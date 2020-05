Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

26. Spieltag, Union Berlin empfängt den FC Bayern. Wir zeigen Euch, wo die Partie im TV oder LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

Der 26. Spieltag der steht nach der Coronapause auf dem Programm. Aufsteiger empfängt den amtierenden Meister . Los geht's am Sonntag, den 17. Mai um 18 Uhr im Stadion An der Alten Försterei in Berlin. Es ist nach dem Hinspiel, welches die Bayern mit 2:1 für sich entscheiden konnten, das erst zweite Aufeinandertreffen der beiden Teams überhaupt.

Die Köpenicker spielen bislang eine insgesamt zufriedenstellende Premierensaison in der höchsten deutschen Spielklasse. Aktuell rangiert das Team von Trainer Urs Fischer auf Rang elf der Bundesligatabelle. Nach bislang 25 gespielten Partien hat man bereits acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Die Rückserie verläuft für die Eisernen allerdings bislang ziemlich wechselhaft. Aus den bisherigen acht Rückrundenpartien holten die Berliner drei Siege sowie ein Remis, vier Spiele gingen verloren. Zuletzt blieb Union drei Pflichtspiele in Folge sieglos, unter anderem schieden die Haupstädter nach einer 1:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen im Viertelfinale aus dem DFB-Pokal aus.

Der FC Bayern steht dagegen seit dem 20. Spieltag wieder an der Tabellenspitze, nachdem man als Zweiter hinter dem damaligen Spitzenreiter in die Winterpause gegangen war. Die Münchner sind in der Rückrunde bislang ungeschlagen und leisteten sich lediglich beim 0:0 gegen Verfolger Leipzig einen Punktverlust. Auch im und in der sind die Mannen von Hansi Flick weiterhin mit von der Partie. Während es im Pokal-Halbfinale gegen die Frankfurter Eintracht geht, steht der Rekordmeister nach einem souveränen 3:0-Auswärtssieg im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse beim FC Chelsea mit mehr als einem Bein in der Runde der letzten Acht.

Wer zeigt / überträgt das Duell zwischen Union Berlin und dem FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM? Wir liefern alle wichtigen Infos rund um die Übertragung des Abendspiels der Bundesliga. Dazu gibt es in den folgenden Abschnitten alles Wissenswerte zu den Aufstellungen, den Rahmenbedingungen, der Statistik u.v.m.

Union Berlin vs. FC Bayern München: Die Übertragung der Bundesliga im Überblick

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. FC Bayern München live im TV?

Sonntagabend, Bundesliga. Aufsteiger Union Berlin empfängt den Favoriten FC Bayern München. Ihr wollt die Begegnung live im TV erleben? Goal kennt sich aus und zeigt Euch, wo und wie Ihr bei der Begegnung am Wochenende dabei sein könnt. Die folgenden Abschnitte liefern Euch alle Informationen darüber, wer die Partie Union vs. Bayern live im TV zeigt / überträgt.

Union Berlin vs. FC Bayern München live im TV: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga?

Die Bundesliga biegt auf die Zielgrade ein, noch acht Spiele, bis die Entscheidungen in Deutschlands höchster Spielklasse gefallen sind. Der 26. Spieltag ist der erste Matchday nach der Corona-Unterbrechung in der Bundesliga. Ihr könnt die Abendpartie zwischen Union und dem FC Bayern München live erleben. Aber wo wir die Partie gezeigt/übertragen?

Ähnlich wie in der Champions League, gibt es auch in der Bundesliga mehrere Rechteinhaber. So konnten sich sowohl Sky als auch DAZN die TV-Übertragungsrechte für die deutschen Eliteliga sichern.

Wir fassen für Euch noch einmal zusammen, welcher Anbieter welche Rechte für die Übertragungen der Bundesliga besitzt.

Union Berlin vs. FC Bayern München - Bundesliga live im TV: Die Sky-Übersicht

Sky zeigt / überträgt 266 Bundesligaspiele live und exklusiv

zeigt / überträgt Gezeigt/übertragen werden die Samstagsspiele sowie die Sonntagsspiele 15.30 Uhr und um 18 Uhr

Darüberhinaus besteht die Möglichkeit, bei Sky die Spiele entweder als Einzelspiele oder in der Konferenz zu sehen

Sky zeigt / überträgt die Konferenz und auch Einzelspiele live im TV und im LIVE-STREAM (Sky Go / Sky Ticket)

Union Berlin vs. FC Bayern München - Bundesliga live im TV: Die DAZN-Übersicht

Seit der laufenden Saison ist die Bundesliga mit 40 Live-Spielen auch auf DAZN zu sehen

auch auf zu sehen Während Sky alle Samstagsspiele und die Partien Sonntags um 15.30 Uhr bzw. die Abendspiele zeigt/überträgt, besitzt DAZN Rechte für die restlichen Partien der Bundesliga

Rechte für die restlichen Partien der Bundesliga DAZN zeigt/überträgt alle Freitags- und Montagsspiele sowie die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr

Die Partien könnt Ihr im LIVE-STREAM verfolgen

Wie Ihr der Übersicht entnehmen könnt, wird das Duell zwischen Union Berlin und dem FC Bayern exklusiv auf Sky gezeigt / übertragen, da es sich um ein Sonntagsspiel (18 Uhr) handelt.

Wie und wo Ihr die Begegnung live verfolgen könnt, zeigen wir Euch in den nächsten Absätzen.

Sky zeigt / überträgt Union Berlin vs. FC Bayern München live im Pay-TV

Der Unterföhringer TV-Sender Sky besitzt exklusive Rechte für die Abendspiele am Sonntag in der Bundesliga. Folglich wird auch die Partie zwischen Union Berlin und dem FC Bayern München nur auf Sky übertragen / gezeigt.

Anpfiff ist um 18 Uhr. Die Vorberichterstattung beginnt allerdings schon ab 17.30 Uhr. Durch die 90 Minuten werdet Ihr von Wolff Fuss begleitet. Um das Bundesligaspiel zwischen den Eisernen und den Münchnern live im Pay-TV miterleben zu können, benötigt Ihr zunächst ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement.

Folgt dem Link und erfahrt alles rund um die Angebote bei Sky.

Union Berlin vs. FC Bayern München live als Einzelspiel im TV bei Sky

Da neben der Partie zwischen Union und den Bayern kein weiteres Bundesligaspiel mehr stattfindet, zeigt / überträgt Sky das Duell lediglich als Einzelspiel und nicht in der Konferenz.

Wir haben für Euch nochmal die wichtigsten Daten zum Spiel zusammengefasst:

Union Berlin vs. FC Bayern München live im TV: Sky zeigt das Bundesliga-Duell als exklusives Einzelspiel

Art der Übertragung : Einzelspiel

: Einzelspiel Start : 18 Uhr (Vorberichterstattung bereits ab 17.30 Uhr)

: 18 Uhr (Vorberichterstattung bereits ab 17.30 Uhr) Sender : Sky Sport Bundesliga 1 HD

: Sky Sport Bundesliga 1 HD Kommentator: Wolff Fuss

Union Berlin vs. FC Bayern München live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga im Fernsehen?

Ihr habt kein Interesse an einem Sky-Abo und wollt die Begegnung zwischen Union Berlin und dem FC Bayern lieber Fernsehen verfolgen? Dann müssen wir Euch an dieser Stelle leider enttäuschen.

Dass sich Sky die Exklusiv-Rechte für die Bundesligaübertragung von Union vs. FCB gesichert hat, bedeutet gleichzeitig, dass kein Free-TV-Sender die Partie zwischen den Hauptstädtern und dem deutschen Rekordmeister zeigt / überträgt. Die vollen 90 Minuten gibt es also ausschließlich bei Sky im Pay-TV.

Allerdings ist die Übertragung im Pay-TV nicht die einzige Möglichkeit, das Spiel zu sehen. Goal zeigt Euch, wo die Begegnung zusätzlich gezeigt/übertragen wird.

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Das letzte Spiel an diesem Sonntag in der Bundesliga steigt zwischen Aufsteiger Union Berlin und Tabellenführer FC Bayern München. Neben der bislang erwähnten Möglichkeit, das Spiel im Pay-TV zu sehen, wird die Partie auch im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen.

Allerdings ist auch hier Sky der einzige Ansprechpartner, der das Duell zeigt / überträgt. Wie das funktioniert, bringen wir Euch in den folgenden Absätzen näher.

Sky Go zeigt / überträgt Union Berlin vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Sky besitzt die exklusiven Rechte für die Übertragung der Partie am Sonntagabend und darf somit die Begegnung auch im LIVE-STREAM zeigen / übertragen.

Wie Ihr dabei sein könnt? Das eigene Streamingportal Sky Go macht's möglich, denn es ist bei Abschluss eines Abos ohne zusätzliche Kosten mit dabei.

Das bedeutet im Umkehrschluss allerdings, dass Ihr im Vorfeld ein kostenpflichtiges Sky-Abo benötigt, um den Streamingdienst Sky Go nutzen zu können.

Sky Go bietet ebenfalls die Möglichkeit, Spiele einzeln oder in der Konferenz zu sehen. Beim Abendspiel zwischen den Köpenickern und den Bayern besteht allerdings nur die Möglichkeit des Einzelspiels, da parallel keine weiteren Partien stattfinden.

Die Sky-Go-App gibt es sowohl für Apple als auch für Android. Klickt einfach auf einen der folgenden Links und ladet Euch die App kostenfrei herunter.

Sky Go zeigt / überträgt Union Berlin vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM - holt Euch hier die Sky-Go-App:

Sky Ticket zeigt / überträgt Union Berlin vs. FC Bayern München live im Stream

Neben Sky im Pay-TV oder per LIVE-STREAM bei Sky Go bietet der Unterföhringer Bezahlsender eine weitere Möglichkeit, das Spiel zwischen Union und dem FC Bayern live miterleben zu können - Sky Ticket.

Wie Sky Go, zeigt / überträgt Sky Ticket das Bundesligaduell zwischen Union Berlin und dem FC Bayern per LIVE-STREAM.

Allerdings gibt es einen kleinen aber feinen Unterschied zwischen den beiden Streamingportalen. Während Sky Go mit einem Abo Hand in Hand geht, könnt Ihr Sky Ticket auch kurzfristig nutzen.

Ihr könnt beispielsweise ein Paket für nur einen Tag oder einen Monat abschließen und so Sky Ticket ganz einfach nutzen.

Ihr wollt das Bundesligaspiel am Sonntag im LIVE-STREAM verfolgen? Dann benötigt Ihr für die Nutzung von Sky Ticket das Sportpaket.

Wir haben für Euch die Kosten für die Nutzung von Sky Ticket aufgelistet:

Das Monatsticket: 9,99 Euro (1. Monat) - 29,99 Euro (ab 2. Monat) - Abo jederzeit kündbar

Das Tagesticket: 24 Stunden gültig - 9,99 Euro (einmalig)

Weitere Informationen findet Ihr unter diesem Link.

Zeigt / überträgt DAZN Union Berlin vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Union Berlin gegen den FC Bayern München. Diese Partie könnt Ihr sowohl im Pay-TV als auch im LIVE-STREAM verfolgen. Mit diesem Artikel seid Ihr nun bestens informiert und wisst, wo das Spiel gezeigt/übertragen wird.

Neben Sky bietet auch DAZN LIVE-STREAMS an. Wie bereits erwähnt besitzt der Streamingdienst die Rechte für die Übertragungen der Bundesligapartien am Freitag, Sonntag um 13.30 Uhr sowie die Duelle am Montag. Dementsprechend zählt das Aufeinandertreffen zwischen Union und den Bayern nicht zu den Spielen, die DAZN übertragen darf, denn das Spiel findet am Sonntagabend statt.

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. FC Bayern München live? Die Highlights der Bundesliga

Allerdings könnt Ihr dennoch auf DAZN zurückgreifen, nämlich wenn Ihr Euch die Highlights der Partie ansehen wollt.

Solltet Ihr keine Zeit haben, das Aufeinandertreffen der Bayern mit Union live zu verfolgen, dann gibt's die besten Szenen des Spiels auf DAZN - und das bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Das Beste kommt allerdings noch. Mit dem kostenlosen Probemonat könnt ihr die Highlights sogar umsonst sehen. Klickt auf den Link und lasst das Spiel der Berliner gegen den FC Bayern noch einmal gratis Revue passieren.

Sobald die ersten 30 Tage kostenfreier Nutzung vorbei sind, habt Ihr die Möglichkeit, ein Abo bei DAZN abzuschließen. Dabei könnt ihr zwischen einem Monats- und einem Jahresabo wählen.

Während Ersteres für nur 11,99 Euro/Monat zu haben ist, gibt's das Jahresabo für einmalig 119,99 Euro. So seht Ihr internationalen Live-Sport aus verschiedensten Kategorien jederzeit im LIVE-STREAM.

Unter den folgenden Punkten findet Ihr alle weiteren Informationen und Antworten rund um die DAZN-Welt.

Union Berlin vs. FC Bayern München - die Bundesliga-Highlights auf DAZN sehen: Unsere Übersichtsartikel

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. FC Bayern München live? Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr seid beispielsweise unterwegs und könnt das Spiel nicht live auf Euren Bildschirmen erleben? Goal bietet Euch eine zusätzliche Möglichkeit, die Partie live zu verfolgen.

Der kostenlose LIVE-TICKER liefert Euch alle wichtigen Informationen wie Tore, Wechsel, Platzverweise etc. Und das über die gesamten 90 Minuten.

Zwar nicht live mit Bild, aber live mit Text. Hier geht's direkt zum Ticker.

Union Berlin vs. FC Bayern München: Die Aufstellung beider Teams

Bevor es um 18 Uhr los geht, erfahrt Ihr um 17 Uhr an dieser Stelle, wie die Aufstellungen der beiden Mannschaften aussehen. Schaut also später nochmal vorbei!

Union Berlin vs. FC Bayern München: Der direkte Vergleich vor dem Bundesliga-Spiel

Union Berlin Ein Duell in der Bundesliga FC Bayern München 0 Siege 1 0 Unentschieden 0 1 Niederlagen 0 1 Tore 2

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. FC Bayern München live? Die Übertragung der Bundesliga in der Übersicht