verwaltungsmodus aus. Die spielfreudigen Gäste kamen phasenweise recht gut zur Geltung und brachten sechs Torschüsse an (zwei für Werder). Zwei, drei Halbchancen waren dabei, aber richtig zwingend wurden die Oberpfälzer noch nicht. Dennoch haben die Bremer erkannt, hier sehr auf der Hut sein zu müssen. Auch daher rührte das über weite Strecken vorsichtige Auftreten der Hanseaten.

45.+2. | Dann bittet Schiedsrichter Felix Zwayer die Akteure zur Pause in die Kabinen.

45.+1. | Wegen eines Trikothaltens gegen Nicklas Shipnoski fängt sich Romano Schmid seine achte Gelbe Karte der Saison ein.

45. | Auf dem linken Flügel holt Benedikt Gimber gegen Ömer Toprak noch einen Freistoß heraus. Der bringt zunächst nichts ein. Dann macht Max Beschuss den Ball noch einmal scharf und sucht links im Torraum Andreas Albers, der in die Mitte ablegt. Jiri Pavlenka bekommt die Finger ran.

42. | In dieser Phase verflacht die Partie vollends. Das Geschehen spielt sich zwischen den Strafräumen ab. Das dürfte Werder gefallen, so kann hinten nichts anbrennen.

40. | Nach einem hohen Bein von Benedikt Saller gegen Leonardo Bittencourt gibt es einen Freistoß für Bremen auf der linken Seite. Mit dem rechten Fuß tritt Marvin Ducksch das Spielgerät in die Mitte. Alexander Weidinger fischt sich das Ding sicher herunter.

37. | Wenig später lässt sich Andreas Albers nicht lange bitten, haut einfach mal aus etwa 22 Metern drauf. Der Rechtsschuss dreht sich knapp über den rechten Torwinkel. Viel fehlt den Regensburgern nicht mehr.

35. | Auf der Gegenseite feuert Nicklas Shipnoski aus der zweiten Reihe. Der Rechtsschuss zischt knapp links an der Kiste vorbei. Jiri Pavlenka aber wäre wohl rechtzeitig da gewesen.

34. | Links am Strafraum möchte Romano Schmid den Ball annehmen. Da rauscht Benedikt Saller heran und trifft den Bremer, der zu Boden geht. Der Unparteiische glaubt, dass da der Ball gespielt wird. Ein Irrtum - das hätte einen Freistoß für Werder geben müssen.

32. | Darüber hinaus halten sich die Werderaner derzeit etwas bedeckt, zeigen Respekt vor dem spielfreudigen Gegner. Natürlich geht es hier auch nicht darum, ein Feuerwerk abzubrennen. Das haben bislang nur Teile der Gästefans in der Anfangsphase getan.

30. | Dann zeigen sich die Gastgeber wieder, erarbeiten sich ihre erste Ecke der Begegnung. Die Hereingabe von der rechten Seite beschwört keine Gefahr herauf.

28. | Jetzt segelt ein langer Diagonalball von Jan-Niklas Beste rechts in den Strafraum. Auch Andreas Albers scheut da nicht das Risiko, möchte das Ding volley verarbeiten. Doch dieser Rechtsschuss verfehlt ebenfalls das Ziel.

27. | Nach wie vor ist Regensburg viel am Ball. Die Oberpfälzer spielen eine sehr aktive Rolle und arbeiten steig daran, zum Erfolg zu kommen. Zurücklehnen also können sich die Bremer noch lange nicht.

25. | Angesichts der Führung muss Werder gar nicht auf die anderen Plätze schauen. Es ist egal, was der HSV und Darmstadt machen. Und da Schalke in Nürnberg führt, scheinen sich die Königsblauen die Zweitligameisterschaft nicht mehr nehmen zu lassen.

23. | Im Anschluss an den Eckstoß von der linken Seite geht Max Besuschkow rechts in der Box volles Risiko, verzieht seine Volleyabnahme mit dem linken Fuß aber deutlich.

22. | Erstmals werden die Gäste gefährlich. Im linken Halbfeld hat Benedikt Saller Zeit und Platz für die Flanke. Die ist für Nicklas Shipnoski links im Torraum gedacht. Der wird von Mitchell Weiser gestört. Dennoch muss Jiri Pavlenka ran und den Ball zur Ecke lenken.

22.' Die bisher beste Chance der #Jahnelf: Saller hat in halbrechter Position etwas Platz und flankt auf den langen Pfosten, wo Shipnoski in Bedrängnis Pavlenka prüft. Der Keeper klärt zur Ecke, aus der ein Fernschuss von Besuschkow resultiert⚪🔴#SVWSSV #miaspuinfiaeich 1:0 — SSV Jahn Regensburg (@SSVJAHN) May 15, 2022

20. | Jetzt greift der Tabellenzweite über links an. Erneut legt Romano Schmid auf, passt in die Mitte zu Marvin Ducksch. Unter Bedrängnis kann dieser das Zuspiel nicht sauber verarbeiten und verfehlt das Tor.

18. | Bei dem anschließenden Freistoß sucht Niclas Füllkrug mit einem scharfen Ball zum Tor den einlaufenden Marvin Ducksch. Der Plan geht allerdings nicht auf. Mit der guten Idee geht nicht genug Präzision einher.

17. | Nach einem Foul an Marvin Ducksch kassiert Steve Breitkreuz seine sechste Verwarnung der laufenden Spielzeit.

15. | Folglich haben die Hausherren die Angelegenheit recht gut unter Kontrolle, wissen den Gegner stets frühzeitig zu stoppen. Bislang müssen sich die Bremer Fans gar keine Sorgen machen.

13. | Spielanteile verzeichnen die Gäste ohne Frage, die haben sogar etwas mehr von der Partie. Zielgerichtet aber werden die Regensburger nicht, womit eine nennenswerte Reaktion auf den Rückstand ausbleibt.

11. | Mit seinem 19. Saisontreffer bringt Füllkrug seine Werderaner also auf den Weg, um idealerweise gar nicht mehr in die Bredouille zu kommen und alles entspannt aus eigener Kraft regeln zu können.

TOOOR! Werder Bremen gegen Jahn Regensburg 1:0 | Torschütze: Füllkrug

10. | Erneut zappelt der Ball im Netz - und jetzt zählt der Treffer. Romano Schmid spielt aus dem Zentrum halblinks an der Strafraumgrenze Marvin Ducksch an, der sofort prallen lässt. Knapp außerhalb des Sechzehners fackelt Niclas Füllkrug nicht lange und feuert aufs kurze Eck. Der Rechtsschuss erwischt den linken Innenpfosten und landet dann in den Maschen.

9. | Wegen eines Fouls an Benedikt Gimber holt sich Christian Groß seine fünfte Gelbe Karte der Saison und wäre im Falle einer Relegation für das entsprechende Hinspiel gesperrt.

7. | Ganz plötzlich gibt es die erste Torszene. Romano Schmid spielt den Ball aus dem Halbfeld flach in den Sechzehner. In zentraler Position taucht Mitchell Weiser auf und schießt mit dem linken Fuß ein. Doch umgehend geht die Fahne nach oben. Und es bestätigt sich auch in der Folge, dass es sich um eine ganz knappe Abseitsposition handelt.

6. | In jedem Fall wirken beide Mannschaften sehr konzentriert, was sich jeweils in der Abwehrarbeit bemerkbar macht. Entsprechend schwer tut man sich beiderseits, etwas nach vorn zu kreieren.

4. | Bewegung gibt es fürs Erste also vornehmlich auf den Rängen. Dort toben die Fans und machen mächtig Alarm. Die Spieler auf dem Rasen lassen sich von der Atmosphäre noch nicht anstecken.

2. | Ruhig und abgeklärt legt die Jahnelf los. Die Oberpfälzer führen anfangs den Ball, lassen sich dabei alle Zeit der Welt. Dann nimmt auch Werder erstmals Tuchfühlung mit dem Spielgerät auf, geht dabei genauso behutsam zu Werke.

1. | Soeben ertönt der Anpfiff, die Gäste stoßen an. Zumindest das Wetter bietet alle Voraussetzungen für ein Fußballfest. Die Sonne scheint bei 22 Grad. 42.000 Zuschauer im ausverkauften Weserstadion sind bester Laune und voller Vorfreude.

vor Beginn | Kurz vor Spielbeginn schauen wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Felix Zwayer. Der 40-jährige FIFA-Referee bringt die Erfahrung aus 197 Bundesligaspielen mit und kommt im deutschen Fußball-Unterhaus zu seinem 99. Einsatz. Zur Hand gehen ihm dabei die Assistenten Marco Achmüller und Richard Hempel. Als vierter Offizieller verrichtet Florian Exner seinen Dienst zwischen den Trainerbänken.

vor Beginn | Erst zum vierten Mal treffen beide Klubs anlässlich eines Pflichtspiels aufeinander. Zunächst stand man sich allenfalls in Pokalspielen gegenüber, die Werder 2004 und im April 2021 in Regensburg ohne Gegentreffer gewann. Das erste Punktspiel in der Hinrunde der laufenden Saison gewannen die Bremer mit 3:2. Somit begegnet man sich heute erstmals in der Hansestadt.

vor Beginn | Für Werder klingt das nach einer lösbaren Aufgabe, obwohl sich die Hanseaten auswärts noch ein bisschen wohler fühlen als im Weserstadion - zumindest auf fremdem Platz sechs Punkte mehr geholt haben. Doch Zweifel sollte es bei der besten Rückrundenmannschaft eigentlich nicht geben. Allerdings liegt die letzte Heimniederlage erst gut zwei Wochen zurück (2:3 gegen Kiel). Bremen ist zu Hause mittlerweile drei Begegnungen ohne Sieg, kam gegen Nürnberg und Sandhausen nicht über ein 1:1 hinaus. Der letzte Dreier stammt von Mitte März (1:0 gegen Darmstadt). Insofern passt es ganz gut, dass den Grün-Weißen ein Remis reichen würde.

vor Beginn | Nach sechs sieglosen Partien in Folge würde den Oberpfälzern ein volles Erfolgserlebnis zum Abschluss natürlich gut zu Gesucht stehen. Den letzten Dreier verbuchte der Jahn im März gegen Paderborn. Seither wurden aber nur die Heimspiele gegen den HSV (2:4) und jüngst gegen Heidenheim (0:2) verloren. Auswärts spielte man zuletzt viermal in Folge 1:1, kassierte die letzte Pleite in der Fremde Anfang März in Aue (0:1). Allerdings warten die Regensburger auf Reisen schon lange auf einen Sieg. Letztmals mit voller Punktzahl kehrte man Mitte Januar vom Gastspiel in Sandhausen zurück (3:0). Seither sind sieben Auswärtsfahrten ins Land gegangen.

vor Beginn | Für Regensburg geht es allenfalls noch um die eine oder andere Position. Der Tabellendreizehnte könnte bestenfalls noch Elfter werden. Zugleich ist ein Abrutschen auf Rang 15 möglich. Letzteres klingt etwas bedrohlich, doch die Abstiegsrelegation ist beruhigende acht Punkte entfernt. Das passiert nichts mehr. Die Jahnelf kann die abschließende Partie der Saison also recht entspannt angehen.

vor Beginn | Gesucht wird der zweiten Aufsteiger? Wer folgt dem FC Schalke 04 ins deutsche Fußball-Oberhaus? Die besten Karten besitzt der SV Werder. Der Tabellenzweite könnte angesichts von zwei Punkten Rückstand sogar noch Meister werden. Viel wichtiger aber ist der Blick nach hinten. Dem HSV und Darmstadt fehlen jeweils drei Zähler, wobei die Hamburger eine um elf Treffer bessere Tordifferenz aufweisen. Bremen hat es also selbst in der Hand. Ein Unentschieden genügt, um aus eigener Kraft in die Bundesliga zurückzukehren.

vor Beginn | Aufseiten der Gäste fällt nach Stammkeeper Alexander Meyer (Trainingsrückstand nach Verletzung) nun auch noch dessen zuletzt eingesetzter Vertreter Thorsten Kirschbaum wegen einer Erkältung aus. Daher kommt im Tor Alexander Weidinger zu seinem Saisondebüt in der 2. Liga. Darüber hinaus ändert sich an Regensburgs Startelf nichts.

vor Beginn | Für den SSV Jahn Regensburg stehen anfangs folgende elf Akteure auf dem Rasen: Weidinger - Saller, Breitkreuz, Elvedi, Wekesser - Gimber, Besuschkow, Beste, Boukhalfa, Shipnoski - Albers.

vor Beginn | Im Vergleich zum vergangenen Spieltag schickt Ole Werner seine Mannschaft personell unverändert auf den Rasen. Der vor einer Woche in Aue aufgrund von Wadenproblemen ausgewechselte Ömer Toprak kann also mitwirken. Auch bei der Besetzung der Bank ist alles beim Alten geblieben.

vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten das Nachmittags und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Der SV Werder Bremen geht das letzte Saisonspiel in dieser Besetzung an: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Weiser, Groß, Jung, Bittencourt, Schmid - Füllkrug, Ducksch.

vor Beginn | Herzlich willkommen in der 2. Bundesliga zur Begegnung des 34. Spieltages zwischen Werder Bremen und Jahn Regensburg.

So lautet die Aufstellung von Werder Bremen:

Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Weiser, Groß, Jung - Schmid, Bittencourt - Füllkrug, Ducksch

Jahn Regensburg startet mit folgender Aufstellung:

Weidinger - Saller, Breitkreuz, Elvedi, Wekesser - Gimber, Besuschkow - Beste, Boukhalfa, Shipnoski - Albers

Werder Bremen gegen Jahn Regensburg live sehen ... im TV ... auf Sky Sport Bundesliga 3 HD im LIVE-STREAM ... auf Sky Go und Sky Ticket im LIVE-TICKER ... bei GOAL

Werder Bremen gegen Jahn Regensburg: Der SID-Vorbericht zur Begegnung

Ein Jahr nach dem Abstieg fehlt Werder Bremen nur noch ein Punkt zur sofortigen Bundesliga-Rückkehr. Doch die Verfolger Hamburger SV und Darmstadt 98 lauern auf einen Ausrutscher der Grün-Weißen.

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte ist super-optimistisch, Ex-Trainer Florian Kohfeldt wird in Wolfsburg vor dem Fernseher mitfiebern, und inoffiziell laufen längst die Planungen für eine grün-weiße Sause. Alles andere als der direkte Wiederaufstieg wäre nicht nur für die Profis des SV Werder, sondern auch für die riesige Fangemeinde in der Hansestadt ein Schlag in die Magengrube.

42.100 Zuschauer wollen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) den letzten noch fehlenden Punkt in der Partie gegen Jahn Regensburg förmlich herbei schreien. Doch gegen die Oberpfälzer auf Unentschieden zu spielen, ist definitiv nicht der Matchplan.

"Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Wir wissen genau, dass wir einen guten Gegner haben, der vielleicht mit einer gewissen Lockerheit aufläuft", sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei den Norddeutschen, die anders als die Verfolger Hamburger SV und Darmstadt 98 den Direktaufstieg ohne jegliche Schützenhilfe in den Füßen haben.

Und dennoch warnt auch Stadtoberhaupt Bovenschulte die Bremer Spieler zu voller Konzentration. "Die Mannschaft darf sich nicht eine einzige Sekunde lang zu sicher sein", mahnte der SPD-Politiker im Interview mit dem Online-Portal Deichstube.

Leicht gesagt, der 56-Jährige kündigte via Twitter nach dem Bremer 4:1-Sieg bei Schalke 04 einen Empfang auf dem Rathausbalkon an, prompt ging das nächste Heimspiel gegen Holstein Kiel mit 2:3 verloren. Das soll sich gegen die seit sechs Spielen sieglosen Gäste nicht wiederholen.

"Es geht darum, die richtige Mischung aus Anspannung und Lockerheit zu finden. Und es wird wichtig sein, bei unserer Art Fußball zu bleiben", sagte Trainer Ole Werner. Kapitän Ömer Toprak, der beim 3:0-Sieg am vergangenen Wochenende bei Erzgebirge Aue wegen Wadenproblemen früh den Platz verlassen musste, ist als Abwehrchef wieder einsatzbereit.

Eine Heimniederlage des SVW wäre die einzige Chance der Konkurrenten, mit Siegen noch an den Bremern vorbeizuziehen. Was dem Erzrivalen von der Elbe ein ganz besonderes Vergnügen bereiten würde. "Unsere Reise ist noch nicht zu Ende", sagte HSV-Torjäger Robert Glatzel der Sport Bild.

Denn nach zuletzt vier Siegen in Serie sind die Hamburger im Auswärtsspiel bei Hansa Rostock der klare Favorit. Torhüter Daniel Heuer Fernandes: "Natürlich liegt ein gewisser Druck auf uns, weil wir etwas erreichen können. Aber das ist definitiv ein positiver Druck."

Der bei der Übungseinheit am Freitag vielleicht dazu führte, dass Trainer Tim Walter mit der Trainingseinheit nicht vollständig zufrieden, auch wenn der Coach relativierte: "Dafür war die Leistung am Donnerstag besonders gut."

Druck verspürte auch Torsten Lieberknecht, allerdings nur kurz. "Nach der Niederlage in Düsseldorf waren wir angeknockt, aber wir sind immer noch wie eine Klette dran und können als Gewinner aus der Sache herausgehen. Für mich ist die ganze Geschichte immer noch ein Fifty-Fifty", sagte der Coach von Darmstadt 98 am Freitag.

