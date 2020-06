Werder Bremen - 1. FC Köln: Die Bundesliga im TICKER zum Nachlesen

In der Bundesliga kam es zum Abstiegsshowdown: Werder Bremen musste gegen Köln ran. Hier gibt's die komplette Partie im TICKER zum Nachlesen.

Wahnsinn im Weserstadion: hat mit einem Gala-Auftritt den zweiten Abstieg nach 1980 vorerst verhindert. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt rettete sich mit einem 6:1 (3:0) gegen den am letzten Spieltag der Fußball- noch auf Relegationsplatz 16 - und schaffte Teil eins des möglichen nächsten Wunders von der Weser. Ein Patzer von bei machte die späte Punktlandung im Kampf um den Klassenerhalt noch möglich.

Kohfeldt und Co. erhalten somit die Chance, in K.o.-Spielen gegen den oder den den Absturz am Ende einer katastrophalen Saison noch zu verhindern.

Yuya Osako befeuerte mit seinem Treffer zum 1:0 in der 22. Spielminute die Hoffnungen der Hanseaten, Milot Rashica (27.) und Niclas Füllkrug (29.) legten in Turbo-Manier nach. Im zweiten Durchgang erhöhten Davy Klaassen (55.), erneut Osako (58.) und Josh Sargent (68.) weiter, Dominick Drexlers Ehrentreffer für den FC dämpfte die Stimmung nur kurz (62.).

Werder, ein echtes Urgestein der Bundesliga, darf weiter hoffen. Vier deutsche Meisterschaften feierten die Bremer bislang, sechs Triumphe im kommen hinzu. Das Duell mit dem 1. FC Köln war das 1900. Erstligaspiel in der Vereinsgeschichte - kein Klub hat mehr im Fußball-Oberhaus vorzuweisen. Vor 40 Jahren, beim ersten Abstieg, hieß der Gegner im entscheidenden Spiel 1. FC Köln. Eine Wiederholung haben die Grün-Weißen nun verhindert.

Die völlig bisslosen Rheinländer hatten in der nun beendeten Saison mit Trainer Markus Gisdol die Abstiegsgefahr durch einen Zwischenspurt im Winter gebannt und schließen nahe des Ligakellers ab. Nach der Coronapause schaffte der FC keinen Sieg mehr.

Vor dem Anpfiff strotzte Kohfeldt schon voller Tatendrang. "Mir ist nicht flau, ich habe Energie, und ich will dieses Spiel gewinnen", sagte er bei Sky. "Wir glauben dran", stand auch auf einem Plakat unweit der Mittellinie. Die Werder-Bank war während der Partie immer über das Geschehen um Fortuna Düsseldorf informiert, doch der Hauptfokus galt erst einmal dem eigenen Versuch, den ersten Bundesliga-Heimsieg seit knapp zehn Monaten einzufahren.

Werder, erstmals wieder mit dem lange verletzten Torjäger Füllkrug in der Startelf, begann entschlossen und setzte in der Anfangsphase direkt zwei Fernschüsse ab. Die Kölner wurden nur bei einer Chance von Anthony Modeste gefährlich (9.). Werder erkämpfte sich immer größere Vorteile und schlug so eiskalt zu, wie man es im Weserstadion lange nicht gesehen hatte.

"Wir schaffen das", schrie Füllkrug. Und auch Kohfeldt hatte kaum etwas zu bemängeln, einzig die Durchsage des Düsseldorfer Rückstands brachte ihn kurz aus der Fassung.

Nach dem Seitenwechsel blieben die Bremer trotz eines Kölner Dreifachwechsels auf dem Gaspedal und ließen keinen Zweifel daran, dass sie ihren Teil für das Erreichen der Relegation erledigen wollten. Mit Beginn der Schlussphase erkundigten sich die Ersatzspieler immer häufiger nach dem Stand bei der Fortuna - auf dem Platz hätte Grün-Weiß sogar noch erhöhen können, Rashica traf den Pfosten (81.). In den letzten Minuten kam zudem der eingewechselte Claudio Pizarro (41) zu seinem letzten Bundesliga-Einsatz.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln 6 :1 (3:0) Tore 1:0 Osako (22.), 2:0 Rashica (27.), 3:0 Füllkrug (29.), 4:0 Klaasen (55.), 5:0 Osako (58.), 5:1 Drexler (62.) Aufstellung SVW Pavlenka - Veljkovic, Vogt (81., Bargfrede), Moisander - Gebre Selassie, M. Eggestein, Klaassen (75., Bartels), Friedl - Osako (88., Pizarro), Füllkrug (46., Sargent), Rashica (87., Bittencourt) Aufstellung FC Köln Horn - Leistner, Bornauw, Czichos - Ehizibue, Skhiri, Rexhbecaj (46., Thielmann), Jakobs (75., Lemperle) - Uth (46., Katterbach), Drexler - Modeste (75., Clemens) Gelbe Karten Uth (29.), Vogt (49.), Ehizibue (57.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Denn für Bremen geht es entweder gegen Heidenheim oder den Hamburger SV in die Relegation. Köln enttäuschte heute völlig, kann mit dem 14. Rang als Abschlussposition aber trotzdem zufrieden sein. Der Klassenerhalt steht über allem.

Ein furioses Werder hat alle noch bleibenden Kräfte erfolgreich gebündelt, den schon im Sommerurlaub befindlichen FC mit 6:1 vom Platz gefegt und gleichzeitig vom 0:3 der Fortuna bei Union Berlin profitiert und sich damit auf den 16. Rang vorgeschoben. Köln war heute nur Begleitpartner, das wird dem ohnehin angespannten Verhältnis zur Nachbarstadt Düsseldorf zumindest nicht förderlich sein. Rashica fand sein Feuer und seine Dynamik wieder, Osako schnürte treffsicher den Doppelpack, am Ende durfte Pizarro noch seinen Bundesliga-Abschied feiern. Doch so ganz Schluss ist natürlich noch nicht. Zwei Spiele kommen noch.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90' + 2' Und jetzt ist es auch offiziell. Ende bei Union gegen Düsseldrof, Schluss in Bremen. Das war's! Die Bundesligasaison 2019/2020 endet mit Werder Bremen auf dem Relegationsplatz.

⏱ 90.+2 Min



90' Jubel auf der Bremer Bank: In der 90. erzielt Union das 3:0 für Düsseldorf. Bremen schafft es in die Relegation. Punkt. Beziehungsweise Ausrufezeichen.

89' Stockfehler von Katterbach nach einem genauso unglücklichen Abschlag von Horn auf der linken Seite. Der Ball springt zu Bittencourt, der direkt auf Sargent weitergibt, der allerdings im Abseits steht.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER: WECHSEL

88' Die Umstände erlauben es: Es ist Zeit für Pizarro! Der Peruaner macht sich mit einem breiten Grinsen bereit und darf in seinem voraussichtlich letztem Bundesligaspiel noch ein paar Minuten Glanz versprühen. Der starke Doppeltorschütze Osako macht ehrfürchtig Platz.

87' Rashica hat sein Feuer wiedergefunden und ist der Mann des Spiels. Bittencourt kommt noch rein.

85' Dann wäre es auch egal, wie viele Tore Bremen hier noch schießt. Und so wie Köln verteidigt, können da durchaus noch ein paar zukommen. Friedl mit der Ecke von der linken Seite, sechs Meter vor dem Tor senkst sich der Ball und Moisander kommt mit dem Fuß (!!) frei zum Schuss. Der sehenswürdige Volley geht knapp über die Latte.

84' Was macht Düsseldorf? Die Fortuna enttäuscht bei Union, liegt nach wie vor 0:2 hinten und braucht jetzt selber das Wunder, auf das Bremen vor Anpfiff gehofft hat. Drei Tore in zehn Minuten müssen her.

82' Rashica will schon zum Jubeln abrehen, doch das Aluminium bremst ihn aus. Fulminanter Schuss vom rechten Strafraumeck. Halbhoch klatscht der Ball an den rechten Pfosten, trudelt die Torlinie entlang, touchiert den linken - und springt raus.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER: WECHSEL

81' Noch ein Wechsel bei Bremen, Vogt geht runter, Bargfrede ist neu dabei.

80' Nächste Chance in dieser wilden Partie, Vogt bricht rechts im Strafraum durch, legt ab auf Sargent. Der schließt direkt ab, trifft aber das Tor nicht. Auch weil Czichos noch abfälscht. Die folgende Ecke verpufft.

77' Und die beiden neuen Kölner stehen gleich im Mittelpunkt: Eine Ecke von Clemens rutscht durch, aus acht Metern kommt Lemperle zum Schuss, setzt den aber knapp neben den Pfosten.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

75' Gisdol schöpft derweil sein Wechselkontingent voll aus und wechselt zwei Mal bemerkenswert: Zum einen feiert der 18-jährige Lemperle sein Profidebüt. Jakobs geht runter.

75' Zum anderen feiert Clemens sein Comeback nach einem Kreuzbandriss, den er sich im Mai 2019 zuzog. Modeste macht Platz.

75' 15 Minuten noch, es wird fleißig gewechselt, insgesamt sind es drei Wechsel. Bei Bremen kommt Bartels für den fleißigen Klaassen.

72' Macht Bremen heute so viele Heimtore wie in den 33 Spieltagen zuvor? Zur Erinnerung, es waren neun vor Anpfiff dieser Partie. Und es sind noch 20 Minuten zu spielen. Klingt völlig lächerlich, aber nicht unmöglich, so wie der FC hier auftritt. Erstmals seit dem 6:2 gegen Stuttgart Anfang Mai 2016 erzielt Bremen sechs Tore in einem Bundesliga-Spiel.

TOOOR! Werder Bremen - 1. FC Köln 6:1 | Torschütze: Sargent

68' Rashica macht seinen Fehler wett, indem er den nächsten Treffer überragend vorlegt. Erst springt Sargent höher als Czichos und verlängert einen weiten Schlag zu Rashica. Der reibt sich im Zweikampf mit Bornauw und Katterbach auf, rutscht schon zu Boden, kriegt den Ball aber trotzdem noch zum durchgestarteten Sargent gespitzelt. Der steht frei vor Horn und setzt den Lupfer ins Netz.

66' Danach sieht es aber nicht aus. Köln ist und bleibt ungefährlich, kommt nicht in den gefährlichen Raum und hat erst zwei Torschüsse zu verzeichnen. Das Tor selbst war ja auch eine Einladung des ansonsten bärenstarken Rashica.

64' So viele Tore, da geht völlig unter, dass Fortuna mittlerweile 2:0 hinten liegt. Als es noch 5:0 stand, hätte Düsseldorf selbst ein 2:2 nicht gerreicht. Aufgrund des Drexler-Tores ist das aber wieder anders. Dann wären Düsseldorf und Bremen punkt- und torgleich.

TOOOR! Werder Bremen - 1. FC Köln 5:1 | Torschütze: Drexler

62' Jetzt ist Drexler aber zur Stelle. Rashica spielt an der Mittellinie einen fürchterlich, fürchterlich schlechten Rückpass genau in den Lauf von Drexler, der frei durch ist und Pavlenka im Eins gegen Eins überwindet.

60' Ein Lebenszeichen des FC: Höger schickt Jakobs den linken Flügel entlang, kurz vor der Grundlinie schlägt er eine sehr gute Flanke in die Mitte, wo Drexler ganz allein steht. Den kann man mal reinköpfen, so sechs Meter vor dem Tor. Doch er köpft drüber.

TOOOR! Werder Bremen - 1. FC Köln 5:0 | Torschütze: Osako

58' Es wird peinlich für den FC. Rashica aus dem Zentrum mit dem schönen, langen Ball genau in den Lauf von Gebre Selassie, kurz vor der Grundlinie rechts vom Tor legt er flach zurück Richtung Elfmeterpunkt, wo Osako völlig blank steht, einschiebt und den Doppelpack schnürt.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

57' Ehizibue holzt Friedl völlig unnötig um, dafür gibt es Gelb.

TOOOR! Werder Bremen - 1. FC Köln 4:0 | Torschütze: Klaassen

55' Und mitten in diese Lethargie macht Bremen das vierte Tor: Rashica bekommt hinter der Mittellinie den Ball und darf locker losstiefeln, wird nicht angegangen. Auch 25 Meter vor dem Tor nicht. Also zieht er ab, der Schuss wird abgefälscht und klatscht an den Pfosten. Klaassen geht nach und schiebt locker ein.

51' DICKE Chance für Osako! Rashica zieht die Aufmerksamkeit der Verteidiger an der Strafraumbegrenzung auf sich und legt zum richtigen Zeitpunkt ein paar Meter weiter nach rechts, wo der Ex-Kölner steht. Der braucht aber zu lange für seinen Abschluss und wird dann doch noch abgeblockt, obwohl der Weg zum Tor anfangs frei war.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

49' Taktisches Foul von Vogt, der bei Höger an der Mittellinie huckepack aufspringt. Das gibt Gelb. Es ist seine fünfte, er wäre im möglichen Relegations-Hinspiel gesperrt.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46' Und der Ball rollt wieder in Bremen

Werder Bremen vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER: WECHSEL

46' Auch Werder Bremen wechselt. Muss wechseln. Denn bei Füllkrug reicht es nach so langer Verletzungspause offenbar noch nicht für mehr. Und eventuell kommen ja noch zwei ganz, ganz wichtige Spiele für Bremen? Sargent übernimmt die Sturmspitze.

46' Schon die Wechsel zwei und drei beim FC. Rexhbecaj hat keinen Faktor gespielt im ersten Durchgang, der junge Thielmann kommt neu ins Spiel.

46' Auch der gelbverwarnte Uth kommt nicht zurück ins Spiel, Katterbach ist jetzt neu dabei. Dadurch wird Jakobs eine Position vorrücken.

Werder Bremen spielt sich Mitte der 1. Halbzeit in einen Rausch, erzielt gegen zu dieser Zeit indisponierte Kölner mit drei Torschüssen drei Tore und verdängt das bei Union hinten liegende Düsseldorf im Fernduell augenblicklich vom Relegationsrang. Davor und danach war es eine ausgeglichene Angelegenheit. Köln kam eigentlich gut ins Spiel, hätte durch Modeste in Führung gehen können. Nach den drei Toren brachte Gisdol mit Höger einen dritten Mann fürs Mitelfeld, was mehr Ruhe und Seriösität ins Spiel brachte. Gut möglich, dass es noch eine Rolle spielt. Denn in diesem Abstiegskampf könnte jeder Treffer entscheidend sein.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45' + 3' Halbzeit! Durchatmen.

45' + 2' Die reichen, um nochmal ein offensives Ausrufezeichen zu setzen: Rashica mit dem wuchtigen Schuss vom rechten Strafraumeck. Horn macht sich lang und lenkt den zentralen Schuss über die Latte. Muss er haben, trotzdem gut.

45' + 1' Schmerzhaft für Pavlenka, der einen tief gespielten Ball unter sich vergräbt, im Anschluss aber das Knie von Uth unglücklich und unbeabsichtigt an den Hinterkopf bekommt. Bremen Keeper muss sich kurz schütteln, kann aber weitermachen und akzeptiert Uths Entschuldigung. Zwei Minuten Nachspielzeit.

44' Füllkrug ist definitiv ein Faktor im Bremer Spiel, nicht nur aufgrund seines Tores. Er bringt viel Energie und Körperlichkeit rein, was Werder in der gesamten Saison vorne drin gefehlt hat. Jetzt checkt er Bornauw im Laufduell an der rechten Seitenlinie um und setzt das nächste Zeichen. Zumal Schiri Dankert das großzügigerweise laufen lässt.

41' Der Torrausch der Bremer scheint jetzt aber erstmal verflogen, seit zehn Minuten warten wir auf die nächste Abschlussaktion auf dem Feld. Höger hat sichtlich Stabilität ins Kölner Spiel gebracht, saugt vor der bis dahin wackligen Abwehrkette viele Bälle weg.

39' Bremen schießt drei Tore im Weserstadion, dass wir das noch erleben in dieser Saison. Bis hierhin waren es insgesamt peinliche neun! Das ist der mit Abstand schwächste Wert der Liga. Insgesamt reichte es überhaupt nur für magere neun Punkte zu Hause (2 Siege, 3 Unentschieden).

38' Tückische Ecke von Uth von der rechten Seite, die zieht er direkt auf den blanken ersten Pfosten. Der hätte sich reingedreht, Füllkrug springt aber dazwischen und kommt noch rechtzeitig ran.

36' Gute Freistoßposition für Uth, der Ball ruht knapp 30 Meter leicht rechts versetzt vor dem Bremer Tor. Uth versucht es direkt - und bleibt an der Mauer hängen, was Jubelstürme aus dem lauten Bremer Lager auslöst. Einer hat sogar eine Tröte mitgebracht. Alle Mittel, die recht sind.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER: WECHSEL

34' Früher Wechsel beim FC, und der erscheint nicht verletzungsbedingt. Leistner geht mit gesenktem Kopf vom Feld, Höger kommt neu ins Spiel. Köln stellt um auf Viererkette und bringt mit Höger den Stabilisator und Ruhepol schlechthin im Kölner Kader ins Spiel.

32' Was ist mit dem FC los?! Die erste Viertelstunde war gut, seitdem hechelt Köln nur noch hinterher und ist sichtlich beeindruckt von der Energie und der Leidenschaft Bremens. Ein Tor braucht Bremen noch, dann könnten sie sogar einen Punktgewinn der aktuell hinten liegenden Düsseldorfer in Berlin verkraften. Ist das eine irre erste halbe Stunde.

TOOOR! Werder Bremen - 1. FC Köln 3:0 | Torschütze: Füllkrug

29' Wird das tatsächlich das nächste Werder-Wunder an der Weser? Nach einer halben Stunde führt Bremen mit drei Toren! Friedl mit der scharfen Flanke von der linken Außenbahn, in der Mitte setzt sich Füllkrug gegen Czichos durch, hält den Fuß rein und verlängert unhaltbar ins lange Eck.

⏱ 29. Min



Werder Bremen vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

29' Gelb für Uth für eine Grätsche an der Mittellinie.

TOOOR! Werder Bremen - 1. FC Köln 2:0 | Torschütze: Osako

27' Sagte ich, Köln nimmt den Kampf an? In dieser Szene mal so gar nicht. Leistner sieht gegen zwei einfache, gar nicht mal all zu dynamische Haken gegen Rashica ganz alt aus, so kommt Rashica am linken Strafraumeck zum Schuss. Und der flutscht Horn durch die Hosenträger. Das muss Leistner verteidigen. Und den muss Horn halten.

26' Und Toor - in Berlin! Union führt gegen Düsseldorf - und Stand jetzt schiebt sich Bremen an Düsseldorf vorbei auf den Relegationsplatz.

24' Das sah erst so aus, als wäre es ein verunglückter Schuss von Eggestein gewesen, der zufällig bei Osako landet. Da scheint aber durchaus der Plan dahinter gestanden zu haben. Tolle Aktion des Bremer Eigengewächs! Und natürlich auch ein guter Abschluss von Osako, der gegen seinen Ex-Klub sein siebtes Saisontor erzielt - persönlicher Bestwert.

TOOOR! Werder Bremen - 1. FC Köln 1:0 | Torschütze: Osako

21' Werder geht in Führung! Friedl lässt am linken Strafraumeck Drexler stehen und gibt in die Mitte zu Eggestein und der holt einen Traumpass in die Tiefe aus dem Fuß. Als Schuss angetäuscht, spielt er druckvoll direkt in den Fuß von Osako, der acht Meter vor dem Tor etwas Platz hat, die Kugel perfekt annimmt und in den rechten Knick schlenzt.

20' Leistner rückt weit raus, um Rashica zu verteidigen, verliert ihn dann aber an der Mittellinie aus den Augen und macht so die Mitte auf. Der tiefe Steilpass auf den durchstartenden Rashica ist gut, doch der 23-Jährige bekommt kein Tempo in die Beine, wird von Czichos und Bornauw in gemeinsamer Arbeit noch eingefangen und abgelaufen.

17' Friedl mit dem unnötigen Foul rechts an der Seitenlinie gegen Ehizibue, das sollte sich Bremen sparen, schließlich spielt die bei Standards anfälligste Mannschaft gegen eine der gefährlichsten. 18 Tore hat der FC schon nach Ecken oder Freistößen erzielt. Ob das noch eine Rolle spielen wird? Erstmal nicht, Kölns weite Freistoßflanke verpufft.

15' Bremen hat mehr vom Spiel, Köln steht jetzt etwas tiefer. Nächster Fernschuss von Osako, allerdings aus gut und gerne 30 Metern und mit wenig Schwung. Das geht schief, der Ball segelt deutlich über den Kasten.

13' Es regnet übrigens in Strömen in Bremen. Echtes Fritz-Walter-Wetter. Auch das passt irgendwie ganz hervorragend in diese Gesamtszene.

11' Sehr munterer Beginn an der Weser, dass keine Zeit fürs Abtasten bleibt, war aber auch vorher klar. Bremen wirkt agil und motiviert, Köln nimmt den Kampf an und hält dagegen. Insgesamt ist das Spiel ausgeglichen und wiegt hin und her.

9' Und jetzt meldet sich auch der FC offensiv an: Moisander springt unter einer hohen Flanke von der linken Seite her, Modeste lauert dahinter, pflückt die KUgel mit dem Spann runter, dreht sich und zieht ab. Allerdings zu zentral, Pavlenka ist auf der Höhe und pariert.

7' Der Schuss von Rashica hat da schon mehr Pfeffer! Aus identischer Position wie Osasko 30 Sekunden zuvor zieht Rashica ab, allerdings mit dem Vollspann. Horn ist in die selbe Ecke unterwegs und wehrt zur Seite ab.

6' Erster Torschuss der Partie, und der kommt von Werder: Osako wird 20 Meter vor dem Tor angespielt und kann sich drehen, dann mit der Innenseite abschließen. Das ist aber noch keine schwere Prüfung für Horn.

5' Harter Einstieg von Gebre Selassie beim Pressing tief in der Kölner Hälfte gegen Jakobs, der mit Schmerzschrei zu Boden geht. Kurz danach landet ein Arm von Modeste im Körper von Moisander. Es wird ein Kampfspiel, das ist keine Überraschung.

3' Gute Balleroberung von Jakobs halbrechts kurz vor dem eigenen Strafraum. Danach läuft der Konter über Drexler und Uth, der findet Modeste am rechten Strafraumeck. Der widerum flankt auf den durchgestarteten Uth in die Mitte. Doch das sind vertauschte Rollen. Weder ist Modestes Flanke gut, noch springt Uth hoch genug ab. Keine Gefahr für Pavlenka.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER: ANPIFF

1' Und jetzt los. Das Spiel läuft! Schiedsrichter ist Bastian Dankert, als Videoassistent begleitet ihn Daniel Schlager.

Vor Beginn | Es geht um so viel heute. Und doch muss auch Platz sein für die individuelle Note. Denn auch die ist riesengroß: Mit Claudio Pizarro wird eine Legende der Liga heute höchstwahrscheinlich sein letztes Spiel miterleben. Zwar hat Pizza seinen Abschied noch nicht offiziell gemacht, es gilt aber als so gut wie sicher. Der 41-Jährige ist der letzte aktive Spieler, der in den 90er Jahren schon gespielt hat, erlebte vier Jahrzente und schoss dabei 195 Tore in 489 Spielen. Das 490. wird vermutlich sein letztes sein. Er beginnt auf der Bank, je nach sportlicher Lage hat Kohfeldt angekündigt, ihn für die Schlussphase reinzuwerfen.

Vor Beginn | Für den FC geht es noch um die Endplatzierung, theoretisch könnten Schalke, Union und Mainz noch kassiert werden, was einem Sprung auf Rang 11 gleich käme und damit eine nicht unwesentliche Anhebung der TV-Gelder. Gerade zu Coronazeiten ein nicht zu verachtender Tatbestand. Es soll also keiner glauben, Köln schenke das Spiel her. Auch wenn mit Düsseldorf ja nicht gerade der beste Freund davon profitieren würde. Stattdessen ließ Gisdol unter der Woche extra den Spielerrat zusammenkommen, um die Sinne zu schärfen und sich gedanklich nicht schon mit dem Urlaub zu beschäftigen. Leistung ist gefordert, trotz vorzeitiger Rettung.

Vor Beginn | Dass der FC selbst nach einem fürchterlichen ersten Saisondrittel hoffnungslos am Tabellenende stand, ist auch so eine Geschichte. Dann kamen Horst Heldt und Markus Gisdol und mit dem 2:0-Sieg gegen Leverkusen kurz vor Weihnachten Gisdols erster Sieg, gefolgt von einem bärenstarken zweiten Saisondrittel mit acht Siegen aus zehn Spielen. Köln hat sich aus eigener Kraft aus dem Sumpf gezogen. Und ausgerechnet jenes Köln könnte Werder heute in die Zweitklassigkeit schicken.

Vor Beginn | Es gäbe so viele Geschichten vor diesem letzten Spieltag zu erzählen. Es ist an dieser Stelle gar kein Platz dafür. Zum Beispiel, dass Düsseldorf und Bremen im Fernduell ausgerechnet gegen die beiden schon geretteten Aufsteiger spielen. Oder dass bei Bremen mit Osako, Bittencourt und Vogt drei Ex-Kölner eine tragende Rolle im Team spielen. Vor allem Osako und Bittencourt kennen den Abstiegs-Schmerz aus Kölns Seuchensaison 2017/2018 nur zu gut und stehen mit ihrem Team nun schon wieder kurz vor dem Scherbenhaufen.

Vor Beginn | "Es ist schwer, aber es ist nicht aussichtslos", sagt Kohfeldt. Wie wird Bremen das Spiel angehen? Von Anfang an alle Tore auf und volle Attacke? Oder eher Hauptsache irgendwie gewinnen und beten, dass Düsseldorf es in Berlin vermasselt? So oder so, es wird hochemotional werden. Und wie es erst mit Publikum unter Normalumständen wäre, das kann man sich aus aktueller Begebenheit ja schon fast gar nicht mehr vorstellen. Ausgerechnet das traditionsreiche Weserstadion am Osterdeich, dieser immer brennende Feuerkelch, der schon Standort so vieler Werder-Wunder war, steht ausgerechnet heute leer. Kohfeldt und Co. sind auf sich allein gestellt.

Vor Beginn | Mit zwei Punkten und vier Toren Rückstand geht Werder ins Fernduell mit Fortuna Düsseldorf, das bei Union Berlin spielt, um den Relegationsplatz. Ein eigener Sieg gegen Köln ist Pflicht, sollte Düsseldorf einen Punkt holen, muss es gar ein hoher sein. Werder steht also mit dem Rücken zur Wand. "Messer zwischen die Zähne - und raus da", will Kohfeldt noch einmal die allerletzten Kräfte seines Teams mobilisiert sehen, "es ist schwer, aber es ist nicht aussichtslos."

Vor Beginn | Wird das 1900. Bundesligaspiel des SV Werder Bremen das vorerst letzte sein? Kein Verein hat mehr Spiele in Deutschlands höchster Fußballklasse absolviert. Die Bundesliga ohne den großen Traditionsverein von der Weser, es ist kaum vorstellbar. 80/81 war das letztmals der Fall, dann kam König Otto Rehagel und formte Werder zu einem Spitzenklub, prägte eine titelreiche Ära. Seitdem ist Bremen ein fester Bestandteil des Fußball-Oberhauses. Und doch kann all das heute, gegen 17.22 Uhr, enden.

Vor Beginn | Bei Köln wechselt Markus Gisdol zweifach. Im Vergleich zum 1:1 gegen Frankfurt am 33. Spieltag starten Drexler und Modeste anstelle des gelbgesperrten Kainz und des angeschlagenen Cordobas. Für Modeste ist es das 150. Bundesligaspiel seiner Karriere. Kapitän Jonas Hector steht aufgrund des tragischen Todes seines Bruders vor einer Wocher ebenfalls nicht im Kader.

Vor Beginn | Werder-Trainer Florian Kohfeldt verändert seine Startelf im Vergleich zum 1:3 in Mainz am vergangenen Spieltag auf drei Positionen: Vogt, Rashica und Füllkrug starten für Groß (nicht im Kader), Bittencourt und Sargent (beide Bank). Füllkrug feiert nach 287 Tagen (September 2019, 2:1 bei Union Berlin) sein Startelfcomeback nach langer Verletzungspause.

Vor Beginn | Der 1. FC Köln geht mit dieser Elf in den letzten Spieltag: Horn - Ehizibue, Leistner, Bornauw, Czichos, Jakobs - Skhiri, Rexhbecaj - Uth, Drexler - Modeste.

Vor Beginn | Werder Bremen beginnt mit dieser Startelf: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Vogt, Moisander, Friedl - M. Eggestein, Klaassen - Osako, Rashica - Füllkrug.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 34. Spieltages zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Köln.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln live: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Werder Bremen:

Pavlenka – Veljkovic, Vogt, Moisander – Gebre Selassie, M. Eggestein, Klaassen, Friedl – Osako, Füllkrug, Rashica

Bank: Kapino - Augustinsson, Selke, Bittencourt, Pizarro, Sargent, Toprak, Bartels, Bargfrede

Jubiläum: Der SV Werder Bremen absolviert heute sein 1900. Bundesliga-Spiel - Höchstwert aller Vereine!

Florian Kohfeldt verändert seine Bremer Startelf im Vergleich zum 1-3 in Mainz am vergangenen Spieltag auf 3 Positionen: Vogt, Rashica und Füllkrug starten für Groß (nicht im Kader), Bittencourt und Sargent (beide Bank).

Niclas Füllkrug steht erstmals seit dem 14. September 2019 in der Bremer Startelf (2-1 bei Union Berlin) - es ist sein erster Startelfeinsatz seit 287 Tagen.

Beide Vereine laufen erstmals in einem Pflichtspiel mit dieser Startelf auf.

Der 1. FC Köln setzt auf folgende Aufstellung:

Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Höger - Drexler, Uth, Jakobs - Modeste

Bank: Kessler - Schmitz, Höger, Schindler, Clemens, Mere, Lemperle, THielmann, Katterbach

Bei Köln gibt es 2 Veränderungen in der Startelf. Im Vergleich zum 1-1 gegen Frankfurt am 33. Spieltag starten Drexler und Modeste anstelle von Kainz und Cordoba (beide nicht im Kader).

Anthony Modeste ersetzt heute Jhon Cordoba (Adduktorenprobleme) und absolviert sein 150. Bundesliga-Spiel!

Werder Bremen vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der SV Werder Bremen gewann nur 1 der vergangenen 10 Bundesliga-Spiele gegen den 1. FC Köln (6 Remis, 3 Niederlagen): im März 2018 zu Hause mit 3-1.

Werder Bremen verlor nur 1 der vergangenen 14 Bundesliga-Heimspiele gegen den 1. FC Köln (10 Siege, 3 Remis): im Oktober 2014 mit 0-1 (Tor: Anthony Ujah).

Der 1. FC Köln feierte nur gegen Schalke mehr Bundesliga-Siege (37) als gegen den SV Werder Bremen (35). Gegen kein anderes Team gelangen Köln so viele BL-Tore wie gegen Bremen (156).

Werder Bremen hat 2 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz 16 und den Klassenerhalt nicht mehr in eigener Hand. Das 1.900 Bundesliga-Spiel der Bremer könnte mit dem 2. BL-Abstieg nach 1980 enden.

Werder Bremen steht nach 33 Spielen bei 28 Punkten. Die Saison 2019/20 wird selbst bei einem Sieg gegen Köln als schlechteste Bundesliga-Spielzeit in die Werder-Vereinsgeschichte eingehen (bisher mindestens 34 Punkte).

Werder Bremen ist das schwächste Heimteam (6 Punkte) und hat zu Hause die wenigsten Tore in der laufenden Bundesliga-Saison erzielt (9). Nur Tasmania Berlin erzielte 1965/66 in einer kompletten BL-Saison weniger Heimtore (8).

Den einzigen Heimsieg dieser Bundesliga-Saison feierte Werder Bremen am 3. Spieltag gegen Augsburg (3-2). Seitdem gab es in 14 Heimspielen keinen Sieg (3 Remis, 11 Niederlagen), das ist laufender Vereins-Negativrekord.

Der 1. FC Köln hat den Klassenerhalt sicher, kann zum Saisonabschluss aber eine Serie beenden: Die Domstädter warten seit 9 Bundesliga-Partien auf einen Sieg (4 Remis, 5 Niederlagen) – nur Schalke (15 Spiele) und Paderborn (14) länger.

In den 8 Bundesliga-Partien seit dem Restart holte nur Schalke weniger Punkte (2) als der 1. FC Köln (4, wie Paderborn). Nur diese 3 Teams sind seitdem sieglos.

Köln traf in den vergangenen 19. Bundesliga-Spielen – das ist die längste aktuelle Serie dieser Art im Oberhaus. Eine längere Torserie hatte der 1. FC Köln zuletzt zwischen November 1986 und August 1987 (22 BL-Spiele).

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. 1. FC Köln heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Werder Bremen vs. 1. FC Köln heute ... im TV Sky Sport Bundesliga im LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket LIVE-TICKER Goal

In der Bundesliga wird heute der 34. Spieltag gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Köln heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Werder Bremen vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Kohfeldt geht "all in": "Messer zwischen die Zähne und raus da"

Europäische Fußballwunder hat es an der Weser schon so einige gegeben. Nun aber braucht Werder Bremen erstmals in der 121-jährigen Vereinsgeschichte ein solches Mirakel, um doch noch den ersten Bundesligaabstieg seit 40 Jahren zu verhindern

Für ein erstes Bundesliga-Wunder an der Weser stellt Florian Kohfeldt vor dem 1900. und möglicherweise vorerst letzten Erstligaspiel von Werder Bremen seine Taktiktafel in die Ecke - und schaltet in puren Angriffsmodus. "Es gilt nur: Messer zwischen die Zähne und raus da", sagte der Coach vor dem Abstiegsendspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln.

Denn nur ein Sieg gegen die Rheinländer kann die Hanseaten nach 40 erstklassigen Jahren vor dem Absturz in Liga zwei bewahren. Immer vorausgesetzt, Mitkonkurrent Fortuna Düsseldorf verliert zeitgleich seine Partie bei Union Berlin. Sollte Düsseldorf unentschieden spielen, müsste Bremen mit mindestens vier Toren Unterschied gewinnen. Europacup-Wunder gab es im Weserstadion immer wieder, nun muss ein grün-weißes Mirakel in der Liga her.

Aber man kann es drehen oder wenden wie man will: Der einstige Europapokalsieger ist auf Schützenhilfe angewiesen, worauf Kohfeldts Düsseldorfer Trainerkollege Uwe Rösler fast genussvoll hinwies. "Wir müssen abliefern, aber wir haben unser Schicksal selbst in der Hand", sagte der Coach, der dem finalen Spieltag deshalb auch "voller Optimismus" entgegen sieht.

Zuversicht verbreitet aber auch Kohfeldt, was sonst bleibt ihm übrig. Die 1:3-Niederlage am vergangenen Wochenende beim FSV habe schon genagt, aber seit Montag sei er wieder positiv: "Wir haben eine Restchance und an die glaube ich bis zur allerletzten Sekunde."

Der 37-Jährige war schon als Co-Trainer dabei, als die Norddeutschen vor vier Jahren im letzten Heimspiel gegen erst durch ein Tor in der 88. Minute den Klassenerhalt unter Dach und Fach brachten und die Relegation vermeiden konnten. Problem nur: Diesmal fehlen in der Arena am Osterdeich die Anhänger, die die Bremer Profis seinerzeit bedingungslos unterstützten.

Noch knobelt man an der Weser an Möglichkeiten, anderweitig für einen Support zu sorgen. "Wir müssen gucken, wie wir diese fehlenden Emotionen vor und im Stadion ersetzen. Dazu haben wir ein paar Ideen", sagte Sport-Geschäftsführer Frank Baumann etwas kryptisch.

Wohl eher keine Hilfe dürften die verbalen Attacken von Andreas Bovenschulte sein. Bremens Bürgermeister kanzelte die Deutsche Fußball Liga (DFL) als "seelenlosen Machtapparat ab.

"Ob Werder in der ersten Liga dabei ist oder nicht, das interessiert die nicht. Da reicht's nicht mal zur Schadenfreude", erklärte der oberste Repräsentant des Bundeslandes Bremen im Interview mit dem Weserkurier.

Seit Jahren ist das Verhältnis zwischen dem kleinen Stadtstaat und der DFL wegen des Streits über die Übernahme der zusätzlichen Kosten von sogenannten Risikospielen angespannt. Im Vorfeld des Re-Starts der Bundesliga hatte Bovenschulte mehrfach vor einer Fortsetzung der Saison gewarnt und sich aus Sicherheitsgründen gegen die Austragung von Geisterspielen positioniert.

Aber wie Kohfeldt hat auch der SPD-Politiker die Hoffnung auf eine sportliche Rettung des SV Werder noch nicht aufgegeben. Und auch bei seiner von ihm ungewohnten, eher martialischen Diktion, ist Bovenschulte gar nicht mehr so weit vom Werder-Trainer entfernt: "Es kann nur heißen: Hintern zusammenkneifen, Köln putzen und für Union Berlin beten."

Werder Bremen vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick