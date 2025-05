Der SV Sandhausen trifft am Samstag in der 3. Liga auf Hansa Rostock. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der 3. Liga finden die Spiele der 36. Runde statt. Dabei bekommt es der SV Sandhausen am Samstag (3. Mai) mit Hansa Rostock zu tun. Der Anpfiff dieses Aufeinandertreffens ertönt um 14.00 Uhr.

Außerdem fungiert das GP Stadion am Hardtwald als Schauplatz der Begegnung zwischen dem SVS und der Kogge. Der SV Sandhausen und Hansa Rostock halten bei 32 und 52 Zählern.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr SV Sandhausen vs. Hansa Rostock im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Artikel wird unten fortgesetzt

Wer zeigt / überträgt SV Sandhausen vs. Hansa Rostock (3. Liga) heute im Live Stream und live im Free TV?

Ihr könnt Euch die Partie von Hansa Rostock in Sandhausen bei MagentaSport als Einzelspiel sowie in der Konferenz im TV und LIVE STREAM ansehen. Die Vorberichterstattung zur Ausstrahlung in voller Länge beginnt um 13.45 Uhr, jene zur Konferenz um 13.30 Uhr.

Möchtet Ihr die 3. Liga bei MagentaSport mitverfolgen, kommt Ihr nicht um einen Vertrag herum. Als Kunden von MagentaTV müsst Ihr monatlich für die Monats- und Jahresabos 12,95 bzw. 7,95 Euro bezahlen. Sonst müsst Ihr 19,95 Euro bzw. 12,95 Euro in die Hand nehmen.

Spiel SV Sandhausen – Hansa Rostock Wettbewerb 3. Liga, 36. Spieltag Datum Samstag, 3. Mai 2025 Uhrzeit 14.00 Uhr Ort GP Stadion am Hardtwald (Sandhausen)

Anstoßzeit SV Sandhausen gegen Hansa Rostock

Ort und Zeit des Spiels.

SV Sandhausen vs Hansa Rostock: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über den SV Sandhausen

Der SV Sandhausen bestreitet das Heimspiel gegen Hansa Rostock eine Woche nach einer 1:2-Auswärtsniederlage gegen Dynamo Dresden.

Damit verlor das Team der Interimstrainer Gerhard Kleppinger und Dennis Diekmeier zum elften Mal binnen zwölf Drittliga-Partien. Zudem hatte der SVS den einzigen Punktgewinn am 8. März mit einem 2:2 gegen die SpVgg Unterhaching erreicht.

Anschließend verlor der SVS bislang achtmal am Stück. Ab Anfang April hatte er ein 1:3 gegen den SC Verl, ein 0:2 bei 1860 München, ein 1:2 in Aachen sowie ein 1:2 gegen Rot-Weiss Essen verzeichnet.

Getty Images

News über Hansa Rostock

Hansa Rostock gelang am Freitag vor einer Woche ein 1:0-Heimerfolg gegen 1850 München.

Damit feierte die Mannschaft von Daniel Brinkmann den dritten Sieg binnen vier Drittliga-Auftritten. Vor einem 0:4 bei Arminia Bielefeld hatte die Kogge ein 1:0 in Osnabrück sowie ein 4:0 gegen den SC Verl erreicht.

Allerdings stellt der Dreier an der Bremerbrücke den einzigen Punktgewinn von Hansa Rostock in den jüngsten fünf Auswärtspartien dar. Ab Mitte Februar hatte die Kogge in Mannheim (0:5), Aachen (1:2) sowie in Essen (1:2) verloren.

Form

Bilanz direkte Duelle

SV Sandhausen vs Hansa Rostock: Die Tabellen

SV Sandhausen vs. Hansa Rostock live anschauen: Nützliche Links