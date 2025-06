Wer zeigt / überträgt Saudi-Arabien vs. Australien heute im Live Stream und live im TV?

In der WM-Qualifikation kommt es heute zum Aufeinandertreffen zwischen Australien und Saudi-Arabien. Alle Infos zur Übertragung gibt es hier bei GOAL.

Saudi-Arabien und Australien treffen am heutigen Mittwoch (10. Mai) in einem WM-Qualifikationsspiel aufeinander. Der Anstoß erfolgt um 20.15 Uhr.

In der Gruppe C der AFC Qualifikation belegen Australien und Saudi-Arabien die Plätze zwei und drei. Gespielt wird im Alinma-Stadium in Dschidda.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Saudi Arabien vs. Australien heute live im Free-TV und Livestream?

Um das Duell zwischen Saudi-Arabien und Australien zu sehen, habt Ihr mehrere Möglichkeiten. Das Spiel wird unteranderem im Pay-TV bei Sportdigital Fußball ausgestrahlt, die Übertragung beginnt fünf Minuten vor Anpfiff, also um 20.10 Uhr. In der App gibt es auch den Livestream.

Mit einem DAZN-Abo habt Ihr auch Zugriff auf die Übertragung von Sportdigital, zwischen den beiden Unternehmen besteht nämlich eine Kooperation.

Außerdem könnt Ihr auf OneFootball den Livestream von Sportdigital gegen eine einmalige Gebühr von 2,99€ freischalten.

Anstoßzeit Saudi Arabien gegen Australien

Saudi Arabien vs. Australien: Aufstellungen

News über Saudi Arabien

Nach neun Spielen befindet sich Saudi-Arabien in der Gruppe C mit 13 Zählern auf dem dritten Platz, was nicht für die direkte Qualifikation reichen würde.

Die Bilanz sieht folgendermaßen aus: Drei Siege, vier Unentschieden und zwei Niederlagen. Die Defensive ist mit erst sechs zugelassenen Gegentoren stark, jedoch hapert es in der Offensive (nur sechs erzielte Treffer).

Mit einem Sieg könnte die saudische Nationalelf punktemäßig mit dem heutigen Gegner aufschließen. Um Australien aber noch zu Überholen, müsste man mit vier Toren Unterschied gewinnen.

News über Australien

Australien hat nach neun Spieltagen 16 Punkte auf dem Konto stehen und belegt Rang zwei hinter Japan. Sollte heute nicht eine hohe Niederlage erfolgen, qualifiziert sich das Team fix für die WM.

Die Bilanz der Sooceroos: Vier Siege, vier Remis und eine Niederlage. Diese Niederlage erlitt man im ersten Qualifikationsspiel gegen Bahrain.

Zuletzt konnte die australische Elf sogar das bereits qualifizierte Japan mit 1:0 besiegen.

Form

Bilanz direkte Duelle

Saudi Arabien vs. Australien: Die Tabellen

