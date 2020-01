Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach? Alle Infos zur Übertragung

Vier harte Wochen ohne Bundesliga haben ein Ende, wenn heute Schalke und Gladbach in die Rückrunde starten. Goal erklärt, wo das Spiel läuft.

Die ist endlich zurück und hat zum Beginn der Rückrunde gleich einen Kracher im Gepäck! Der empfängt am Freitagabend zum Auftakt des 18. Spieltags. Anstoß in der Gelsenkirchener Veltins-Arena ist am Freitag um 20.30 Uhr.

Nach einer starken Hinrunde unter Trainer David Wagner überwinterten die Schalker auf Platz fünf der Tabelle. Gegner Mönchengladbach grüßte in der Hinserie sogar einige Spieltage lang von der Tabellenspitze. Die Gladbacher starten nun mit zwei Punkten Rückstand auf als Zweiter in die Rückrunde.

Das Hinspiel der beiden Teams am 1. Spieltag war noch von der Findungsphase unter den neuen Trainern Wagner und Marco Rose geprägt. Nach wenigen Torchancen trennten sich Gladbach und Schalke mit 0:0.

Der Rückrundenauftakt ist für jeden Fußballfan ein Pflichttermin! Lest Euch hier alle Informationen zur Übertragung der Partie zwischen Schalke und Gladbach im TV und LIVE-STREAM durch.

Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach: Der Rückrundenauftakt im Überblick

Duell FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach Datum Fr., 17. Januar 2020 | 20.30 Uhr Ort Veltins-Arena, Gelsenkirchen Zuschauer 62.271 Plätze

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach heute Abend live im TV?

Das erste Spiel der Hinrunde und die Eröffnungspartie der Rückrunde laufen jeweils traditionell im Free-TV. Daran hat sich auch in diesem Jahr nichts geändert - Schalke gegen Gladbach läuft live im ZDF.

Bereits um 20.15 Uhr - eine Viertelstunde vor Anpfiff - begrüßen Euch Moderator Jochen Breyer und Experte Oliver Kahn aus der Veltins-Arena. Zum Anpfiff um 20.30 Uhr übernimmt Kommentator Oliver Schmidt das Mikrofon und begleitet Euch während der kompletten 90 Minuten.

In der Halbzeitpause der Partie berichtet der öffentlich-rechtliche Sender über die Nachrichten im heute journal, ehe es mit der zweiten Halbzeit aus Gelsenkirchen weitergeht.

Pay-TV-Sender Sky besitzt für die Freitagsspiele in diesem Jahr keine Übertragungsrechte. Stattdessen zeigt die Streaming-Plattform DAZN das Spiel live und in kompletter Länge im Internet. Wie Ihr den LIVE-STREAM empfangen könnte, lest Ihr im nächsten Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach heute Abend via LIVE-STREAM?

Seit der Saison 2019/2020 zeigt der Streaming-Anbieter DAZN Spiele der Bundesliga am Freitagabend live. Somit läuft auch Schalke gegen Gladbach live auf DAZN.

Schalke gegen Gladbach im LIVE-STREAM auf DAZN schauen - so klappt's

Der Streaming-Dienst konnte sich in dieser Spielzeit die Rechte an den Freitagsspielen, Montagsspielen und vereinzelten Sonntagsspielen sichern. Zudem werden die Highlights aller Bundesligapartien bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf der Plattform hochgeladen.

Um das Angebot von DAZN nutzen zu können, benötigt man ein Abonnement. Das kann jeder einen Monat lang kostenlos testen! Solltet Ihr noch kein DAZN-Kunde sein, könnt Ihr das heutige Spiel also völlig gratis verfolgen.

Wer sich nach dem Probemonat für die Verlängerung entscheidet, zahlt 11,99 Euro monatlich. Das Jahresabo gibt es für 119,99 Euro. Eine Abopflicht gibt es übrigens nicht! Nach dem Probemonat könnt Ihr kostenlos kündigen und auch sonst ist die Kündigung jederzeit mit wenigen Klicks monatlich möglich.

Alle Details zur Registrierung findet Ihr auf unserer Übersicht. Die Details zu den Kosten könnt Ihr unter diesem Link nachlesen.

ZDF überträgt Schalke gegen Gladbach im Internet

Nachdem das ZDF über die Rechte an der Partie verfügt, zeigt der Sender das Spiel nicht nur im TV, sondern auch im Internet via LIVE-STREAM.

Hier läuft dieselbe Übertragung wie im Fernsehen, mit Kommentator Oliver Schmidt, Moderator Oliver Breyer und Experte Oliver Kahn. Ihr Euch ab 20.15 Uhr auf www.zdf.de reinklicken und Schalke gegen Gladbach live verfolgen!

FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach: Die Berichterstattung im Überblick