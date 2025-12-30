Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Afrika Nations Cup
team-logoTanzania
Prince Moulay Abdellah Olympic Annex Stadium
team-logoTunesien
Hier live sehenHier ansehen
Lena Krey

Wer zeigt / überträgt Tunesien gegen Tansania (Afrika Cup) heute im Live Stream und live im TV?

Im Afrika-Cup trifft Tansania heute auf Tunesien. Wer die Partie im Livestream und live im TV überträgt, zeigt Euch GOAL.

Tansania trifft im dritten Gruppenspiel des Afrika-Cups am Dienstag, den 30. Dezember, in Gruppe C auf Tunesien. Die Partie im PMA Olympic Annex Stadium (Rabat) soll um 17 Uhr beginnen. 

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Tansania vs Tunesien heute live im Free-TV und Livestream?

SportdigitalHier ansehen
DAZNHier ansehen
MagentaSportHier ansehen

Der Streamingdienst Sportdigital überträgtden Afrika Cup 2026 in Deutschland live - alle Spiele des Turniers sind dort in voller Länge zu sehen. Für die Streams gibt es mehrere Optionen: einen Tagespass für 2,99 Euro, einen Monatspass für 4,99 Euro oder einen Jahrespass für 44,99 Euro. Die Sendung können Fans wegen einer Kooperation auch auf DAZNmit einem Super-Sports- oder einem Unlimited-Abonnement verfolgen. 

Alternativ überträgt auch MagentaSport die Begegnung.

Anstoßzeit Tansania gegen Tunesien

crest
Afrika Nations Cup - Grp. C
Prince Moulay Abdellah Olympic Annex Stadium

Tansania vs Tunesien: Aufstellungen

Tanzania vs Tunesien Voraussichtliche Aufstellungen

TanzaniaHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-3-3

Home team crestTUN
28
Z. Foba
4
I. Hamad
14
B. Mwamnyeto
15
M. Husseini
25
H. Mnoga
27
A. Msanga
6
F. Salum
20
N. Miroshi
26
T. Allarakhia
12
S. Msuva
21
K. John
16
A. Dahmen
6
D. Bronn
3
M. Talbi
20
Y. Valery
2
A. Abdi
17
E. Skhiri
13
F. Sassi
10
H. Mejbri
7
E. Achouri
9
H. Mastouri
26
S. Tounekti

4-3-3

TUNAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Gamondi

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Trabelsi

Afrika Nations Cup
Tanzania crest
Tanzania
TAN
Tunesien crest
Tunesien
TUN

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Tansania

Zum Auftakt des Afrika Cups unterlag Tansania Nigeria mit 1:2. Am zweiten Spieltag folgte ein 1:1 gegen Uganda, womit das Team aktuell den dritten Platz in der Gruppe belegt.

News über Tunesien

Mitfavorit Tunesien ist mit einem 3:1-Erfolg über Uganda erfolgreich in den Afrika-Cup gestartet. Frankfurt-Profi Ellyes Skhiri brachte sein Team per Kopf in Führung, Kopenhagen-Stürmer Achouri schnürte anschließend einen Doppelpack.

Das zweite Spiel am vergangenen Samstag verlor Tunesien gegen Nigeria mit 2:3 und belegt damit den 2. Platz in der Gruppe.

Form

TAN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/10
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

TUN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
12/7
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

TAN

Letzte 2 Spiele

TUN

0

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

1

Erzielte Tore

2
Spiele über 2,5 Tore
0/2
Beide Teams haben getroffen
1/2

Tansania vs Tunesien: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

Werbung

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0