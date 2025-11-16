Wer zeigt / überträgt Serbien gegen Lettland heute im Live Stream und TV?

In der WM Qualifikation empfängt Serbien am Sonntag (16. November) Lettland. Der Anpfiff in Leskovac ertönt um 18.00 Uhr.
Im Stadion Dubocica geht es für beide Teams um einen versöhnlichen Abschluss aus der WM Qualifikation. Denn Serbien und Lettland stehen bereits als Dritter und Vierter in der Gruppe K fest.
GOAL zeigt Euch, wie Ihr Serbien vs. Lettland heute live im TV und im Stream sehen könnt.
Serbien vs. Lettland heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation?
|DAZN
|Hier live schauen!
Ihr könnt Serbiens Heimspiel gegen Lettland nur bei DAZN mitverfolgen – der Kommentator steht allerdings noch nicht fest. Dabei kommt nicht um ein Abo herum, wobei Ihr für das Super Sports Paket müsst Ihr im Jahresabo 9,99 Euro pro Monat in die Hand nahmen müsst – sonst liegen die Kosten bei 19,99 Euro. Die Alternative liegt im Unlimited Paket – dieses kostet Euch 34,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro. Anschließend könnt Ihr Euch sofort einloggen bzw. die gratis App installieren. Habt Ihr keinen Smart-TV, könnt Ihr Euer Gerät per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook vernetzen.
|Spiel
|Serbien – Lettland
|Wettbewerb
|WM Qualifikation, Gruppe K
|Datum
|Sonntag, 16. November 2025
|Uhrzeit
|18.00 Uhr
|Ort
|Stadion Dubocica (Leskovac)
Anstoßzeit Serbien vs. Lettland
Serbien vs. Lettland: Aufstellungen
News über Serbien
Serbien nahm in seinen jüngsten vier Auftritten – mit einem 3:1 in Andorra – nur drei Zähler mit. Diese Bilanz und insbesondere das 0:1 im direkten Duell gegen Albanien kosteten das WM Ticket. Am Donnerstag unterlagen die Weißen Adler beim makellosen England mit 0:2.
News über Lettland
Lettland gastiert in Serbien einen guten Monat nach einem 0:5 in England. Die Mannschaft aus dem Baltikum holte drei ihrer fünf Punkte zum Auftakt mit einem 1:0 in Andorra. Es folgten vier Niederlagen sowie zwei Unentschieden – ein 1:1 gegen Albanien sowie ein 2:2 gegen Andorra.
Form
Bilanz direkte Duelle
Serbien vs. Lettland: Die Tabellen
