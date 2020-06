Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. 1. FC Köln live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung vom Bundesliga-Saisonfinale

Der SV Werder Bremen spielt am 34. Spieltag gegen den 1. FC Köln. Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Samstag live im TV und LIVE-STREAM?

Dem SV droht am Samstag der erste Abstieg aus der seit 40 Jahren. Im Heimspiel gegen den müssen die Grün-Weißen am Samstag um 15.30 Uhr in jedem Fall dreifach punkten, um eine Chance haben, die Klasse doch noch halten zu können.

Bisweilen war es undenkbar, dass der SV Werder Bremen einmal in die absteigen würde. Nun ist es fast soweit. Nach einer schwachen Hinrunde konnte auch eine etwas bessere Rückrunde nicht dazu beitragen, dass Klaassen, Pizarro und Co. sich aus dem Abstiegssog befreiten. Nun braucht man sogar Schützenhilfe von . Und: Milot Rashica ist fraglich.

Denn: Das aktuell auf dem Relegationsplatz liegende darf gegen die bereits geretteten Eisernen nicht punkten. Bei einem Remis zwischen den beiden Teams müsste Bremen mit fünf Toren Differenz gegen Köln gewinnen, um bei Punktgleichheit vor der Fortuna zu bleiben.

Der 1. FC Köln hat mit 36 Punkten das Saisonziel erreicht und auch dank einer zwischenzeitlichen Serie unter Markus Gisdol die Klasse gehalten. Wie seriös gehen es die Geißböcke nun am Samstag an?

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. 1. FC Köln live im TV und LIVE-STREAM? Goal verrät alles rund um die Übertragung der Bundesligapartie. Außerdem: Aufstellung, Highlights und Bilanz.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln live: Das Bundesligaspiel auf einen Blick

Duell Werder Bremen vs. 1. FC Köln Datum Samstag, 27. Juni 2020 (15.30 Uhr) Ort wohnInvest Weserstadion (Bremen) Zuschauer keine (Geisterspiel) Aufstellung Gegen 14.30 Uhr hier zu finden

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. 1. FC Köln live im TV? So funktioniert's

Werder Bremen vs. 1. FC Köln, auf dieses Bundesligaspiel schauen fast alle Fans des deutschen Fußballs an diesem Samstag. Das liegt daran, dass sich hier etwas Historisches ereignen könnte. Denn der SV Werder ist eigentlich ein wichtiges Gesicht der Bundesliga.

Es droht jedoch nun der direkte Abstieg ins Unterhaus. Deswegen wollen wir Euch hier verraten, wer Werder Bremen vs. 1. FC Köln live im TV zeigt / überträgt?

Sky zeigt / überträgt Werder Bremen vs. 1. FC Köln live im Pay-TV: Alle Informationen

Der Unterföhringer Bezahlsender Sky hält die vollen Rechte an der Übertragung des 34. Bundesliga-Spieltags live im TV. Alle Spiele kommen exklusiv und in voller Länge im im Fernsehen bei Sky, das sind die guten Nachrichten für Euch.

Doch für die Nutzung von Sky benötigt Ihr ein Abonnement, durch welches Ihr am Samstag ab 15.30 Uhr live in Bremen mit dabei seid und miterlebt, ob die Werderaner die Klasse nun halten. Ihr habt bei Werder Bremen vs. 1. FC Köln sogar zwei Möglichkeiten, wie Ihr die Begegnung live im TV sehen könnt.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln wird als Einzelspiel live im TV bei Sky gezeigt / übertragen

Übertragungsbeginn : 15.10 Uhr

: 15.10 Uhr Anstoß : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD

: Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD Ankündigung von Sky: "Der letzte Strohhalm: Bremen droht der Abstieg. Nur ein Sieg gegen Köln und ein Düsseldorf-Patzer könnte Werder noch auf den Relegationsplatz hieven. Gelingt Bremen das Wunder? Kommentar: Wolff Fuss."

Werder Bremen vs. 1. FC Köln wird in der Konferenz live im TV bei Sky gezeigt / übertragen

Übertragungsbeginn : 15.15 Uhr

: 15.15 Uhr Anstoß : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD

Ihr könnt Werder Bremen vs. 1. FC Köln also entweder in voller Länge live im Einzelspiel sehen oder Ihr schnappt Euch die Sky-Konferenz und schaut alle Spiele im Fernsehen gleichzeitig. Übrigens: Zu welchen Konditionen ein Sky-Abonnement derzeit erhältlich ist, lest Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite.



Zeigt / überträgt das Free-TV Werder Bremen vs. 1. FC Köln live?

Sky hält also die Rechte an der Live-Übertragung von Werder Bremen vs. 1. FC Köln am Samstag, wenn es für die Werderaner um alles geht. Doch kommen die vollen 90 Bundesliga-Minuten auch live im Free-TV?

Leider nein, der letzte Spieltag liegt einzig und allein in den Händen von Sky. Werder Bremen vs. 1. FC Köln wird dort auf zwei verschiedene Art und Weisen übertragen, während das Free-TV keine Bilder parat hat.

Die ersten Bilder des Spiels laufen im Free-TV in der ARD-Sportschau ab 18 Uhr. Ihr wollt nicht solange warten, habt aber keinen TV-Bildschirm in der Nähe? Dann streamt Werder Bremen vs. 1. FC Köln doch im LIVE-STREAM - hier folgen alle Details.

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. 1. FC Köln im LIVE-STREAM?

Werder Bremen vs. 1. FC Köln am 34. Bundesliga-Spieltag wird um 15.30 Uhr am Samstag angepfiffen. Alle Spiele finden gleichzeitig statt, aber das Duell an der Weser wird das wohl brisanteste von allen sein. Hier folgen alle Infos, wie die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen werden.

Sky Go zeigt / überträgt Werder Bremen vs. 1. FC Köln live im Stream: Alle Infos

Zunächst einmal stellen wir Euch die beiden Optionen vor, wie Sky die Begegnung Werder Bremen vs. 1. FC Köln zeigt / überträgt.

Die eine Option offeriert der Streamingsender Sky Go, der in voller Länge live im Stream mit dabei ist. Sky Go könnt Ihr nutzen, wenn Ihr ein reguläres Sky-Abonnement habt. Hierzu gibt es hier alle Infos.

Die Übertragung dort im LIVE-STREAM ist genau die gleiche, wie auch live im TV. Einfach die Sky-Go-App herunterladen und loslegen!



Sky Ticket zeigt / überträgt Werder Bremen vs. 1. FC Köln im LIVE-STREAM: So geht's

Sky Go zeigt Werder Bremen vs. 1. FC Köln, das wissen wir nun. Doch zusätzlich kommt das ganze Spiel oder auch die Konferenz live im Stream bei Sky Ticket. Doch das Ticket hat ganz andere Eigenschaften.

Sky bietet mit Sky Ticket eine Option an, Bremen gegen Köln in voller Länge live zu sehen, ohne ein langfristiges Abo buchen zu müssen. Heißt: Ihr könnt Euch damit noch spontan Zugriff zum LIVE-STREAM von Werder Bremen vs. 1. FC Köln erlangen.

Sky Ticket bietet verschiedene Pakete an: Alle Abo-Pakete findet Ihr auf der offiziellen Webseite von Sky Ticket unter diesem Link.

Zeigt / überträgt DAZN Werder Bremen vs. 1. FC Köln am Samstag im LIVE-STREAM?

DAZN hat Bundesligaspiele live im Stream im Angebot. Über die gesamte Saison 2019/20 zeigte / übertrug der Ismaninger Sender zahlreiche Spiele, die an folgenden Tagen stattfanden:

alle Freitagsspiele

alle Sonntagsspiele um 13.30 Uhr

alle Montagsspiele

Sollte der SV Werder Bremen es in die Relegation schaffen, dann zeigt / überträgt DAZN die Spiele der Grün-Weißen live im Stream. Denn: Auch die Relegationsspiele zur Bundesliga findet Ihr auf DAZN.

Und: DAZN hat am 34. Spieltag noch ein weiteres Schmankerl für Euch.

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. 1. FC Köln? DAZN hat die Highlights

Ihr habt Werder Bremen vs. 1. FC Köln live im TV oder LIVE-STREAM verpasst? Kein Problem, denn DAZN hat die besten Szenen nur 40 Minuten nach Abpfiff parat.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln seht Ihr somit gegen 18 Uhr bereits mit seinen besten Szenen - und das auch noch gratis. Denn: DAZN schenkt jedem Neukunden einen kostenfreien Probemonat.

Das heißt: Solltet Ihr noch nicht bei DAZN angemeldet sein, könnt Ihr DAZN mit dem Gratismonat testen und somit die Highlights von Werder Bremen vs. 1. FC Köln kostenlos schauen. Wer danach von der Plattform überzeugt ist, kann sein Abo für 11,99 Euro monatlich verlängern oder direkt ein Jahresabo für 119,99 Euro abschließen. Hier gibt's alle Infos zur Anmeldung bei DAZN!



Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. 1. FC Köln live? Die Übertragung der Bundesliga am letzten Spieltag

Werder Bremen vs. 1. FC Köln: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag der Bundesliga

Werder Bremen vs. 1. FC Köln läuft heute Abend ... ... im TV ... auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD ... im LIVE-STREAM ... bei Sky Go und Sky Ticket ... in den Highlights ... bei DAZN ... im LIVE-TICKER ... bei Goal

Platzierung Klub Spiele Tordifferenz Punkte 14. 1. FC Köln 33 -13 36 15. 1. FSV 33 -17 36 16. Fortuna Düsseldorf 33 -28 30 17. Werder Bremen 33 -32 28 18. 33 -36 20

Werder Bremen vs. 1. FC Köln: Der Direktvergleich