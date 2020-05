Union Berlin vs. FC Bayern München live: Die Bundesliga im LIVE-TICKER

In der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Union Berlin und dem FC Bayern München. Hier gibt's die Partie kostenlos im LIVE-TICKER.

Am 26. Spieltag der emfängt den im Stadion an der Alten Försterei. Anpfiff der Partie ist am Sonntag um 18.00 Uhr. Hier könnt Ihr das ganze Spiel live verfolgen.

UNION BERLIN - FC BAYERN MÜNCHEN ANPFIFF: 18.00 Uhr Tore: - Aufstellung Union Gikiewicz - Schlotterbeck, Hübner, Subotic - Lenz, Trimmel, Prömel, Andrich - Ingvartsen, Ujah, Bülter Aufstellung FC Bayern Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago - Müller, Goretzka, Gnabry - Lewandowski Gelbe Karten: -

Vor Beginn | Die Bundesliga ist zurück! Nachdem der Ball aufgrund der Coronavirus-Pandemie über zwei Monate lang ruhte, wird der Spielbetrieb nun wieder aufgenommen. Die letzte Bundesligapartie vor der Unterbrechung fand am 11. März statt.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 26. Spieltages zwischen Union Berlin und dem FC Bayern München.

Union Berlin vs. FC Bayern München: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Union Berlin:

Gikiewicz - Schlotterbeck, Hübner, Subotic - Lenz, Trimmel, Prömel, Andrich - Ingvartsen, Ujah, Bülter

Bank: Nicolas, Ryerson, Mees, Polter, Andersson, Reichel, Kroos, Parensen, Gentner

Bei Union Berlin gibt es im Vergleich zum 1-3 in Freiburg am 25. Spieltag 4 Wechsel in der Startelf: Hübner, Ingvartsen, Prömel und Ujah starten für Gentner, Andersson (beide Bank), Malli (Trainingsrückstand) und Friedrich (Gelbrotsperre).

Im dritten Pflichtspiel in Folge gibt es bei den Eisernen mindestens vier Startelfwechsel (zuletzt sogar zweimal fünf) - das gab es unter Urs Fischer zuvor nie!

Der FC Bayern München setzt auf folgende Aufstellung:

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago - Müller, Goretzka, Gnabry - Lewandowski

Bank: Ulreich - Odriozola, Cuisance, Perisic, Hernandez, Coman, Mai, Zirkee

Hansi Flick verändert seine Startelf im vergleich zum 2:0 gegen Augsburg vor 70 Tagen auf zwei Positionen: Goretzka und Lewandowski ersetzen Coutinho (Sprunggelenksprobleme) und Zirkzee (Bank).

Union Berlin vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Union Berlin und der FC Bayern trafen in der Bundesliga-Hinrunde zum ersten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Union verlor in München 1-2, dabei verursachte der FCB zum einzigen Mal in dieser BL-Saison 2 Elfmeter.

Der 1. FC Union Berlin gewann 5 der vergangenen 8 Bundesliga-Heimspiele (1 Remis, 2 Niederlagen) – und diese Siege waren allesamt zu null. Zuletzt gab es das erste Heimremis im Oberhaus: ein 2-2 gegen den .

In 4 der 8 Partien in der Bundesliga-Rückrunde kassierte Union Berlin mindestens 3 Gegentore. In der Hinrunde war das nur am 1. Spieltag der Fall (beim 0-4 gegen ).

Union Berlins Sebastian Andersson erzielte bereits 6 Kopfballtore in dieser Bundesliga-Saison, Ligahöchstwert. Die letzten Spieler, die in einer BL-Saison mehr Kopfballtore erzielten, waren Stefan Kießling und Mario Mandzukic 2013/14 (jeweils 7).

Das Spiel bei Union Berlin wird für Bayern München das 1866. Bundesliga-Spiel der Vereinsgeschichte (1111 Siege). Damit zieht der Rekordmeister mit dem gleich (746 Siege). Mehr Spiele hat nur Bremen absolviert (1890).

Der FC Bayern München liegt erstmals in dieser Bundesliga-Saison 4 Punkte vor der Konkurrenz. So spät in einer Saison gab der FCB noch nie einen derart großen Vorsprung aus der Hand.

An den vergangenen 11 Bundesliga-Spieltagen holte Bayern München 31 der 33 möglichen Punkte und gab nur beim 0-0 gegen RB Leipzig am 21. Spieltag Zähler ab. Dabei hatten die Münchner ein Torverhältnis von 38-6 und spielten 6-mal zu null.

5 Bundesliga-Auswärtssiege in Serie gab es für Bayern München innerhalb einer Saison zuletzt zwischen Dezember 2017 und März 2018 (damals sogar 6).

Als erster Klub der Bundesliga-Historie erzielte Bayern München in den letzten 5 Auswärtsspielen mindestens 3 Treffer. 73 Tore schoss der FCB nach 25 Partien – mehr gelangen nur den Münchnern selbst (1973/74 und 2013/14 sogar je 74).

Münchens Serge Gnabry war in den vergangenen 4 Bundesliga-Spielen an 7 Treffern direkt beteiligt (4 Tore, 3 Assists). In 14 BL-Einsätzen unter Coach Hans-Dieter Flick war der 24-Jährige an 15 Treffern direkt beteiligt (9 Tore, 6 Assists).

Union Berlin vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Nach Tod des Schwiegervaters: Union ohne Trainer Fischer gegen Bayern

Union Berlin muss am Sonntag im Spiel des Jahres gegen Bayern München definitiv auf Trainer Urs Fischer verzichten.

Nach Heiko Herrlich vom verpasst auch Trainerkollege Urs Fischer den Restart der Fußball-Bundesliga. Fischer fehlt seiner Mannschaft Union Berlin am Sonntag im Spiel des Jahres gegen Bayern München (18.00 Uhr/Sky), nachdem der 54 Jahre alte Schweizer in der vergangenen Woche die Quarantäne seines Klubs abgebrochen hatte. Dies geschah aus privaten Gründen.

Fischer war aus dem Trainingslager in Barsinghausen in seine Heimat gereist, "um seiner Familie beizustehen. Nach dem Tod seines Schwiegervaters kehrt Urs Fischer am Sonnabend nach Berlin zurück", teilte Union am Freitagnachmittag mit. Formal hatte sich der Trainer damit in der vergangenen Woche nicht an die Richtlinien des Hygienekonzepts der Deutschen Fußball Liga (DFL) gehalten.

Am Sonntag wird nun Fischers Co-Trainer Markus Hoffmann, der über eine Fußballlehrer-Lizenz verfügt, das Berliner Team betreuen.

"Unser aller Mitgefühl gilt Familie Fischer in dieser schweren Zeit. Die Mannschaft, das Trainerteam und Oliver Ruhnert haben die ungewohnte Situation professionell angenommen und sich konzentriert auf das Spiel vorbereitet. Trotzdem hoffen wir, dass Urs Fischer bald wieder zurück ist und seine Arbeit mit dem Team fortsetzen kann", teilte Union-Präsident Dirk Zingler mit.

Zurück zur Mannschaft stoße Fischer in Absprache mit der "Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb" der DFL erst nach zwei negativen Tests auf eine mögliche COVID-19-Infektion. "Wenn der erste Test absolviert ist, ließe sich theoretisch sagen, wann eine Rückkehr zur Mannschaft möglich ist. Vorher hat das wenig Sinn", teilte ein Union-Sprecher mit.

Der Klub geht derzeit davon aus, dass Fischer beim Stadtderby gegen am kommenden Freitag (20.30 Uhr) wieder dabei sein kann. Bis zu dessen Rückkehr werden wie bisher die Co-Trainer Hoffmann und Sebastian Bönig die Trainingseinheiten leiten.

Union hatte bis zuletzt auf Fischer gehofft, ehe am Freitag der Plan platzte. Wie der Klub erklärte, sei die Reise von Fischer mit der DFL abgestimmt gewesen und Maßnahmen getroffen worden, wie Fischer womöglich dennoch auf der Trainerbank Platz nehmen könnte. So soll der Schweizer unter anderem ein Kontakttagebuch geführt haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Union-Team ohne seinen Cheftrainer Fischer auskommen muss. Schon vor der Coronazeit war der Schweizer für ein paar Tage in die Heimat geflogen, weil seine Frau sich unerwartet einer Operation unterziehen musste. Schon damals waren die Assistenten Hoffmann und Bönig eingesprungen.

Trainer-Kollege Herrlich hatte am Donnerstag eingestanden, dass er das Quarantäne-Trainingslager des FC Augsburg entgegen der DFL-Vorschriften für einen Einkauf verlassen hatte. Der 48 Jahre alte Coach der Augsburger verzichtete als Konsequenz von sich aus darauf, am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg auf der Bank zu sitzen.

Quelle: SID

