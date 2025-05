Der SSC Napoli trifft am Freitag in der Serie A auf Cagliari. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der Serie A finden die Partien des 38. und letzten Spieltags statt. Dabei bekommt es der SSC Napoli am Freitag (23. Mai) mit Cagliari zu tun. Der Anpfiff in der Stadt an den Füßen des Vesuvs ertönt um 20.45 Uhr.

Überdies dient das Stadio Diego Armando Maradona als Kulisse der Begegnung zwischen den Hellblauen und den Casteddu. Der SSC Napoli und Cagliari halten bei 36 und 79 Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr SSC Napoli vs. Cagliari im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt SSC Napoli vs. Cagliari heute im Live Stream und live im TV?

Ihr könnt Euch das Heimspiel vom SSC Napoli gegen Cagliari bei DAZN ansehen, wobei die Vorberichte der Ausstrahlung mit italienischem Kommentar um 20.00 Uhr starten. Außerdem beginnen jene zur Konferenz mit der Partie von Inter Mailand in Como um 20.25 Uhr.

Möchtet Ihr die Serie A via TV und LIVE STREAM mitverfolgen, kommt Ihr nicht um einen Jahres- oder Monatsvertrag herum. Für das Super Sports Paket müsst Ihr monatlich 9,99 Euro bzw. 19,99 Euro ausgeben. Das Unlimited Paket kostet Euch pro 34,99 Euro bzw. 44,99 Euro.

Spiel SSC Napoli – Cagliari Wettbewerb Serie A, 38. Spieltag Datum Freitag, 23. Mai 2025 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Stadio Diego Armando Maradona (Napoli)

Anstoßzeit SSC Napoli gegen Cagliari

Italien Serie A - Serie A Diego Armando Maradona

SSC Napoli vs Cagliari: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 4 A. Buongiorno

68 S. Lobotka Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über den SSC Napoli

Der SSC Napoli verzeichnete in den bisherigen 37 Serie-A-Auftritten 23 Siege, zehn Unentschieden und vier Niederlagen. Damit holten die Hellblauen 79 Punkte und einen Zähler mehr als den Titelkonkurrenten Inter Mailand.

Die Mannschaft von Antonio Conte ist nach einem 1:2 in Como seit elf Meisterschaftsspielen ungeschlagen, wobei sie sechs Siege und fünf Unentschieden erreichte.

Zwei dieser Punktteilungen kamen zuletzt mit einem 2:2 gegen Genoa sowie einer Nullnummer in Parma zustande.

In der jüngsten Heimpartie gegen das Team aus Ligurien war eine Serie mit vier Dreiern gerissen. Der SSC Napoli hatte Empoli (3:0), Monza (1:0), den FC Torino (2:0) sowie Lecce (1:0) bezwungen.

News über Cagliari

Cagliari hat in Serie A 2024/25 bislang je neun Siege und neun Unentschieden sowie 19 Niederlagen zu Buche stehen. Somit holte es 36 Punkte und fixierte bereits den Klassenerhalt.

Für die Elf von Davide Nicola kommt das Auswärtsspiel gegen den SSC Napoli fünf Tage nach einem 3:0 gegen Venezia. Damit kehrte sie nach einem 1:2 gegen Udinese sowie einem 1:3 in Como auf die Siegerstraße zurück.

Der April war mit einem 2:0 in Verona geendet – zuvor hatten die Casteddu ein 1:3 bei Inter Mailand sowie ein 1:2 gegen Fiorentina verzeichnet.

SSC Napoli vs Cagliari: Die Tabellen

