Wer zeigt / überträgt Tunesien gegen Tansania (Afrika Cup) heute im Live Stream und live im TV?

Tansania trifft im dritten Gruppenspiel des Afrika-Cups am Dienstag, den 30. Dezember, in Gruppe C auf Tunesien. Die Partie im PMA Olympic Annex Stadium (Rabat) soll um 17 Uhr beginnen.
GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
Wer zeigt/überträgt Tansania vs Tunesien heute live im Free-TV und Livestream?
|Sportdigital
|Hier ansehen
|DAZN
|Hier ansehen
|MagentaSport
|Hier ansehen
Der Streamingdienst Sportdigital überträgtden Afrika Cup 2026 in Deutschland live - alle Spiele des Turniers sind dort in voller Länge zu sehen. Für die Streams gibt es mehrere Optionen: einen Tagespass für 2,99 Euro, einen Monatspass für 4,99 Euro oder einen Jahrespass für 44,99 Euro. Die Sendung können Fans wegen einer Kooperation auch auf DAZNmit einem Super-Sports- oder einem Unlimited-Abonnement verfolgen.Alternativ überträgt auch MagentaSport die Begegnung.
Anstoßzeit Tansania gegen Tunesien
Tansania vs Tunesien: Aufstellungen
News über Tansania
Zum Auftakt des Afrika Cups unterlag Tansania Nigeria mit 1:2. Am zweiten Spieltag folgte ein 1:1 gegen Uganda, womit das Team aktuell den dritten Platz in der Gruppe belegt.
News über Tunesien
Mitfavorit Tunesien ist mit einem 3:1-Erfolg über Uganda erfolgreich in den Afrika-Cup gestartet. Frankfurt-Profi Ellyes Skhiri brachte sein Team per Kopf in Führung, Kopenhagen-Stürmer Achouri schnürte anschließend einen Doppelpack.
Das zweite Spiel am vergangenen Samstag verlor Tunesien gegen Nigeria mit 2:3 und belegt damit den 2. Platz in der Gruppe.