Roter Stern Belgrad empfängt am Mittwoch in der Champions League Barcelona. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League steigen die Spiele des vierten Spieltags in der Ligaphase. Dabei bekommt es Roter Stern Belgrad am Mittwoch (6. November) mit dem FC Barcelona zu tun. Die Begegnung startet um 21.00 Uhr.

Außerdem dient das Stadion Rajko Mitic als Schauplatz des Aufeinandertreffens zwischen den Rot-Weißen und den Blaugrana. Roter Stern Belgrad und der FC Barcelona halten bei null und sechs Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Roter Stern Belgrad vs. FC Barcelona im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Roter Stern Belgrad vs. FC Barcelona, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Roter Stern Belgrad – FC Barcelona Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 4. Spieltag Datum Mittwoch, 6. November 2024 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Stadion Rajko Mitic (Belgrad)

Wer zeigt / überträgt Roter Stern Belgrad vs. FC Barcelona im LIVE STREAM und live im TV?

Roter Stern Belgrad vs. FC Barcelona im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Roter Stern Belgrad News

Roter Stern Belgrad wartet nach wie vor auf den ersten Punktgewinn in der Champions League 2024/25.

Die Elf von Vladan Milojevic hatte zunächst gegen Benfica Lissabon (1:2) und bei Inter Mailand (4:0) verloren.

Am 22. Oktober unterlagen die Rot-Weißen bei der AS Monaco mit 1:5. Cherif Ndiaye hatte in der 27. Minute für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt.

Die Aufstellung von Roter Stern Belgrad:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Barcelona-News

Der FC Barcelona war mit einem 1:2 bei der AS Monaco in die Ligaphase gestartet.

Danach war die Elf von Hansi Flick mit einem 5:0 gegen die Young Boys Bern in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Am 23. Oktober folgte ein 4:1 gegen den FC Bayern München. Raphinha avancierte mit einem Hattrick zum Mann des Spiels, zudem traf Robert Lewandowski.

Die Aufstellung vom FC Barcelona

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Roter Stern Belgrad gegen FC Barcelona live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 9 Siege Roter Stern Belgrad 2 Siege FC Barcelona 6 Unentschieden 1 Letztes Duell Roter Stern Belgrad vs. FC Barcelona 1:1 (Champions League, 31. Oktober 1996)

Roter Stern Belgrad vs. FC Barcelona live anschauen: Nützliche Links