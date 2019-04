Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER, Highlights - die Übertragung der Champions League

Tottenham Hotspur empfängt Ajax Amsterdam im Champions-League-Halbfinale. Goal hat alle Infos zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM parat.

Champions-League-Halbfinale, Teil eins von zwei: hat Überraschungs-Klub Amsterdam zu Gast. Angepfiffen wird das Hinspiel am Dienstagabend um 21 Uhr im frisch eröffneten Tottenham Hotspur Stadium.

Die Spurs haben im Viertelfinale den Titelkandidaten aus dem Wettbewerb gekegelt, nachdem man einen 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel auf spektakuläre über die Ziellinie brachte. Denn im Rückspiel verlor das Team von Mauricio Pochettino mit 3:4 in Manchester, erreichte aufgrund der Regelauslegung in der Königsklasse aber dann doch das Halbfinale.

Auf der Gegenseite gilt Ajax Amsterdam als der Favoritenschreck schlechthin: Nach ließen die Jungs von Trainer Erik ten Hag nun auch dranglauben und eliminierten dabei auch Seriensieger Cristiano Ronaldo. Nun erhoffen sich die Niederländer im Duell auf Augenhöhe mit den Spurs einen erfolgreichen Ausgang.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt. Zudem informieren wir Euch über mögliche LIVE-TICKER und die Aufstellungen beider Teams.

Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam: Das Champions-League-Halbfinale in der Übersicht

Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam heute live im TV sehen: So geht's

Das Hinspiel des Champions-League-Halbfinales, Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam, wird heute Abend live im TV ausgestrahlt. Allerdings hat kein deutscher Free-TV-Sender die Rechte für die Königsklasse, sodass die Begegnung nicht live im Free-TV zu sehen ist. Weder ARD und ZDF noch Sat1 und RTL dürfen LIVE-Bilder der Begegnungen zeigen.

Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam heute live im TV bei Sky schauen

Das Hinspiel im Semifinale der UEFA zwischen den Spurs und dem -Klub ist im Fernsehen einzig und allein auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Der Sender aus Unterföhring hat als einziger deutscher Fernsehkanal die Rechte für die Königsklasse fest in seinen Händen.

Los geht's bei Tottenham vs. Ajax bereits mehr als eine Stunde vor Anpfiff, wenn sich der Sender per Vorschau ab 19.30 Uhr auf die Partie des Abends vorbereitet. Schaltet am besten einfach Sky Sport 1 (HD) ein, dort seht Ihr die Vorberichte und im Anschluss daran direkt die Übertragung der Partie live im TV.

Um Sky nutzen zu können, müsst Ihr ein Abonnement beim Unterföhringer TV-Kanal abschließen. Dabei könnt Ihr zwischen unterschiedlichen Paketen wählen. Weitere, detaillierte Infos hierzu gibt es in einem eigenen Artikel auf unserer Seite.

Keine Sorge - es gibt auch noch andere Möglichkeiten, wie Ihr Tottenham vs. Ajax heute live anschauen könnt. Lest weiter!

Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam heute im LIVE-STREAM schauen

Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam läuft am Dienstagabend nicht nur im TV, sondern ist auch via LIVE-STREAM für alle in wohnhaften Fußball-Fans zu sehen. Dabei gibt es sogar drei Möglichkeiten, wie Ihr live im Stream mit dabei seid.

Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam im LIVE-STREAM bei DAZN schauen

Bis zum Viertelfinale der UEFA Champions League wechselten sich DAZN und Sky noch ab, was die Übertragung der Spiele angeht - das ist jetzt Geschichte.

Denn das Halbfinale Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam läuft heute Abend live und in voller Länge bei DAZN und Sky.

Beim Ismaninger Anbieter geht es um 20.45 Uhr los mit den Vorberichten, wenn sich Moderator Tobi Wahnschaffe zu Wort meldet. Zusammen mit Kommentator Marco Hagemann und Experte Jonas Hummels ist er für die Begegnung im Tottenham Hotspur Stadium zuständig.

Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam heute im LIVE-STREAM bei Sky Go

Wie Ihr im obigen Abschnitt bereits erfahren habt, besitzt der Pay-TV-Kanal Sky die Übertragungsrechte für die UEFA Champions League und damit auch für Tottenham vs. Ajax.

Demnach zeigt der Sender in seinem Online-Portal Sky Go die Begegnung des Premier-League-Klubs gegen den Eredivisie-Vertreter heute Abend live und in voller Länge im LIVE-STREAM.

Dort erhaltet Ihr die deckungsgleichen Inhalte wie im TV. Das bedeutet, dass die Kommentatoren, Moderatoren und Experten im LIVE-STREAM exakt die gleichen sind wie bei der TV-Übertragung.

Wie könnt Ihr Euch anmelden? Einfach die zehnstellige Kennzahl und den PIN online bei Sky Go eingeben und Tottenham vs. Ajax live im Stream genießen.

Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam heute live im Stream mit Sky Ticket

In aller Regel müsst Ihr bei Sky Kunde sein, um die Champions League live und in voller Länge anschauen zu können. Mit einer Ausnahme geht das aber trotzdem.

Der Dienst Sky Ticket offeriert jedem Fan die Möglichkeit, sich für einen kurzen Zeitraum dort anzumelden, um die Begegnungen zu schauen.

Die Mitgliedschaft kostet aktuell 9,99 Euro für einen ganzen Monat, danach zahlt Ihr für das Sport-Angebot 29,99 Euro monatlich.

Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr wollt keine Bilder von Tottenham vs. Ajax heute live im TV oder LIVE-STREAM bei DAZN oder Sky sehen, sondern gebt Euch mit der verschriftlichten Live-Form zufrieden?

Dann seid Ihr am Dienstag ab 20.20 Uhr genau an der richtigen Adresse, wenn Ihr den Goal-LIVE-TICKER zu Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam öffnet und dort mitfiebert.

Hier bekommt Ihr nach einer ausführlichen Vorberichterstattung eine detaillierte Schilderung der Ereignisse. Tore, Top-Chancen, Karten und Wechsel verpasst Ihr auf keinen Fall. Und: Das Ganze geht völlig kostenlos!

Mit dieser Aufstellung geht Tottenham Hotspur in die Partie:

Lloris - Alderweireld, Sanchez, Vertonghen - Trippier, Eriksen, Wanyama, Alli, Rose - Lucas, Llorente

Routine pur: Tottenham läuft heute mit der ältesten CL-Startelf seiner Vereinsgeschichte auf (im Schnitt 28 Jahre und 193 Tage). Die erste Elf von Ajax ist im Schnitt fast 3 Jahre jünger (25 Jahre, 216 Tage).

Im Vergleich zum jeweils letzten CL-Spiel sind es bei den Spurs zwei Startelf-Änderungen (Sanchez und Llorente für Sissoko (Bank) und Son (Gelbsperre), bei Ajax eine Änderung (Tagliafico für Mazraoui).

Bei Tottenham sind es im Vergleich zum letzten Pflichtspiel (0:1-Heimpleite gegen West Ham) vier Startelfwechsel. Neu im Team sind Trippier, Vertonghen, Wanyama und Llorente. Sie ersetzen Son (gelbgesperrt) und die Bankspieler Dier, Foyth und Davies.

Das ist die Aufstellung von Ajax Amsterdam:

Onana - Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne, Van de Beek, Frenkie de Jong - Ziyech, Tadic, Neres

Ajax vollzog in den letzten drei Pflichtspielen drei Startelfwechsel (jeweils einen), Tottenham satte 13 (fünf, vier und heute ebenfalls vier).

Matthijs de Ligt ist der erste Spieler unter 20 Jahren mit zehn CL-Startelf-Einsätzen in einer Spielzeit seit Cesc Fabregas 2005/06.

Bei Ajax ist es nur ein Startelfwechsel im Vergleich zum 4:2-Heimsieg gegen Vitesse: Neres spielt anstelle von Dolberg (Bank).

Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam: Die Highlights nach Schlusspfiff sehen

DAZN zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam nicht nur live im Stream, sondern bietet nach der Begegnung gleich noch einen weiteren Service.

Denn der Streamingdienst, der sich seit der laufenden Saison die Rechte an der Champions League mit Sky teilt, hat 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Partie auf seiner Plattform parat. Zudem kann jeder DAZN-Kunde die Partie im Re-LIVE anschauen.

Eine Registrierung bei DAZN ist erstmal kostenlos, nach dem Testmonat werden dann 9,99 Euro pro Monat fällig. Kündigen kann man das Abo, wann immer einem danach ist.

Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam: Der Direktvergleich