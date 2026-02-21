Goal.com
Deutschland 3 Liga
team-logoUlm
team-logoSaarbruecken
Alice Kopp

Wer zeigt / überträgt SSV Ulm vs. 1. FC Saarbrücken heute live im Free TV und Live Stream?

Der SSV Ulm trifft am Samstag in der 3. Liga auf den 1. FC Saarbrücken. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live im TV und Stream verfolgen könnt.

In der 3. Liga kommt es am Samstag (21. Februar) zum Spiel zwischen dem SSV Ulm und dem 1. FC Saarbrücken. Dieses steigt im Donaustadion. Der Anpfiff erfolgt um 16.30 Uhr.

Nach jeweils 24 Drittliga-Auftritten halten der SSV Ulm und der 1. FC Saarbrücken bei 22 und 27 Punkten Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr SSV Ulm vs. 1. FC Saarbrücken heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Das Duell zwischen dem SSV Ulm und dem 1. FC Saarbrücken läuft live bei MagentaSport. Die Vorberichterstattung startet um 16.15 Uhr. Durch die Sendung führt Kevin Gerwin, den Kommentar spricht Michael Bollenbacher.

Beim Abo gibt es unterschiedliche Konditionen: Für MagentaTV-Bestandskunden fallen 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro monatlich an. Ohne bestehenden MagentaTV-Vertrag kostet das Paket 14,95 Euro pro Jahr beziehungsweise 19,95 Euro im Monatsabo.

SpielSSV Ulm - 1. FC Saarbrücken
Wettbewerb3. Liga, 25. Spieltag
DatumSamstag, 21. Februar 2026
Uhrzeit16.30 Uhr
OrtDonaustadion (Ulm)

Anstoßzeit SSV Ulm vs. 1. FC Saarbrücken

SSV Ulm vs. 1. FC Saarbrücken: Aufstellungen

Ulm vs Saarbruecken Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • P. Dotchev

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Giannikis

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über den SSV Ulm

Für den SSV Ulm kommt das Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken sechs Tage nach einem 1:3 gegen Alemannia Aachen. Im vorletzten Heimspiel gab es aber – nach einem 3:0 bei Erzgebirge Aue – mit einem 1:0 gegen den MSV Duisburg den zweiten Sieg am Stück. Es folgte zuerst ein 1:2 in Mannheim.

News über den 1. FC Saarbrücken

Der 1. FC Saarbrücken feierte vor einer Woche mit einem 2:0 gegen Stuttgart II seinen ersten Dreier seit Mitte September. Etwa Ende Januar waren die Molschder bei Viktoria Köln mit 0:2 sowie gegen den VfL Osnabrück mit 0:1 unterlegen. Es folgte im jüngsten Auswärtsspiel eine Nullnummer gegen Erzgebirge Aue.

Form

UMF
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

SAB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
3/4
Spiele über 2,5 Tore
0/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

UMF

Letzte 5 Spiele

SAB

0

Siege

1

Unentschieden

4

Siege

5

Erzielte Tore

10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
5/5

SSV Ulm vs. 1. FC Saarbrücken: Die Tabellen

