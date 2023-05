Werder Bremen vs. FC Bayern München heute live: Zeigt nur Sky das Spiel im STREAM und TV?

Am Samstag findet die Partie Werder Bremen vs. FC Bayern München statt. Zeigt nur Sky heute das Spiel live im STREAM und TV?

An diesem Wochenende stehen in der Bundesliga die Begegnungen des 31. Spieltags auf dem Programm. Hierbei geht am Samstag etwa die Partie Werder Bremen vs. FC Bayern München über die Bühne. Der Anpfiff im Wohninvest Weserstadion ertönt um 18.30 Uhr.

Werder Bremen unterlag vor einer Woche dem FC Schalke 04 mit 1:2. Das bedeutete die dritte Niederlage in den letzten fünf Spielen für die Schützlinge von Trainer Ole Werner.

Der FC Bayern München feierte hingegen am Sonntag einen Heimerfolg gegen Hertha BSC (2:0). Die Elf von Thomas Tuchel kehrte nach zwei sieglosen Meisterschaftsspielen auf die Siegerstraße zurück und eroberte die Tabellenführung zurück.

Heute um 15.30 Uhr kommt es in der Bundesliga zur Begegnung Werder Bremen vs. FC Bayern München. Aber zeigt nur Sky heute das Spiel live im STREAM und TV? Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos dazu, zum TICKER der Partie im Wohninvest Weserstadion und zu den Aufstellungen.

Werder Bremen vs. FC Bayern München heute live im STREAM und TV sehen: Die Eckdaten des Bundesliga-Spiels

Spiel: Werder Bremen vs. FC Bayern München (HIER bei WOW im LIVE STREAM schauen) Datum: Samstag, 6. Mai 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: Wohninvest Weserstadion (Bremen)

Werder Bremen vs. FC Bayern München heute live im TV anschauen

Sky hält die Exklusivrechte an sämtlichen Samstagspartien in der Bundesliga. Deshalb könnt Ihr das Spiel Werder Bremen vs. FC Bayern München ausschließlich beim Bezahlanbieter mitverfolgen. Hierfür könnt Ihr auf Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Top Event HD und auf Sky Sport Bundesliga 1 HD schalten. Aber notiert Euch an dieser Stelle die Schlüsselinfos:

Sender: Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Top Event HD, Sky Sport Bundesliga 1 HD

Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Top Event HD, Sky Sport Bundesliga 1 HD Vorberichte ab: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

Doch wenn Ihr die Partie im Wohninvest Weserstadion im Fernsehen sehen wollt, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Dieses könnt Ihr als Einzelabo für 27 Euro und in einer Kombi mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro pro Monat erwerben. Die Webseite von Sky bietet Euch etliche Einzelheiten.

Werder Bremen vs. FC Bayern München heute via STREAM anschauen

Alternativ könnt Ihr es mit dem LIVE-STREAM angehen. Denn: Sky zeigt sein gesamtes Programm zusätzlich online. Mit einem geeigneten Internetzugang könnt Ihr Euch das Spiel zwischen den Hanseaten und dem FCB von überall aus anschauen. Zudem könnt Ihr zwischen zwei Optionen wählen.

So könnt Ihr Werder Bremen vs. FC Bayern München bei Sky Go mitverfolgen

Wenn Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München bei Sky Go miterleben möchtet, kommt Ihr nicht um das Bundesliga-Paket herum. Jedoch erfolgt die Freischaltung des Zugangs für das hauseigene Streaming-Portal nicht sofort. Daher müsst Ihr bei einem heutigen Kauf vermutlich auf WOW oder auf eine Aufzeichnung zurückgreifen.

So könnt Ihr Euch Werder Bremen vs. FC Bayern München bei WOW sehen

WOW ist das frühere Sky Ticket. Damit findet die Aktivierung sofort statt und Ihr müsst keine Bindung eingehen. GOAL empfiehlt Euch das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro. Damit erhaltet Ihr einen für zwei Endgeräte gültigen Zugriff auf das gesamte Sportangebot. Als Fußballliebhaber liegt Ihr zusätzlich hinsichtlich der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und Englands Premier League richtig. Außerdem könnt Ihr Euch die Formel 1, die NHL, die ATP World Tour und die PGA Tour ansehen.

Werder Bremen vs. FC Bayern München heute live im TICKER

Überdies könnt Ihr mithilfe des TICKERS von GOAL zur Begegnung im Wohninvest Weserstadion im Bilde bleiben. Denn: Wir berichten zu allen spielrelevanten Geschehnissen im Aufeinandertreffen Werder Bremen vs. FC Bayern München.

Highlights bei DAZN und im ZDF: So seht Ihr Werder Bremen vs. FC Bayern München

Unmittelbar danach zeigt Euch DAZN die Höhepunkte in der Highlight Show. Zudem könnt Ihr ab 23.00 Uhr die besten Szenen im aktuellen Sportstudio des ZDF sehen. Ihr könnt Euch beide Sendungen im TV und im STREAM anschauen.

Werder Bremen vs. FC Bayern München heute live: Zeigt nur Sky das Spiel im STREAM und TV?

Im Pay-TV: Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Top Event HD, Sky Sport Bundesliga 1 HD Im STREAM: Sky Go / WOW Im TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ZDF

Werder Bremen vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Etwa eine Stunde vor dem Anstoß folgen hier die Startformationen.