In der 3. Liga kommt es am Samstag (21. Februar) zum Spiel zwischen dem SSV Ulm und dem 1. FC Saarbrücken. Dieses steigt im Donaustadion. Der Anpfiff erfolgt um 16.30 Uhr.

Nach jeweils 24 Drittliga-Auftritten halten der SSV Ulm und der 1. FC Saarbrücken bei 22 und 27 Punkten Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr SSV Ulm vs. 1. FC Saarbrücken heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt SSV Ulm vs. 1. FC Saarbrücken heute live im Free TV und Live Stream?

Das Duell zwischen dem SSV Ulm und dem 1. FC Saarbrücken läuft live bei MagentaSport. Die Vorberichterstattung startet um 16.15 Uhr. Durch die Sendung führt Kevin Gerwin, den Kommentar spricht Michael Bollenbacher.

Beim Abo gibt es unterschiedliche Konditionen: Für MagentaTV-Bestandskunden fallen 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro monatlich an. Ohne bestehenden MagentaTV-Vertrag kostet das Paket 14,95 Euro pro Jahr beziehungsweise 19,95 Euro im Monatsabo.

Spiel SSV Ulm - 1. FC Saarbrücken Wettbewerb 3. Liga, 25. Spieltag Datum Samstag, 21. Februar 2026 Uhrzeit 16.30 Uhr Ort Donaustadion (Ulm)

Ulm vs Saarbruecken Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer P. Dotchev Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer A. Giannikis

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über den SSV Ulm

Für den SSV Ulm kommt das Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken sechs Tage nach einem 1:3 gegen Alemannia Aachen. Im vorletzten Heimspiel gab es aber – nach einem 3:0 bei Erzgebirge Aue – mit einem 1:0 gegen den MSV Duisburg den zweiten Sieg am Stück. Es folgte zuerst ein 1:2 in Mannheim.

News über den 1. FC Saarbrücken

Der 1. FC Saarbrücken feierte vor einer Woche mit einem 2:0 gegen Stuttgart II seinen ersten Dreier seit Mitte September. Etwa Ende Januar waren die Molschder bei Viktoria Köln mit 0:2 sowie gegen den VfL Osnabrück mit 0:1 unterlegen. Es folgte im jüngsten Auswärtsspiel eine Nullnummer gegen Erzgebirge Aue.

