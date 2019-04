Wer zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam live in TV und LIVE-STREAM? Die CL-Übertragung auf Sky und DAZN

Halbfinale, Hinspiel in London: Tottenham Hotspur empfängt Ajax Amsterdam. Wir sagen Euch, wo die Champions League live in TV und LIVE-STREAM läuft.

Zwei Teams, mit deren Semifinal-Teilnahme man vor der Saison nicht wirklich rechnen konnte, stehen sich am Dienstagabend im ersten Halbfinale der gegenüber: hat dabei Amsterdam zu Gast. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Die Spurs haben es in der laufenden Saison geschafft, über die schwere Vorrundengruppe (FC Barcelona und Inter Mailand), den BVB und Ligakonkurrent den Weg ins Halbfinale zu beschreiten. Gegen die Citizens war nach dem 1:0-Hinspielerfolg ein Sieben-Tore-Spektakel im Rückspiel der Auslöser dafür, dass die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino nun in der Runde der letzten vier Teams steht. Beim 3:4 sorgte die Auswärtstorregel fürs Weiterkommen der Londoner.

Auf der Gegenseite hat auch Ajax Amsterdam in der bisherigen CL-Spielzeit mehr als nur begeistert. In der Gruppenphase rang man erst dem FC Bayern zweimal ein Remis ab (1:1, 3:3), ehe man dann (mit einem beeindruckenden 4:1 im Rückspiel) und jüngst auch mit Superstar Cristiano Ronaldo aus dem Wettbewerb warf. Nach einem 1:1 vor heimischer Kulisse machten die jungen Wilden aus Amsterdam mit einem 2:1-Sieg in Turin den Coup perfekt. Trainer Erik ten Hag will nun auch den Finaleinzug.

Tottenham Hotspur hat im Hinspiel des Halbfinales der UEFA Champions League Ajax Amsterdam zu Gast: Goal verrät, wer das Duell live in TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt. Zudem könnt Ihr in unserer CL-Übersicht alle Infos einsehen bzw. im DAZN-Programm stöbern.

Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam: Das CL-Halbfinale auf einen Blick

Wer zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam live im TV?

Die UEFA Champions League geht in ihre entscheidende Phase! Wer schafft den Sprung ins Finale von Madrid? Zunächst steht das Hinspiel zwischen Tottenham und Ajax an. Wer aber zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam live im TV? In diesem Abschnitt kommen alle Informationen dazu.

Sky zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam live im TV

Erstmal die beruhigenden Worte für alle Fans der UEFA Champions League: Ja, das Halbfinal-Hinspiel zwischen Tottenham und Ajax wird am Dienstag live im Fernsehen gezeigt / übertragen - so viel schon mal vorab.

Wollt Ihr die CL am TV-Bildschirm sehen, dann ist Sky die erste Anlaufstelle für die Partie. Seit Jahren schon ist Sky am Start, wenn es um die Übertragung des wichtigsten europäischen Klubwettbewerbs geht.

Was müsst Ihr tun, um live mit dabei sein zu können? Das Abschließen eines Abos reicht!

Der Sender aus Unterföhring bei München beginnt seine Übertragung von der CL-Partie bereits gegen 19.30 Uhr, wenn die Vorberichte zur Begegnung Tottenham vs. Ajax auf Sky Sport 1 (HD) zu sehen sind. Moderator Sebastian Hellmann, Lothar Matthäus sowie Erik Meijer sind dann Eure Protagonisten. Ab 20.55 Uhr übernimmt dann Martin Groß als Kommentator live aus dem Stadion und wird die Zuschauer durch die Partie begleiten.

Wird Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam live im Free-TV gezeigt / übertragen?

Nein, das Duell Tottenham vs. Ajax Amsterdam wird nicht live im deutschen Free-TV gezeigt / übertragen, da allen TV-Sendern leider die Rechte dazu fehlen, die Übertragung zu senden.

Von 2013 bis 2018 war zwar das ZDF noch für LIVE-Übertragungen der CL zuständig, das ist aber nicht mehr der Fall. Auch bei den anderen bekannten Kanälen ARD , RTL oder Sat1 gibt es keine LIVE-Bilder aus der Königsklasse zu sehen.

Nun wisst Ihr also, dass das Spiel im deutschen TV nur im Pay-TV bei Sky gezeigt / übertragen wird. Dennoch gibt es eine weitere Option, wie Ihr auf jeden Fall keine der vollen 90 Minuten auf dem Londoner Rasen verpasst. Welche, das erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam im LIVE-STREAM?

Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam läuft am Dienstagabend als Alternative zur TV-Übertragung auch im LIVE-STREAM. Wer zeigt / überträgt das CL-Halbfinale?

Sky Go zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam im LIVE-STREAM

Es ist Euch wahrscheinlich bereits bekannt: Sky hat die Rechte für die Übertragung des Halbfinales der UEFA Champions League und darf die Spiele deswegen auch im LIVE-STREAM ausstrahlen.

Das geht am einfachsten mit dem Online-Portal Sky Go, zu welchem Ihr als Sky-Kunde einen Zugang erhaltet. Meldet Ihr Euch nur beim Pay-TV-Sender an, erhaltet Ihr eine zehnstellige Kennzahl und einen PIN, mit welchem Ihr Euch einloggen und streamen könnt.

Die Übertragung zu Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam dort ist inhaltlich deckungsgleich mit der aus dem TV. Die Vorberichterstattung, Moderatoren, Experten und der Kommentator sind also gleich wie im obigen Abschnitt.

Sky Ticket zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam live im STREAM

Wollt Ihr Euch nicht langfristig an einen Vertrag bei Sky binden, dann bietet der Sender eine weitere Alternative, die Euch ein kurzzeitiges Abonnement ermöglicht.

Denn mit Sky Ticket habt Ihr die Chance, die Begegnung Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam live im Stream anzuschauen. Der Vorteil: Dort kostet eine Mitgliedschaft aktuell 9,99 Euro für einen ganzen Monat. Danach kostet Sky Ticket für das Sport-Angebot 29,99 Euro monatlich.

Zeigt / überträgt DAZN Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam im LIVE-STREAM?

Das war bisher noch nicht der Fall, nun ist es aber soweit: DAZN zeigt / überträgt genau wie Sky die Partie Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam live und in voller Länge.

Ihr fragt Euch warum? Das liegt ganz einfach daran, dass die beiden Rechteinhaber der UEFA Champions League vereinbart haben, dass beide Kanäle die Halbfinalspiele und das Finale live zeigen dürfen.

Bei DAZN geht es um 20.45 Uhr los mit den Vorberichten, wenn sich Moderator Tobi Wahnschaffe zu Wort meldet. Zusammen mit Kommentator Marco Hagemann und Experte Jonas Hummels ist er für die Begegnung im Tottenham Hotspur Stadium zuständig.

Wer den Streamingdienst nutzen will, kann das auf zahlreichen Endgeräten tun. Das Programm von DAZN ist nicht nur auf dem PC, sondern auch auf allen Android- und Apple-Geräten wie dem iPhone oder iPad nutzbar. Die entsprechenden Apps dafür findet Ihr im Google Play- und dem App-Store von Apple.

Wer zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam? Die Übertragung im Überblick

TOTTENHAM VS. AJAX im ... TV/ LIVE-STREAM / TICKER ... TV Sky ... LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket / DAZN ... LIVE-TICKER Goal

Wer zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam: Die Opta-Fakten vor dem Duell