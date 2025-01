Duell im Abstiegskampf: Der VfL Bochum hat den FC St. Pauli zu Gast. Infos zur Übertragung gibt es hier.

Am heutigen Mittwoch empfängt der VfL Bochum im Kampf gegen den Abstieg den FC St. Pauli. Ab 18.30 Uhr wird der Ball im Vonovia-Ruhrstadion rollen.

Dass der 17. Spieltag unter der Woche ausgetragen wird, hat auch Auswirkungen auf die Übertragung im TV und LIVE STREAM. Üblicherweise sind die Bundesliga-Duelle auf DAZN und Sky aufgeteilt, heute ist nur letzterer Sender am Start.

Um 17.30 Uhr, also eine Stunde vor dem Anpfiff, steigt der Pay-TV-Sender auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 1 schon in die Vorberichte ein. Im Anschluss daran kommentiert Marcus Lindemann für Euch das Geschehen - sowohl im linearen Fernsehen als auch im STREAM über Sky Go oder WOW.

Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. FC St. Pauli heute im LIVE STREAM und live im TV?

VfL Bochum vs. FC St. Pauli heute live im TV und LIVE STREAM: Die Daten zum Spiel

Datum Mittwoch, 15. Januar 2025 Uhrzeit 18.30 Uhr Wettbewerb Bundesliga, 17. Spieltag Spielort Vonovia-Ruhrstadion (Bochum)

Bundesliga, VfL Bochum vs. FC St. Pauli: Die aktuelle Form

Dass der VfL Bochum in diesem Jahr nicht gerade um die internationalen Ränge mitspielen würde, war wohl bereits vor der Saison klar - selbst vor diesem Hintergrund hatte der Ruhrpottklub allerdings eine gebrauchte erste Saisonhälfte: Der 2:0-Sieg über Heidenheim Ende Dezember brachte die ersten drei Zähler der Saison ein, mit sechs Punkten ging Bochum als Schlusslicht in die Winterpause.

Beim FSV Mainz 05 gab es für Bochum dann ein 0:2, gegen Aufsteiger St. Pauli will das Team von Dieter Hecking nun den Angriff in Richtung Klassenerhalt starten.

Bei den Hamburgern lief es zumindest ein bisschen besser, vier Zähler Puffer hatte St. Pauli vor dem Jahreswechsel zum Relegationsplatz. Mit Eintracht Frankfurt wartete am vergangenen Spieltag ein echter Brocken (0:1).

Bundesliga, VfL Bochum vs. FC St. Pauli: Die Aufstellungen

Noch sind die Aufstellungen zum Spiel nicht bekannt. Etwa eine Stunde vor dem Anpfiff werden sie hier nachgereicht.

VfL Bochum vs. FC St. Pauli heute live: Die Bilanz im direkten Duell

Wettbewerbsübergreifend sind Bochum und St. Pauli 39-mal aufeinandergetroffen, meistens in der 2. Bundesliga (24-mal). Am häufigsten gingen die Klubs mit einem Unentschieden (16-mal) auseinander, mehr Spiele gewonnen haben die Hanseaten (14:9).

Auch das jüngste Duell fand im Rahmen der 2. Bundesliga statt, jedoch mit klar verteilten Rollen. Am 18. Spieltag der Saison 2020/21 gewannen die damals zweitplatzierten Bochumer - die am Ende der Saison in das deutsche Oberhaus aufsteigen sollten - gegen den seinerzeit Drittletzten der Tabelle mit 3:2 am Millerntor.

Duelle insgesamt 39 Siege Bochum 9 Siege St. Pauli 14 Unentschieden 16 Bisher letztes Duell FC St. Pauli vs. VfL Bochum 2:3 (2. Bundesliga, 28. Januar 2021)

