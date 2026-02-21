In der 3. Liga kommt es am Samstag (21. Februar) zum Spiel zwischen dem SSV Ulm und dem 1. FC Saarbrücken. Dieses steigt im Donaustadion. Der Anpfiff erfolgt um 16.30 Uhr.
Nach jeweils 24 Drittliga-Auftritten halten der SSV Ulm und der 1. FC Saarbrücken bei 22 und 27 Punkten Punkten.
GOAL zeigt Euch, wie Ihr SSV Ulm vs. 1. FC Saarbrücken heute live im TV und im Stream sehen könnt.
Wer zeigt / überträgt SSV Ulm vs. 1. FC Saarbrücken heute live im Free TV und Live Stream?
|MagentaSport
|Hier live schauen!
Das Duell zwischen dem SSV Ulm und dem 1. FC Saarbrücken läuft live bei MagentaSport. Die Vorberichterstattung startet um 16.15 Uhr. Durch die Sendung führt Kevin Gerwin, den Kommentar spricht Michael Bollenbacher.
Beim Abo gibt es unterschiedliche Konditionen: Für MagentaTV-Bestandskunden fallen 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro monatlich an. Ohne bestehenden MagentaTV-Vertrag kostet das Paket 14,95 Euro pro Jahr beziehungsweise 19,95 Euro im Monatsabo.
|Spiel
|SSV Ulm - 1. FC Saarbrücken
|Wettbewerb
|3. Liga, 25. Spieltag
|Datum
|Samstag, 21. Februar 2026
|Uhrzeit
|16.30 Uhr
|Ort
|Donaustadion (Ulm)
Anstoßzeit SSV Ulm vs. 1. FC Saarbrücken
SSV Ulm vs. 1. FC Saarbrücken: Aufstellungen
News über den SSV Ulm
Für den SSV Ulm kommt das Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken sechs Tage nach einem 1:3 gegen Alemannia Aachen. Im vorletzten Heimspiel gab es aber – nach einem 3:0 bei Erzgebirge Aue – mit einem 1:0 gegen den MSV Duisburg den zweiten Sieg am Stück. Es folgte zuerst ein 1:2 in Mannheim.
News über den 1. FC Saarbrücken
Der 1. FC Saarbrücken feierte vor einer Woche mit einem 2:0 gegen Stuttgart II seinen ersten Dreier seit Mitte September. Etwa Ende Januar waren die Molschder bei Viktoria Köln mit 0:2 sowie gegen den VfL Osnabrück mit 0:1 unterlegen. Es folgte im jüngsten Auswärtsspiel eine Nullnummer gegen Erzgebirge Aue.
Form
Bilanz direkte Duelle
SSV Ulm vs. 1. FC Saarbrücken: Die Tabellen
Mit VPN überall auf der Welt streamen
Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin alle Spiele der 3. Liga sehen. Mit NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen - zuverlässig, schnell und weltweit abrufbar.
SSV Ulm vs. 1. FC Saarbrücken (3. Liga) live anschauen: Nützliche Links
- SSV Ulm vs. 1. FC Saarbrücken: Vorschau und LIVE TICKER
- Offizielle Homepage des SSV Ulm 1846 Fußball
- Offizielle Homepage des 1. FC Saarbrücken
- Fußball heute im TV und LIVE STREAM: Alle Spiele