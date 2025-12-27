Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Afrika Nations Cup
team-logoSenegal
Stade Ibn-Batouta
team-logoDR Kongo
Janek Subke

Wer zeigt / überträgt Senegal vs. DR Kongo (Afrika Cup) heute im Live Stream und live im TV?

Senegal vs. DR Kongo heißt es am heutigen Samstag, den 27. Dezember, im Afrika Cup. Wie Ihr die Partie im Live Stream und live im TV sehen könnt, zeigt Euch GOAL.

Die Partie der Gruppe D zwischen dem Senegal und der DR Kongo wird am heutigen Samstag (27. Dezember) im Grande Stade de Tanger (Marokko) stattfinden. Ab 16 Uhr rollt der Ball beim Afrika-Cup-Kracher.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Der Streamingdienst Sportdigital zeigt den Afrika Cup 2026 in Deutschland live - alle Spiele des Turniers laufen dort in voller Länge. Den Livestream kann man mit einem Tagespass für 2,99 Euro, einem Monatspass für 4,99 Euro oder einem Jahrespass für 44,99 Euro freischalten. Wegen einer Kooperation ist der Stream auch auf DAZN mit einem Super-Sports- oder einem Unlimited-Abonnement empfangbar.

MagentaSport überträgt das Spiel ebenfalls. Für MagentaTV-Bestandskunden kostet es 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro monatlich. Ohne MagentaTV ist das Abo für 14,95 Euro im Jahres- bzw. 19,95 Euro im Monatsvertrag erhältlich.

FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIER-SEN-MRTGetty Images

Afrika Nations Cup
Senegal crest
Senegal
SEN
DR Kongo crest
DR Kongo
COD

Anstoßzeit Senegal gegen DR Kongo

crest
Afrika Nations Cup - Grp. D
Stade Ibn-Batouta

Senegal vs. DR Kongo: Aufstellungen

Senegal vs DR Kongo Voraussichtliche Aufstellungen

SenegalHome team crest

4-4-2

Aufstellung

4-3-3

Home team crestCOD
16
E. Mendy
19
Moussa Niakhaté
15
K. Diatta
3
K. Koulibaly
14
I. Jakobs
5
I. Gueye
13
I. Ndiaye
18
I. Sarr
26
P. Gueye
10
Sadio Mané
11
N. Jackson
1
L. Mpasi-Nzau
26
A. Masuaku
2
A. Wan-Bissaka
4
A. Tuanzebe
22
C. Mbemba
8
S. Moutoussamy
14
N. Sadiki
25
E. Kayembe
17
Cédric Bakambu
10
Théo Bongonda
7
Nathanaël Mbuku

4-3-3

CODAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • P. Thiaw

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Desabre

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Senegal

Kurz vor dem Start des Afrika-Cups musste Senegal einen herben Rückschlag hinnehmen: Offensiv-Juwel Assane Diao (Como, 20) fällt wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel aus. Das Top-Talent steht zwar erst bei zwei Länderspielpartien, aber zeigte nach seinem Wechsel von Betis Sevilla nach Italien beeindruckende Leistungen.

Der Senegal ist einer der Turnierfavoriten mit Nicolas Jackson (FC Bayern München), Sadio Mané (Al Nassr) und Kalidou Koulibaly (Al Hilal) als strahlende Figuren.

News über DR Kongo

Der DR Kongo könnte der Entzug der WM-Playoff-Qualifikation drohen, weil Spieler eingesetzt wurden, die möglicherweise nicht spielberechtigt waren. Der nigerianische Verband hat zunächst eine Beschwerde eingelegt.

FBL-WC-2026-PLAYOFF-DRAWGetty Images

Beim Afrika-Cup tritt das Team aber in jedem Fall an und das mit Stars wie Aaron Wan-Bissaka (West Ham United), Cédric Bakambu (Real Betis Sevilla) oder Augsburg-Star Samuel Essende.

Form

SEN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
20/2
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
0/5

COD
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/1
Spiele über 2,5 Tore
0/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

SEN

Letzte 5 Spiele

COD

4

Siege

1

Unentschieden

0

Siege

13

Erzielte Tore

5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Senegal vs DR Kongo: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

