Twente Enschede empfängt am Donnerstag in der Europa League Fenerbahce. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM läuft.

In der Ligaphase der Europa League 2024/25 stehen die Partien des zweiten Spieltags auf dem Programm. Dabei bekommt es Twente Enschede am Donnerstag (3. Oktober) mit Fenerbahce zu tun. Der Anstoß in den Niederlanden erfolgt um 21 Uhr.

Überdies dient das De Grolsch Veste als Schauplatz des Aufeinandertreffens zwischen den Tukkers und den Gelben Kanarienvögeln. Twente Enschede und Fenerbahce traten im Vorjahr im Conference-League-Playoff gegeneinander an, wobei die Istanbuler einen 5:1-Heimsieg sowie ein 1:0 auswärts feierten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Twente Enschede vs. Fenerbahce im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Twente Enschede vs. Fenerbahce, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Twente Enschede – Fenerbahce Wettbewerb Europa League, Ligaphase, 2. Spieltag Datum Donnerstag, 3. Oktober 2024 Uhrzeit 21 Uhr Ort De Grolsch Veste (Enschede)

Wer zeigt / überträgt Twente Enschede vs. Fenerbahce heute im LIVE STREAM und live im TV?

Twente Enschede vs. Fenerbahce im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Twente Enschede-News

Twente Enschede hatte in der dritten Champions-League-Qualifikationsrunde gegen RB Salzburg ein 1:2 und zuhause ein 3:3 verzeichnet.

Am 25. September begann die Ligaphase für die Elf von Joseph Oosting mit einem 1:1 bei Manchester United.

Hierbei steuerte Sam Lammers in der 68. Minute den Ausgleich bei.

Die Aufstellung von Twente Enschede:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

Fenerbahce-News

Fenerbahce startete vor einer Woche mit einem 2:1 gegen Union Saint-Gilloise in die Ligaphase.

Caglar Söyüncü (26.) und Christian Burgess mit einem Eigentor (82.) netzten für das Team von José Mourinho.

Fener hatten im Champions-League-Playoff gegen OSC Lille eine 1:2-Auswärtsniederlage und ein 1:1 erlebt.

Die Aufstellung von Fenerbahce:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Twente Enschede gegen Fenerbahce live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 5 Siege Twente Enschede 2 Siege Fenerbahce 3 Unentschieden 0 Letztes Duell Twente Enschede vs. Fenerbahce 0:1 (Conference League, 31. August 2023)

Twente Enschede vs. Fenerbahce live anschauen: Nützliche Links