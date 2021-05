Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - Die Übertragung der Bundesliga

Am 34. Spieltag der Bundesliga empfängt Werder Bremen heute Mönchengladbach. Goal liefert alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Am 34. und damit letzten Spieltag der Saison 2020/21 empfängt heute Werder Bremen Borussia Mönchengladbach Der Anpfiff im Weserstadion erfolgt um 15.30 Uhr.

Nach nur drei Punkten aus den vergangenen zwölf Bundesligaspielen ist Werder Bremen bis auf Relegationsplatz 16 abgerutscht. Den drohenden Abstieg soll nun Rückkehrer Thomas Schaaf verhindern. Nach der jüngsten Pleite beim FC Augsburg wurde Trainer Florian Kohfeldt entlassen.

Bremen hat als 16. einen Punkt mehr auf dem Konto als der 1. FC Köln und einen weniger als der 15. Arminia Bielefeld. Für Spannung im Abstiegskampf ist heute auf jeden Fall gesorgt.

Auch für Borussia Mönchengladbach sthet heute einiges auf dem Spiel. Bei einem Punkt Rückstand auf den Tabellensiebten Union Berlin müssen die Fohlen selbst punkten und gleichzeitig auf eine Niederlage von Union gegen RB Leipzig hoffen, um sich noch für die kommende Conference League zu qualifizieren.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Begegnung: Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach Wettbewerb: Bundesliga (34. Spieltag)

Bundesliga (34. Spieltag) Datum: Samstag, 22. Mai 2021

Samstag, 22. Mai 2021 Uhrzeit : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Ort: Weserstadion, Bremen

Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

Alle Spiele der Bundesliga in der Saison 2020/21 wurden - und werden auch heute noch - live im TV und im LIVE-STREAM übertragen. Die wenigsten davon allerdings im Free-TV, daran ändert sich am letzten Spieltag nichts.

Für den Großteil der Spiele liegen die Übertragungsrechte beim Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst DAZN.

In den nächsten Absätzen gehen wir ausführlich darauf ein, welcher Anbieter heute das Spiel Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach live zeigt.

Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV sehen: So geht's

Samstag 15.30 Uhr - da weiß inzwischen jeder Fan, dass die Bundesligaspiele mit dieser Anfangszeit von Sky im Pay-TV übertragen werden. Da heute alle neun Spiele, darunter Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach, um 15.30 Uhr beginnen, habt Ihr bei dem Pay-TV-Sender die volle Auswahl.

Bremen gegen Mönchengladbach ab 15.15 Uhr wird auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) mit Kommentator Martin Groß gezeigt. Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) steigt ebenfalls ab 15.15 Uhr die große Samstagskonferenz, bei der Ihr über alle Entscheidungen im Kampf um die Plätze in der Conference League und im Abstiegskampf bestens informiert werdet.

Voraussetzung, dass Ihr das alles heute auf Sky sehen könnt, ist ein laufendes Abo. Zudem müsst Ihr im Besitz eines Receivers sein.

Hier gibt es alle Informationen zu den Sky-Angeboten.

Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's

LIVE-STREAM statt TV - mit Sky ist auch das möglich! Der Bezahlsender bietet dazu zwei Möglichkeiten an - Sky Go und Sky Ticket. Wir erklären Euch, wo der Unterschied liegt.

Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-STREAM: Sky Go

Ihr seid bereits Sky-Kunde? Dann ist Sky Go in Eurem Paket im Preis bereits mit inbegriffen. Um Sky Go mit dem Endgerät Eurer Wahl nutzen zu können, müsst ihr vorher lediglich die kostenlose App downloaden und Euch dort anmelden.

Hier bekommt Ihr die App:

Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Wer kein Sky-Kunde ist, das Spiel aber spontan sehen möchte, der kann das über ein Sky Ticket machen. Dieses ist wesentlich flexibler und vor allem an Menschen gerichtet, die noch nicht Sky-Kunde sind.

Es gibt mehrere Ticketrs zur Auswahl. Am günstigsten ist der jederzeit wieder kündbare "Sport Monat". Mit diesem seht Ihr zum Preis von 9,99 Euro aber nur die Konferenz der Bundesliga, nicht die Einzelspiele. Um diese sehen zu können, müsst Ihr mehr bezahlen.

Auch Sky Ticket steht in den bekannten Stores zum kostenlosen Download bereit.

Hier erhaltet Ihr Informationen über Sky Ticket und die verschiedenen Angebote.

Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach live: Die Highlights bei DAZN

Wer keine Zeit hatte, sich die Bundesliga live am Mittag anzusehen, kann sich nur 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights der Begegnung auf DAZN anschauen. Diesen Service bietet der Streamingdienst zu jedem Spiel der Bundesliga und der 2. Bundesliga an.

Du magst Live-Fußball? Dann ist der Streamingdienst genau das Richtige. Ausgewählte Bundesligaspiele, die Champions League, die komplette Europa League und viele Topspiele aus der Serie A, La Liga und der Ligue 1 sind fester Bestandteil des umfangreichen Live-Angebots.

Neukunden können das Angebot einen Monat gratis testen. Danach kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr. DAZN ist jederzeit kündbar.

Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach live sehen: Die Aufstellungen

Ganz wichtig an jedem Spieltag: Wie sieht die Aufstellung meiner Mannschaft heute aus? An dieser Stelle zeigen wir Euch etwa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen von Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach.

Werder Bremen vs. Gladbach: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER bei Goal

Goal ist mit einem LIVE-TICKER für Euch beim Spiel Bremen gegen Mönchengladbach dabei. Wir halten Euch in diesem zeitnah über jede Aktion auf dem Rasen auf dem Laufenden.

Hier findet Ihr den LIVE-TICKER zum Spiel Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach.

