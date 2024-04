Wer zeigt / überträgt Unterhaching vs. 1860 München? 3. Liga heute im LIVE STREAM und live im TV

Derby in der 3. Liga: Die SpVgg Unterhaching hat heute 1860 München zu Gast. Wer überträgt das Spiel am Sonntag live?

Zum Abschluss des 35. Spieltags in der 3. Liga trifft die SpVgg Unterhaching heute Abend auf 1860 München. Der Anstoß ist für 19.30 Uhr angesetzt.

Für Haching geht es um nichts mehr, der Aufsteiger kann die Saison im gesicherten Mittelfeld ausklingen lassen. 1860 würden ein paar weitere Punkte gut zu Gesicht stehen, mit einem Sieg heute würden sich die Löwen beinahe allen Abstiegssorgen endgültig entledigen.

Wer sich Haching gegen 1860 heute im LIVE-STREAM oder live im TV anschauen will, der ist bei MagentaSport goldrichtig. Der Streamingdienst überträgt alle Spiele der 3. Liga live.

Im Free-TV wird es Unterhaching vs. 1860 heute allerdings nicht live zu sehen geben. Fans der 3. Liga wissen, dass einige Spiele in den dritten Programmen (BR, SWR, MDR, NDR etc.) übertragen werden - Haching gegen 1860 zählt allerdings nicht dazu.

Wer zeigt / überträgt Unterhaching vs. 1860 München heute live? Anstoß und Uhrzeit

Spiel SpVgg Unterhaching vs. 1860 München Wettbewerb 3. Liga, 35. Spieltag Datum Sonntag, 28. April 2024 Anstoß 19.30 Uhr Ort uhlsport Park (Unterhaching) Übertragung bei MagentaSport

Unterhaching-News

Unterhaching spielt als Aufsteiger eine sehr solide Saison, hat den Klassenerhalt auch rechnerisch schon sicher.

Mit etwas besserer Form in den vergangenen Wochen wäre für den Elftplatzierten aber vielleicht sogar nach oben noch etwas gegangen. Haching hat nämlich nur eines seiner letzten sechs Spiele gewonnen, lediglich beim 4:1 gegen Lübeck Mitte April gab es Punkte.

Ansonsten ging die SpVgg zuletzt stets als Verlierer vom Platz, am vergangenen Spieltag gab es ein 1:2 in Aue.

1860-News

Die Löwen hatten vor der Saison wahrscheinlich andere Ansprüche, konnten allerdings nicht ins Aufstiegsrennen eingreifen. Im Gegenteil: 1860 braucht noch ein paar Punkte, um sich in Sachen Klassenerhalt endgültig in Sicherheit wiegen zu können.

Fünf Punkte Vorsprung sind es aktuell auf Halle, das derzeit den ersten Abstiegsplatz belegt. Ein Dreier in Unterhaching würde heute rechnerisch so gut wie alles klar machen.

Immerhin ist 1860 seit drei Spielen ungeschlagen, zuletzt gab es gegen die Top-Teams Saarbrücken und Regensburg jeweils ein achtbares 1:1.

Wer zeigt / überträgt Unterhaching vs. 1860 München im LIVE STREAM und TV? Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 20 Siege Unterhaching 8 Siege 1860 8 Unentschieden 4 Bisher letztes Duell 1860 vs. Unterhaching 0:1 (3. Liga, 25. November 2023)

Wer zeigt / überträgt SpVgg Unterhaching vs. 1860 München heute im LIVE STREAM und TV? Nützliche Links zum Spiel