In der WM Qualifikation trifft die Türkei am Dienstag (18. November) auswärts auf Spanien. Der Anpfiff des Kräftemessens in Sevilla ertönt um 20.45 Uhr.
Im Estadio de La Cartuja empfängt der Erste in der Gruppe E den Zweiten. Spanien hält bei der vollen Punktanzahl von 15 Zählern sowie bei einer Tordifferenz von 19:0. Die Türkei hingegen nahm zwölf Punkte mit und benötigt für das direkte WM Ticket ein Fußballwunder
GOAL zeigt Euch, wie Ihr die Türkei bei Spanien heute live im TV und im Stream sehen könnt.
Wer zeigt / überträgt Türkei bei Spanien heute im Live Stream und TV?
|DAZN
|Hier live schauen!
Die Begegnung der Türkei in Spanien läuft ausschließlich bei DAZN – hierbei zeichnen sich Jan Platte und Ozan Sülüm für die Kommentare verantwortlich. Beim Streaming Anbieter kostet das Super Sports Paket im Jahresabo monatlich 9,99 Euro, sonst müsst Ihr 19,99 Euro in die Hand nehmen. Für das Unlimited Paket müsst Ihr hingegen 34,99 Euro mit einer zwölfmonatigen Laufzeit oder 44,99 Euro bezahlen. Danach könnt Ihr wahlweise die gratis DAZN App oder die Webseite heranziehen. Habt Ihr keinen Smart-TV, könnt Ihr Euren Fernseher per HDMI-Kabel mit einem Rechner koppeln.
|Spiel
|Spanien – Türkei
|Wettbewerb
|WM Qualifikation, Gruppe E
|Datum
|Dienstag, 18. November 2025
|Uhrzeit
|20.45 Uhr
|Ort
|Estadio de La Cartuja (Sevilla)
Anstoßzeit Türkei bei Spanien
Türkei bei Spanien: Aufstellungen
News über Spanien
Spanien feierte ausgerechnet mit einem 6:0 gegen die zweitplatzierte Türkei den höchsten Sieg. Gegen Georgien setzte sich das Team von Luis de la Fuente hingegen mit 2:0 sowie am Samstag auswärts mit 4:0 durch. Und gegen Bulgarien gelangen der Furia Roja ein 3:0 sowie zuhause ein weiterer Viererpack.
News über die Türkei
Die Türkei schlitterte zwischen einem 3:2 in Georgien und einem 6:1 ins 0:6 gegen Spanien. Anschließend legte die Mannschaft von Vincenzo Montella mit einem 4:1 gegen Georgien und am Sonntag mit einem 2:0 gegen Bulgarien nach.
Form
Bilanz direkte Duelle
Türkei bei Spanien: Die Tabellen
