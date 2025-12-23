In der Gruppe C beim Afrika Cup kommt es am Dienstag (23. Dezember) zur Partie zwischen Tunesien und Uganda. Das Olympiastadion von Rabat dient als Schauplatz. Und der Anstoß in der Hauptstadt erfolgt um 21.00 Uhr.

In der Begegnung zwischen den Adlern von Karthago und den Kranichen trifft die Nummer 34. der Welt auf den den 129. im FIFA Ranking.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Tunesien vs. Uganda heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt Tunesien vs. Uganda (Afrika Cup) heute im Livestream und live im TV?

Die Begegnung beim Afrika Cup zwischen Tunesien und Uganda seht Ihr ab 21.00 Uhr live bei DAZN. Voraussetzung dafür ist das Super Sports Paket, das derzeit 19,99 Euro im Jahresabo oder 24,99 Euro bei monatlicher Laufzeit kostet. Ebenfalls möglich ist das Unlimited Paket mit 34,99 Euro im Jahresvertrag beziehungsweise 44,99 Euro pro Monat.

Alternativ könnt Ihr bei MagentaSport einschalten, wo die Vorberichterstattung um 20.45 Uhr beginnt. MagentaTV-Bestandskunden zahlen für ihr Zusatzpaket 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro monatlich. Ohne MagentaTV werden 14,95 Euro im Jahres- oder 19,95 Euro im Monatsvertrag fällig.

Darüber hinaus ist das Spiel in Rabat auch bei Sportdigital TV sowie im Live-Stream zu sehen. Die Vorberichte starten dort ebenfalls um 20.45 Uhr, also 15 Minuten vor dem Anpfiff um 21.00 Uhr. Für den Stream könnt Ihr zwischen einem Tagespass für 2,99 Euro, einem Monatspass für 4,99 Euro oder einem Jahrespass für 44,99 Euro wählen, was umgerechnet 3,75 Euro pro Monat entspricht.

Spiel Tunesien - Uganda Wettbewerb Afrika Cup, Gruppe C Datum Dienstag, 23. Dezember 2025 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Olympiastadion von Rabat

Anstoßzeit Tunesien vs. Uganda

Tunesien vs. Uganda: Aufstellungen

News über Tunesien

Tunesien tritt zum 27. Mal bei einem Afrika Cup an. Im Februar 2023 verloren die Adlern von Karthago im Elfmeterschießen das Finale gegen Senegal. Nun peilen sie den sechsten Titel – und den ersten seit 2010 – an.

News über Uganda

Uganda löste hingegen zum siebten Mal das Ticket für einen Afrika Cup. Zuletzt Anfang 2022 in Kamerun schlossen die Krieger die Gruppe C mit drei Punkten als Schlusslicht ab.

Form

Bilanz direkte Duelle

Tunesien vs. Uganda: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin alle Spiele beim Afrika Cup sehen. Mit NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen - zuverlässig, schnell und weltweit abrufbar.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPN Jetzt anmelden

Tunesien vs. Uganda (Afrika Cup) live anschauen: Nützliche Links