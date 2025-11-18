In der WM Qualifikation trifft die Türkei am Dienstag (18. November) auswärts auf Spanien. Der Anpfiff des Kräftemessens in Sevilla ertönt um 20.45 Uhr.

Im Estadio de La Cartuja empfängt der Erste in der Gruppe E den Zweiten. Spanien hält bei der vollen Punktanzahl von 15 Zählern sowie bei einer Tordifferenz von 19:0. Die Türkei hingegen nahm zwölf Punkte mit und benötigt für das direkte WM Ticket ein Fußballwunder

GOAL zeigt Euch, wie Ihr die Türkei bei Spanien heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt Türkei bei Spanien heute im Live Stream und TV?

Die Begegnung der Türkei in Spanien läuft ausschließlich bei DAZN – hierbei zeichnen sich Jan Platte und Ozan Sülüm für die Kommentare verantwortlich. Beim Streaming Anbieter kostet das Super Sports Paket im Jahresabo monatlich 9,99 Euro, sonst müsst Ihr 19,99 Euro in die Hand nehmen. Für das Unlimited Paket müsst Ihr hingegen 34,99 Euro mit einer zwölfmonatigen Laufzeit oder 44,99 Euro bezahlen. Danach könnt Ihr wahlweise die gratis DAZN App oder die Webseite heranziehen. Habt Ihr keinen Smart-TV, könnt Ihr Euren Fernseher per HDMI-Kabel mit einem Rechner koppeln.

Spiel Spanien – Türkei Wettbewerb WM Qualifikation, Gruppe E Datum Dienstag, 18. November 2025 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Estadio de La Cartuja (Sevilla)

Anstoßzeit Türkei bei Spanien

Türkei bei Spanien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Spanien

Spanien feierte ausgerechnet mit einem 6:0 gegen die zweitplatzierte Türkei den höchsten Sieg. Gegen Georgien setzte sich das Team von Luis de la Fuente hingegen mit 2:0 sowie am Samstag auswärts mit 4:0 durch. Und gegen Bulgarien gelangen der Furia Roja ein 3:0 sowie zuhause ein weiterer Viererpack.

News über die Türkei

Die Türkei schlitterte zwischen einem 3:2 in Georgien und einem 6:1 ins 0:6 gegen Spanien. Anschließend legte die Mannschaft von Vincenzo Montella mit einem 4:1 gegen Georgien und am Sonntag mit einem 2:0 gegen Bulgarien nach.

Form

Bilanz direkte Duelle

Türkei bei Spanien: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin die WM-Qualifikation verfolgen. Über NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen – stabil und auch auf Reisen.

