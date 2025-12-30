Wer zeigt / überträgt Tunesien gegen Tansania (Afrika Cup) heute im Live Stream und live im TV?

Tansania trifft im dritten Gruppenspiel des Afrika-Cups am Dienstag, den 30. Dezember, in Gruppe C auf Tunesien. Die Partie im PMA Olympic Annex Stadium (Rabat) soll um 17 Uhr beginnen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Tansania vs Tunesien heute live im Free-TV und Livestream?

Der Streamingdienst Sportdigital überträgt den Afrika Cup 2026 in Deutschland live - alle Spiele des Turniers sind dort in voller Länge zu sehen. Für die Streams gibt es mehrere Optionen: einen Tagespass für 2,99 Euro, einen Monatspass für 4,99 Euro oder einen Jahrespass für 44,99 Euro. Die Sendung können Fans wegen einer Kooperation auch auf DAZNmit einem Super-Sports- oder einem Unlimited-Abonnement verfolgen.

Anstoßzeit Tansania gegen Tunesien

Afrika Nations Cup - Grp. C Prince Moulay Abdellah Olympic Annex Stadium

Tansania vs Tunesien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Tansania

Alternativ überträgt auch MagentaSport die Begegnung.

Zum Auftakt des Afrika Cups unterlag Tansania Nigeria mit 1:2. Am zweiten Spieltag folgte ein 1:1 gegen Uganda, womit das Team aktuell den dritten Platz in der Gruppe belegt.

News über Tunesien

Mitfavorit Tunesien ist mit einem 3:1-Erfolg über Uganda erfolgreich in den Afrika-Cup gestartet. Frankfurt-Profi Ellyes Skhiri brachte sein Team per Kopf in Führung, Kopenhagen-Stürmer Achouri schnürte anschließend einen Doppelpack.

Das zweite Spiel am vergangenen Samstag verlor Tunesien gegen Nigeria mit 2:3 und belegt damit den 2. Platz in der Gruppe.

Form

Bilanz direkte Duelle

TAN Letzte 2 Spiele TUN 0 Siege 1 Unentschieden 1 Sieg Tanzania 1 - 1 Tunesien

Tunesien 1 - 0 Tanzania 1 Erzielte Tore 2 Spiele über 2,5 Tore 0/2 Beide Teams haben getroffen 1/2

Tansania vs Tunesien: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.