Die Partie der Gruppe D zwischen dem Senegal und der DR Kongo wird am heutigen Samstag (27. Dezember) im Grande Stade de Tanger (Marokko) stattfinden. Ab 16 Uhr rollt der Ball beim Afrika-Cup-Kracher.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Senegal vs. DR Kongo (Afrika Cup) heute im Live Stream und live im TV?

Der Streamingdienst Sportdigital zeigt den Afrika Cup 2026 in Deutschland live - alle Spiele des Turniers laufen dort in voller Länge. Den Livestream kann man mit einem Tagespass für 2,99 Euro, einem Monatspass für 4,99 Euro oder einem Jahrespass für 44,99 Euro freischalten. Wegen einer Kooperation ist der Stream auch auf DAZN mit einem Super-Sports- oder einem Unlimited-Abonnement empfangbar.

MagentaSport überträgt das Spiel ebenfalls. Für MagentaTV-Bestandskunden kostet es 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro monatlich. Ohne MagentaTV ist das Abo für 14,95 Euro im Jahres- bzw. 19,95 Euro im Monatsvertrag erhältlich.

Getty Images

Anstoßzeit Senegal gegen DR Kongo

Senegal vs. DR Kongo: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Senegal

Kurz vor dem Start des Afrika-Cups musste Senegal einen herben Rückschlag hinnehmen: Offensiv-Juwel Assane Diao (Como, 20) fällt wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel aus. Das Top-Talent steht zwar erst bei zwei Länderspielpartien, aber zeigte nach seinem Wechsel von Betis Sevilla nach Italien beeindruckende Leistungen.

Der Senegal ist einer der Turnierfavoriten mit Nicolas Jackson (FC Bayern München), Sadio Mané (Al Nassr) und Kalidou Koulibaly (Al Hilal) als strahlende Figuren.

News über DR Kongo

Der DR Kongo könnte der Entzug der WM-Playoff-Qualifikation drohen, weil Spieler eingesetzt wurden, die möglicherweise nicht spielberechtigt waren. Der nigerianische Verband hat zunächst eine Beschwerde eingelegt.

Getty Images

Beim Afrika-Cup tritt das Team aber in jedem Fall an und das mit Stars wie Aaron Wan-Bissaka (West Ham United), Cédric Bakambu (Real Betis Sevilla) oder Augsburg-Star Samuel Essende.

Form

Bilanz direkte Duelle

Senegal vs DR Kongo: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.