Werder Bremen steigt nach 2:4 gegen Gladbach aus der Bundesliga ab: Der TICKER zum Nachlesen

In der Bundesliga ging es für Werder gegen Gladbach ums sportliche Überleben. Goal begleitete das Entscheidungsspiel gegen Gladbach im LIVE-TICKER.

Die Fans von Werder Bremen weinen bittere Abstiegstränen: Das Bundesliga-Gründungsmitglied muss zum zweiten Mal nach 1980 den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Der Wechsel zu Interimstrainer Thomas Schaaf verpuffte völlig, die teil desolaten Hanseaten verloren am 34. Spieltag mit 2:4 (0:1) gegen Borussia Mönchengladbach und stürzten am Ende eines monatelangen Negativlaufs noch auf einen direkten Abstiegsplatz ab. Die höchste deutsche Spielklasse verliert einen weiteren ruhmreichen Traditionsklub.

Gladbach verpasste unter dem scheidenden Coach Marco Rose einen Platz in der Conference League und musste eine weitere Enttäuschung verkraften. Schon der erste echte Angriff brachte einen schweren Rückschlag für Werder (3.). Lars Stindl vollendete eine Kombination der Gäste zum Führungstreffer, die Bremer verhielten sich dabei viel zu passiv. Kurz nach dem Wechsel erhöhte Marcus Thuram auf 2:0 für die Borussia (52.), bevor auch noch Rami Bensebaini (58.) und Florian Neuhaus (67.) gegen nun desolate Hausherren nachlegten. Milot Rashica (81.) nach Videobeweis und Niclas Füllkrug (83.) gelangen die Ehrentore für die Norddeutschen.

Goal begleitet das Spiel heute im kostenlosen LIVE-TICKER . Hier gibt es alle Informationen dazu, wie Ihr Werder vs. Gladbach in TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach ENDE - 2:4 (0:1) Tore 0:1 Stindl (3.), 0:2 Thuram (52.), 0:3 Bensebaini (58.), 0:4 Neuhaus (67.), 1:4 Rashica (81.), 2:4 Füllkrug (83.) Aufstellung Werder Bremen Pavlenka – Gebre Selassie, Toprak (ab 79. Möhwald), Moisander, Friedl – Mbom (ab 55. Osako), Eggestein, Bittencourt (ab 79. Agu), Schmid – Selke (ab 67. Selke), Sargent (ab 67. Rashica) Aufstellung Borussia Mönchengladbach Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini (ab 84. Jantschke) - Zakaria, Neuhaus, H. Wolf (ab 84. Herrmann), Stindl (ab 74. Hofmann), Lazaro (ab 74. Wendt) - Thuram (ab 75. Embolo) Gelbe Karten Wolf (35.), Zakaria (62.), Moisander (87.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Das wars von hier - vielen Dank und euch noch einen schönen Abend.

Schockstarre im Weserstadion: Am 24. Spieltag hatte Werder 30 Punkte auf dem Konto, in den letzten zehn Spielen gelang dann nur noch ein Punkt - ein 0:0-Unentschieden gegen Leverkusen vor zwei Wochen. Mit jetzt 31 Punkten sammelten die Bremer genauso viele Punkte wie in der Vorsaison, nur diesmal mit dem Ende des Abstiegs anstatt der Relegation.

Nach 41 Jahren steigt Werder das zweite Mal in seiner Klub-Historie in die 2. Bundesliga ab. Grund dafür ist eine indiskutable Leistung gegen Gladbach, mit der man nach knapp mehr als einer Stunde 0:4 hinten liegt. Danach waren die Bremer einzig dem Kölner Ergebnis ausgeliefert, die gegen Schalke zeitgleich gewinnen und sich so retten konnten.

🕞 90. +3 Min



Wir verlieren mit 2:4. Der SV #Werder steigt damit in die 2. Bundesliga ab.😔



⚽ 2:4 #SVWBMG pic.twitter.com/AOCFUYUp4T — SV Werder Bremen (@werderbremen) May 22, 2021

Werder Bremen vs. Gladbach jetzt im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90.+3. | Schluss in Bremen, das Spiel ist aus.

90.+3. | Es laufen im Weserstadion die letzten Bundesliga-Sekunden der Bremer - zumindest für ein Jahr. Was für ein bitterer Moment für die Norddeutschen.

90.+2. | Werder ist abgestiegen. Köln hat gegen Schalke soeben das 1:0 über die Zeit gebracht.

90. | Hier ist alles durch, drei Minuten obendrauf gibts dennoch.

89. | Union liegt jetzt mit 2:1 gegen Leipzig vorne, somit wäre die Conference League für die Borussia futsch.

Werder Bremen vs. Gladbach jetzt im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

87. | Moisander haut im Mittelfeld nochmal dazwischen und sieht so die Gelbe Karte.

87. | Totenstille mittlerweile im Weserstadion. Köln führt gegen Schalke. Werder steht so unmittelbar vor dem Abstieg.

Werder Bremen vs. Gladbach jetzt im LIVE-TICKER: Wechsel bei Gladbach

84. | Außerdem kommt Jantschke für Bensebaini.

84. | Ein letzter Doppelwechsel bei den Gladbachern: Wolf geht für Herrmann.

Tooooooor! Werder Bremen vs. Gladbach 2:4 - Torschütze: Füllkrug

83. | Toooor! WERDER BREMEN - Mönchengladbach 2:4! Füllkrug mit dem zweiten Bremer Kosmetiktreffer. Erst behauptet sich der Stürmer gut im Zweikampf mit Ginter und Elvedi, dann schickt er das Leder - auch dank minimaler Abfälschung von Neuhaus - in den rechten Winkel.

Tooooooor! Werder Bremen vs. Gladbach 1:4 - Torschütze: Rashica

80. | Toooooor! WERDER BREMEN - Mönchengladbach 1:4. Rashica ist zentral frei durch, hat den Kopf oben und sieht so, dass Sommer früh runtergeht. Überlegt verlädt der Bremer Joker den Schlussmann mit einem Schuss in die linke Torseite. Der Treffer wird noch kurz wegen vermeintlicher Abseitsstellung überprüft, zählt dann aber richtigerweise.

80. | Friedl kommt halb links vor dem Strafraum nach einer Ablage aus dem Gewühl zum Abschluss - zehn Meter drüber.

Werder Bremen vs. Gladbach jetzt im LIVE-TICKER: Wechsel bei Bremen

79. | Außerdem ersetzt Agu Bittencourt.

79. | Doppelwechsel bei den Bremern: Möhwald kommt für Toprak.

78. | Halbgare Bälle die da jetzt in den Strafraum von Sommer fliegen, die der Schweizer Keeper locker runterpflücken kann. Werder ist bis dato nicht eingefallen und dabei bleibt es auch.

Werder Bremen vs. Gladbach jetzt im LIVE-TICKER: Wechsel bei Gladbach

74. | Und Doppel-Torschütze Thuram verlässt den Platz für Embolo.

74. | Dazu kommt EM-Teilnehmer Hofmann für Stindl.

74. | Dreierwechsel bei Gladbach - und der erste davon ist ein ganz besonderer: Lazaro geht raus, Wendt kommt. Der Schwede, der seit 2011 für die Fohlen spielt, bekommt so noch ein paar Bundesliga-Minuten, bevor seine Gladbacher Zeit in rund einer Viertelstunde beendet ist.

72. | Auch auf der Bremer Bank gehen inzwischen alle Blicke auf die Handys und dort wohl zum Spielstand bei Köln gegen Schalke. Der Effzeh hat dort eben die Führung erzielt, zum Glück der Bremer wurde der Treffer aber vom VAR zurückgenommen.

70. | Stindl ist der nächste, der völlig frei vor Pavlenka auftaucht. Der Tscheche bewahrt seine Vorderleute vor dem fünften Gegentreffer - Werder ist komplett am Boden.

Werder Bremen vs. Gladbach jetzt im LIVE-TICKER: Wechsel

67. | Dazu kommt Rashica für Sargent.

67. | Die nächsten Bremer Wechsel: Füllkrug kommt als neue Sturmspitze anstelle des maximal glücklosen Selke.

Tooooooor! Werder Bremen vs. Gladbach 0:4 - Torschütze: Neuhaus

67. | Tooooor! Werder Bremen - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 0:4. Die Bremer ergeben sich. Neuhaus kommt links im Strafraum ohne Gegenwehr zum Abschluss und setzt die Kugel flach links unten rein.

65. | Gladbach, das momentan weiter auf Rang 7 steht, muss jetzt auch wieder zittern. Union hat gerade gegen Leipzig ausgeglichen, das Rennen um die Conference League ist somit wieder enger.

Werder Bremen vs. Gladbach jetzt im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

62. | Zakaria hält gegen Schmid den Schlappen drüber - Gelb!

61. | Bielefeld ist soeben in Stuttgart in Führung gegangen! Der ohnehin schon in weite Ferne gerückte sichere Klassenerhalt für die Bremer ist damit praktisch unerreichbar.

60. | Nach einer Stunde ist das Ding für den SV Werder hier gelaufen. Das grün-weiße Schicksal hängt jetzt einzig am Kölner Resultat gegen Schalke, wo es weiter 0:0 steht.

Tooooooor! Werder Bremen vs. Gladbach 0:3 - Torschütze: Bensebaini

58. | Toooooor! Werder Bremen - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 0:3! Der Bremer K.o.! Stindl schaufelt einen Freistoß von der linken Seite scharf herein, Bensebaini köpft an der Strafraumgrenze im hohen Bogen Richtung Tor. Pavlenka, der etwas zu weit vor seiner Linie steht, fliegt dem Ball noch vergebens hinterher.

56. | Wieder ist Thuram komplett frei durch, läuft allein von der linken Seite auf Pavlenka zu. Im letzten Moment kommt Friedl mit einer Grätsche von rechts angeflogen und lenkt den Ball so noch knapp über die Latte.

Werder Bremen vs. Gladbach jetzt im LIVE-TICKER: Wechsel

55. | Schaaf wechselt das erste Mal - und bringt natürlich einen Offensiven: Mbom geht runter für Osako.

54. | Gladbach scheint die Hausaufgaben zu erfüllen, wird zwecks Conference League jetzt nach Leipzig schauen, was dort Union macht. Bei den Bremern geht der bange Blick nach Köln.

Tooooooor! Werder Bremen vs. Gladbach 0:2 - Torschütze: Thuram

52. | Tooooooor! Werder Bremen - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 0:2! Erneut der frühe Nackenschlag für die Bremer! Thuram ist nach einem Doppelpass mit Wolf auf Höhe der Mittellinie plötzlich frei durch, läuft Moisander davon und bleibt dann auch gegen Pavlenka cool. Links unten im Netz schlägt der Ball ein.

50. | Sargent ist es wieder, der bei der Hereingabe am ersten Pfosten zum Kopf kommt, den Ball aber erneut auch nicht zielen bzw. kontrollieren kann.

49. | Bittencourt legt am Strafraum für Gebre Selassie mit der Hacke ab, Gebre Selassie wuchtet aus 20 Metern drauf - Sommer faustet zur Ecke!

48. | Einzig der Weg nach vorne kann für Werder jetzt auch nur die Lösung sein. Trifft Köln gegen Schalke, hilft den Bremern nur ein Sieg.

46. | Unverändert sind beide Mannschaften zurück auf dem Rasen - weiter gehts!

Werder Bremen vs. Gladbach jetzt im LIVE-TICKER: 2. Halbzeit

Halbzeit | Mönchengladbach wirkt nach der frühen Stindl-Führung gefestigt, wird von den geschockten Bremern aber auch nicht wirklich gefordert. Erst als Werder etwas aufwacht und Gladbach sich etwas zu sehr auf der Führung ausruht, wird erkennbar, dass man in dieser Saison bereits 54 Gegentore schlucken musste. Wirft Werder im zweiten Durchgang alles nach vorne, könnte die Borussia nochmal ins Wanken geraten.

🕞 45.+3 Min



⏸️ Pause am Osterdeich. Wir liegen hinten, aber hier ist nichts verloren!!!! 45 Minuten bleiben Zeit, um das Spiel zu drehen! 👊



⚽ 0:1 #SVWBMG pic.twitter.com/Y8cT3AhGUw — SV Werder Bremen (@werderbremen) May 22, 2021

Halbzeit | Die beste Nachricht nach 45 Minuten für die Bremer: Im Parallelspiel zwischen Köln und Schalke steht es noch 0:0, der SVW taumelt daher weiter auf Rang 16 und wäre zumindest nicht heute direkt abgestiegen. Nach dem frühen Schock durch Gladbachs Stindl braucht Werder rund eine Viertelstunde um sich zu schütteln - bis Selke den Hochkaräter schlechthin liegen lässt. Bis zur Pause ist es dann ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die Bremer mit jeder verstrichenen Minute mehr und mehr den Mut der Verzweiflung auspacken.

Werder Bremen vs. Gladbach jetzt im LIVE-TICKER: Halbzeit

45.+3. | Halbzeit in Bremen - Gladbach führt nach 45 Minuten mit 1:0.

45.+2. | Sargent kommt am ersten Pfosten zum Kopfball, trifft den Ball aber nur unzureichend mit der Stirn. Im hohen Bogen fliegt der Ball über den Kasten von Sommer.

45.+1. | Drei Minuten Nachspielzeit im ersten Durchgang. Werder hat jetzt fast durchgehend den Ball und bekommt nochmal eine Ecke zugesprochen!

43. | Werder hat in dieser Phase den Ball, lässt ihn gut zirkulieren, 25 Meter vor Sommer ist dann aber meist Schluss.

41. | Der Aufprall von Pavlenka war weniger glanzvoll, der Tscheche ist frontal auf seinen Fingern gelandet und so umgeknickt. Mehr als zwei Minuten wird der Bremer Schlussmann bereits behandelt, er wird aber erstmal weitermachen.

39. | Werder schwimmt! Die Ecke von der rechten Seite köpft Lainer am ersten Pfosten scharf auf die rechte obere Ecke - Pavlenka fliegt und pariert sehenswert!

38. | Nächste gefährliche Thuram-Flanke von der linken Seite! Stindl holt am zweiten Pfosten schon zum Volley aus, dann klärt Friedl noch spektakulär per Flugkopfball.

37. | Thuram hängt auf dem linken Flügel Toprak ab, will dann diagonal in den Lauf von Lainer geben, der zentral im Vollsprint mit dabei ist. Das Zuspiel gerät etwas zu lang, deshalb kann Friedl den Schweizer einholen und dann im Zweikampf noch erfolgreich stellen.

Werder Bremen vs. Gladbach jetzt im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

35. | Wolf schlägt Bittencourt, der in jetzt in nahezu jeder Szene involviert ist, im Mittelfeld beide Beine weg und sieht dafür die erste Gelbe Karte des Spiels.

33. | Werder macht es - wenn sie mal nach vorne kommen - aber auch schlicht nicht gut. Wieder läuft Bittencourt nach eigenem Ballgewinn auf die Gäste-Defensive zu, zieht dann aber kopflos ins Dribbling gegen drei Gegenspieler anstatt rechts den völlig freien Mbom zu bedienen.

31. | Bei einem weiten Ball von Toprak in die Spitze schiebt Sargent Bensebaini minimal weg, der Algerier hebt dennoch ab und hat Glück, dass Brych pfeift. Der US-Amerikaner frei wäre durch gewesen.

29. | Jetzt liegt Bittencourt nach einem Elvedi-Foul im Mittelfeld am Boden und muss behandelt werden. An der Seitenlinie verschränkt Trainer Schaaf die Arme.

27. | Bittencourt verschafft sich vor dem Gladbacher Strafraum etwas Platz, zieht aus rund 25 Metern dann aber etwas übermütig ab - weit drüber und daneben.

26. | Friedl hat auf der linken Seite wieder Platz, macht mehrere Meter, wird beim Flankenversuch von Lainer dann aber geblockt.

23. | Thuram wird rechts im Strafraum kaum angegangen, kommt so locker zum Abschluss - allerdings mit dem schwächeren linken. Pavlenka pariert sicher.

22. | Zumindest haben die Bremer sehen können, wie es gehen KANN. Wenn du die Chancen aber derart liegen lässt, darfst du dich am Ende auch nicht beschweren.

20. | Unfassbar - Selke lässt die 200-Prozentige liegen! Sargent tankt sich am Sechzehner an Elvedi vorbei, steht frei vor Sommer und legt nochmal quer zu Selke, der es aus drei Metern nicht schafft, den Ball über die Linie zu schieben. Sommer schmeißt sich dem Stolper-Abschluss des Bremers noch erfolgreich in die Quere.

18. | Bittencourt erobert gegen Zakaria stark den Ball, nimmt dann durch die Zentrale Tempo auf, verpasst es aber, im richtigen Moment für Schmid durchzustecken.

16. | Etwas mehr als eine Viertelstunde ist durch. Werder kommt bis dato überhaupt noch nicht ins vordere Drittel und hat große Mühe mit der Gladbacher Klasse mitzuhalten.

14. | Moisander rutscht bei einem Thuram-Haken rechts im Strafraum ins Leere - und hat dann Glück, dass Friedl mithilft und den Ball vor dem Franzosen noch weggeprügelt bekommt.

13. | Elvedi köpft die anschließende Hereingabe von links deutlich drüber. Abstoß - ein bisschen Ruhe für Werder.

12. | Lazaro zieht vom linken Flügel mit ein, zwei Haken in die Mitte, lässt so schon drei Bremer stehen. Beim Schuss von der Strafraumgrenze, der durchaus gefährlich für Pavlenka gewesen wäre, steht Toprak im Weg - Ecke!

10. | Werder will sich diesen frühen Nackenschlag nicht anmerken lassen, Gladbach wirkt aber extrem cool, zeigt sich sehr ballsicher und lässt die Bremer einfach laufen.

7. | Friedl, der heute Augusstinsson ersetzt, bricht auf der linken Seite mal durch, wird dann rüde von Zakaria gefällt - ernste Ermahnung von Schiedsrichter Brych für den Gladbacher!

5. | Was eine kalte Dusche für die Bremer! Und die Gladbacher, die springen in diesem Moment auf Rang 7, dem Conference-League-Startplatz.

Tooooooor! Werder Bremen vs. Gladbach 0:1 - Torschütze: Stindl

3. | Tooooor! Werder Bremen - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 0:1 . Gladbach führt! Thuram legt vor dem Strafraum per Hacke zu Lainer durch, der rechts am Strafraum viel Platz hat und überlegt in den Rücken der Abwehr zu Stindl gibt. Der Gladbach-Kapitän nimmt die Kugel direkt und trifft platziert aus elf Metern flach in die rechte untere Ecke!

3. | 100 Zuschauer sind heute im Weserstadion zugelassen. Die Werder-Geschäftsführung hatte sich im Vorfeld dazu entschlossen, das Kontingent an seine Mitarbeiter zu verteilen - und die machen hier gleich mal ein bisschen Stimmung!

2. | Werder in den grünen Heimtrikot, Gladbach ganz in Schwarz.

1. | Anpfiff im Weserstadion, Werder stößt an!

Werder Bremen vs. Gladbach jetzt im LIVE-TICKER: Anpfiff

vor Beginn | Durchaus bemerkenswert: Mit 54 Gegentoren stellt die Borussia die drittschwächste Defensive der Liga - nur Köln und Schalke sind noch schlechter. Die in den vergangenen Wochen einmal mehr als Schießbude zu bezeichnenden Bremer kommen auf "nur" 53 Gegentore - haben aber auch satte 26 Tore weniger erzielt als Gladbach.

vor Beginn | Europapokal-Versagensängste bei Gladbach: Nach nur einem Sieg aus den vergangenen vier Spielen ist Gladbach auf Rang 8 abgerutscht - und damit aus den internationalen Startplätze. Um immerhin noch an der neuen Conference League teilnehmen zu dürfen, müssten die Fohlen auf Rang 7 springen - und deshalb auch auf einen Ausrutscher des derzeitigen Siebten, Union Berlin in Leipzig hoffen.

vor Beginn | Acht Jahre nach seinem letzten Spiel als Werder-Trainer steht Schaaf vor seinem 480. Bundesliga-Spiel als SVW-Coach. Und Achtung: Keines seiner 13 Bundesliga-Heimspiele gegen Gladbach verlor Schaaf in seiner Trainer-Ära bei Werder!

vor Beginn | Richten soll es bei den Bremern die Klub-Legende Thomas Schaaf. Der mittlerweile 60-jährige Ex-Spieler und langjährige Trainer der Grün-Weißen übernahm den Trainerposten am vergangenen Sonntag interimsweise, nachdem Florian Kohfeldt nach neun sieglosen Spielen (acht Niederlagen) freigestellt wurde. "Eine riesige Herausforderung", nannte Schaaf die Mission Klassenerhalt mit seinem Herzensverein.

vor Beginn | Mit Gladbach hatte Werder in jüngster Vergangenheit aber seine Probleme: Seit zehn BL-Spielen warten die Bremer auf einen Sieg gegen die Fohlen. Nur die Horror-Serie gegen die Bayern mit 25 sieglosen Spielen in Folge "toppt" diese Negativ-Bilanz noch.

vor Beginn | Wie die Rettung am letzten Spieltag gelingen kann, zeigte der SVW in den vergangenen Jahren gleich zweimal: In der Saison 15/16 schlug man Eintracht Frankfurt, stieß die Hessen so in die Relegation und rettete sich selbst. In der zurückliegenden Saison 19/20 hievte man sich dann dank eines spektakulären 6:1-Erfolgs gegen Köln und der zeitgleichen Niederlage von Düsseldorf bei Union noch in die Relegation, wo die verspätete Rettung gegen Heidenheim gelang.

vor Beginn | Große Sorgen an der Weser: Nach 41 Jahren und dem bis dato einzigen Abstieg 1980 droht dem SV Werder der Gang in die Zweitklassigkeit. Momentan auf dem Relegationsrang stehend, müssen die Bremer am heutigen Nachmittag auch auf das Treiben der Konkurrenz schauen. Köln - ein Punkt hinter Werder - spielt zuhause gegen Schalke, Bielefeld - ein Punkt vor Werder - gastiert in Stuttgart.

vor Beginn | Bei der Borussia sind es zwei Wechsel in der Startelf gegenüber der zurückliegenden 1:2-Niederlage gegen Stuttgart: Auf der Doppelsechs beginnt neben Neuhaus Zakaria anstelle von Kramer. Offensiv dürfen Lazaro und Wolf für Plea und Hoffmann ran.

vor Beginn | Gladbach beginnt mit: Sommer - Lainer, Elvedi, Ginter, Bensebaini - Neuhaus, Zakaria, Lazaro, Wolf, Stindl - Thuram.

vor Beginn | Nach dem 0:2 in Augsburg in der Vorwoche tut sich beim SVW einiges in Anfangsformation: Friedl ist zurück nach überstandener Verletzung, er ersetzt Augusstinsson links hinten, der kurzfristig ausfällt. Im Mittelfeld dürfen Mbom und Schmid für Groß (Sperre) und Füllkrug (Bank) beginnen.

vor Beginn | Werder startet mit: Pavlenka - Gebre Selassie, Toprak, Moisander, Friedl - Mbom, Eggestein, Bittencourt, Schmid - Selke, Sargent.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 34. Spieltages zwischen Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach.

Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach: Die Aufstellung heute

Aufstellung Werder Bremen: Pavlenka – Gebre Selassie, Toprak, Moisander, Friedl – Mbom, Eggestein, Bittencourt, Schmid – Selke, Sargent.

Aufstellung Borussia Mönchengladbach: X

Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach: Der SID-Vorbericht

"Schaaft" Werder Bremen noch den direkten Klassenerhalt? Oder bleibt Arminia Bielefeld auf Tabellenplatz 15? Oder zieht gar der 1. FC Köln an beiden Rivalen vorbei? Der Dreikampf gegen den Abstieg ist DAS Thema des 34. und letzten Bundesliga-Spieltags, wen schert da schon die neue Europa Conference League.

Und Thomas Schaaf ist unzweifelhaft das Gesicht dieses Keller-Clashs. Sein erstes Spiel als Chefcoach auf der Werder-Bank seit acht Jahren könnte schon wieder sein Letztes sein. Auf jeden Fall ist es das 1944. der Hanseaten in der Bundesliga-Geschichte, nicht einmal Rekordmeister Bayern München (1907) kann da mithalten.

Aber für solche Statistiken hat sich Schaaf schon während seiner ersten 14 Werder-Jahre nie interessiert. "Es geht um das Spiel, was vor uns liegt. Wir müssen an unsere Qualitäten glauben, zuletzt haben wir zuviel über uns ergehen lassen", sagte der mittlerweile 60-Jährige am Freitag.

Schaaf, eigentlich Technischer Direktor an der Weser, hatte am Sonntag vergangener Woche die Nachfolge von Florian Kohfeldt angetreten. Bereits von 1999 bis 2013 war Schaaf Chefcoach an der Weser, 2004 gewann er mit dem SV Werder das Double aus Meisterschaft und Pokal.

Zumindest den Direktabstieg können die Norddeutschen mit einem Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach verhindern. Aus eigener Kraft Rang 15 und damit den direkten Klassenerhalt sichern, das kann nur Arminia Bielefeld. Die Ostwestfalen gastieren beim VfB Stuttgart, der sich wie Werder-Gegner Gladbach noch Hoffnungen auf die Conference League machen darf.

"Für uns ist das eine positive Ausgangssituation. Es geht darum, das Nasenspitzchen, das wir vorne sind, in der Konstellation auch zu Ende zu bringen. Dafür müssen wir aber hart arbeiten", sagte Arminia-Coach Frank Kramer.

Dieser Logik folgend muss man beim 1. FC Köln noch härter arbeiten. Zwar geht es im eigenen Stadion "nur" gegen das abgeschlagene Schlusslicht Schalke 04, doch der fest eingeplante Sieg hilft nur weiter, wenn Bremen und Bielefeld Punkte lassen.

"Die Partie gegen Schalke ist ein Endspiel, keine Frage. Aber die Mannschaft hat mit dem Rücken zur Wand in dieser Saison schon oft Leistung gebracht", sagte FC-Manager Horst Heldt. Und während Schaaf erst vor knapp einer Woche inthronisiert wurde, bekam sein noch älterer Weggefährte Friedhelm Funkel (67) schon Mitte April die Gelegenheit, die Domstädter Schritt für Schritt Richtung Klassenerhalt zu führen.

Schaaf hingegen blieb nur ein Crashkurs, um als Nachfolger des 22 Jahre jüngeren Florian Kohfeldt neue Akzente zu setzen. Was zumindest im Umgang mit dem Team anscheinend gelang. "Herr Schaaf ist doch eine Trainerlegende", beschrieb Abwehrspieler Ömer Toprak voller Ehrfurcht den neuen Umgangston beim Training. Noch vor einer Woche war "Flo" bei den Grün-Weißen in der sportlichen Verantwortung.

Auch um die wirtschaftliche Lage muss sich beim einstigen Europapokalsieger Aufsichtsrats-Boss Marco Bode kümmern. Der Europameister von 1996 ist trotz der drohenden Zweitklassigkeit nach 40 Erstligajahren um Ruhe und Gelassenheit bemüht.

"Werder steckt in einer wirtschaftlichen Krise, aber die ist zu managen", sagte der Ex-Nationalspieler der Kreiszeitung Syke. Man hofft am Osterdeich, nicht nur den sportlichen Abstieg zu vermeiden, sondern mit Hilfe einer Anleihe die finanzielle Lage zu verbessern.

Was schwieriger werden würde, wenn sich die Ergebnisse einer SID -Blitzumfrage bestätigen sollten. Die Kölner Meinungsforschungsgesellschaft FanQ ermittelte, dass 48 Prozent der Befragten an einen direkten Werder-Abstieg glauben. Dass auch 44 Prozent den Klub in der Bundesliga vermissen würden, wäre an der Weser da nur ein schwacher Trost.

Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-TICKER: Die Ausgangslage im Tabellenkeller

Platz Team Tordifferenz Punkte 14 Hertha BSC -10 35 15 Arminia Bielefeld -28 32 16 Werder Bremen -19 31 17 1. FC Köln -27 30 18 FC Schalke 04 -60 16

Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach: Die OPTA-Fakten zum Spiel

Borussia Mönchengladbach feierte nur gegen den 1. FC Köln mehr Bundesligasiege (51) als gegen Werder Bremen (40). Auch erzielten die Fohlen nur gegen Köln mehr BL-Tore (181) als gegen die Bremer (173). Werder kassierte auf der anderen Seite nur gegen den FC Bayern mehr Gegentore (222).

Borussia Mönchengladbach ist seit 10 Bundesligaspielen gegen Werder Bremen ungeschlagen (7 Siege, 3 Remis), gegen kein anderes BL-Team aktuell länger (ebenfalls 10 gegen Bielefeld). Nur einmal zuvor blieben die Fohlen länger gegen die Bremer ungeschlagen: 11 BL-Spiele zwischen 1971 und 1976. Werder ist aktuell nur gegen den FC Bayern länger sieglos (25 BL-Spiele).

Werder Bremen verlor 4 der letzten 6 Bundesliga-Heimspiele gegen Borussia Mönchengladbach (1 Sieg, 1 Remis), zuvor war Werder noch 24 BL-Heimspiele in Folge gegen die Fohlen unbesiegt geblieben. In den ersten 45 Heimduellen kassierte Bremen insgesamt nur eine Niederlage mehr (5) als in den letzten 6 Heimspielen gegen Gladbach (4).

Werder Bremen kann den direkten Klassenerhalt in der Bundesliga am letzten Spieltag nicht aus eigener Kraft schaffen. Um auf Platz 15 zu kommen, muss der SVW mehr Punkte holen als Arminia Bielefeld (in Stuttgart), und mindestens gleich viele wie der 1. FC Köln (gegen Schalke 04).

Deja-Vu? In 4 der vergangenen 5 Bundesliga-Saisons gewann Werder Bremen das letzte Bundesliga-Spiel einer Saison – 2015/16 machten die Bremer durch einen 1-0-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt den direkten Klassenerhalt perfekt, 2019/20 gelang durch ein 6-1 zu Hause gegen Köln noch der Sprung auf den Relegationsrang.

Werder Bremen holte aus den letzten 9 Bundesliga-Spielen nur einen Punkt (0-0 gegen Leverkusen), so wenige wie nie zuvor in der BL-Vereinshistorie über einen Zeitraum von 9 Spielen in Folge. Jeder der anderen aktuellen Bundesligisten holte mindestens 6 Zähler aus den letzten 9 Partien.

Borussia Mönchengladbach verspielte durch das 1-2 gegen den VfB Stuttgart in der laufenden Bundesliga-Saison bereits 29 Punkte nach Führung – das ist mit Abstand Ligahöchstwert und ein neuer Vereins-Negativrekord in Gladbachs BL-Historie.

Borussia Mönchengladbach kassierte in dieser Bundesliga-Saison bereits 54 Gegentore – in einer kompletten Saison waren es zuletzt 2010/11 so viele (damals sogar 65), als erst in der Relegation der Klassenerhalt gelang. Nur die beiden Vorletzten Köln (60) und Schalke (85) kassierten mehr Gegentore als die Borussia (54).

Thomas Schaaf steht vor seinem 480. Bundesliga-Spiel als Trainer von Werder Bremen. Er ist der erste BL-Trainer seit der Saison 2012/13, der noch vor dem letzten Spieltag ein Team neu übernimmt – damals schied er selbst als Bremer Trainer aus seinem Amt aus, Wolfgang Rolff übernahm für ein Spiel als Interimstrainer.

Bremens Trainer Thomas Schaaf verlor keines seiner 13 Bundesliga-Heimspiele als Trainer gegen Gladbach (8 Siege, 5 Remis) – gegen keinen anderen Verein trat er zu Hause im Oberhaus so oft an, ohne ein einziges Mal zu verlieren.

Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach im TV Sky im LIVE-STREAM Sky LIVE-TICKER Goal

Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell auf einen Blick