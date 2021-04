DFB-Pokal heute live im Free-TV? Werder Bremen vs. RB Leipzig

Werder Bremen empfängt RB Leipzig im Halbfinale des DFB-Pokals. Goal erklärt, ob die Partie heute live im Free-TV übertragen wird.

Halbfinale im DFB-Pokal ! Werder Bremen empfängt am heutigen Freitag, 30. April , RB Leipzig . Das Spiel wird um 20.30 Uhr im Weserstadion angepfiffen. Aber wird es auch live im Free-TV übertragen?

Werder Bremen kan auf eine erfolgreiche DFB-Pokal-Vergangenheit zurückblicken. Sechs Mal, zuletzt 2009, gewann der Klub von der Weser den DFB-Pokal. Die Gegenwart sieht aber ganz anders aus. In der Bundesliga steckt das Team von Trainer Florian Kohfeldt nach einer Niederlagenserie tief im Abstiegskampf. Sollte Bremen heute gegen Leipzig verlieren, steht Kohfeldt wohl vor der Entlassung.

Leipzig hat den DFB-Pokal noch nie gewonnen. Das will der momentane Tabellenzweite der Bundesliga in diesem Jahr ändern. Ein Einzug in das Pokalfinale in Berlin wäre auch ein schönes Abschiedsgeschenk für den zum FC Bayern abwandernden Trainer Julian Nagelsmann.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie der DFB-Pokal (Werder Bremen vs. RB Leipzig) heute live im Free-TV übertragen wird.

DFB-Pokal heute live im Free-TV? Werder Bremen vs. RB Leipzig - das Halbfinale im Überblick

Begegnung Werder Bremen - RB Leipzig Wettbewerb DFB-Pokal (Halbfinale) Datum Freitag, 30. April Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Weserstadion, Bremen

Werder Bremen vs. RB Leipzig heute live im Free-TV? So wird der DFB-Pokal übertragen

In dieser Saison wird jedes Spiel im DFB-Pokal live im TV und im LIVE-STREAM übertragen. Die Übertragungsrechte liegen bei der ARD (öffentlich-rechtlich), dem Pay-TV-Sender Sky und dem Privatsender Sport1 .

DFB-Pokal heute live im Free-TV: Werder Bremen vs. RB Leipzig

Und nun beantworten wir die eigentliche Frage dieses Artikels! Ja, das Halbfinale zwischen Werder Bremen und RB Leipzig wird heute live im Free-TV übertragen.

Die Übertragung mit Moderator Matthias Opdenhövel , Experte Bastian Schweinsteiger und Kommentator Gerd Gottlob beginnt um 20.15 Uhr , also 15 Minuten vor Spielbeginn.

DFB-Pokal heute live im Pay-TV: Werder Bremen vs. RB Leipzig

Da Sky jedes Spiel des diesjährigen DFB-Pokals live und in voller Länge überträgt, ist es keine Überraschung, dass der Pay-TV-Sender auch Bremen gegen Leipzig überträgt. Auf Sky Sport 2 (HD) beginnt die Übertragung um 20 Uhr , Kommentator des Spiels ist Wolff Fuss .

Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr ein Abo bei dem Pay-TV-Sender abgeschlossen haben. Alle Infos zu den Paketen und Preisen findet Ihr hier .

DFB-Pokal heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen: Werder Bremen vs. RB Leipzig

Die ARD und Sky zeigen Werder Bremen gegen RB Leipzig heute auch im LIVE-STREAM . Das Angebot der ARD ist kostenlos , bei Sky müsst Ihr bezahlen .

Den Stream der ARD könnt Ihr über den Browser oder über die die Apps "ARD-Mediathek" und "Sportschau" sehen. Beide Apps könnt Ihr im Play Store oder im App Store downloaden.

Das gilt auch für Sky Go , Sky Ticket und Onefootball , den drei Streamingvarianten von Sky. Infos und Preise erhaltet Ihr unter dem jeweiligen Link.

🗣️ #Kohfeldt zum Personal:



Marco #Friedl wird definitiv ausfallen. Alle anderen haben eine gute Chance zu spielen. Sie werden nur spielen, wenn kein unkalkulierbares Risiko besteht. Ich gehe davon aus, dass Ömer #Toprak spielen kann, Leo #Bittencourt wird zurückkehren. #Werder pic.twitter.com/coz8SOoIQs — SV Werder Bremen (@werderbremen) April 29, 2021

DFB-Pokal heute live im Free-TV: Werder Bremen vs. RB Leipzig – die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen , sobald diese offiziell sind. Das wird heute gegen 19.30 Uhr der Fall sein.

DFB-Pokal heute live im Free-TV: Werder Bremen vs. RB Leipzig – alle Übertragungen im Überblick