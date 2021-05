Wer zeigt / überträgt die Relegation (1. FC Köln gegen Holstein Kiel) live im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung

In der Relegation möchte der 1. FC Köln gegen Holstein Kiel den Klassenerhalt schaffen. Hier erfahrt Ihr, wo die Begegnung live im TV übertragen wird.

In einem bis zur letzten Minute spannenden Endspurt um den Klassenerhalt hat sich der 1. FC Köln am Samstag mit einem späten 1:0 gegen Schalke 04 in die Relegation retten können. Dort wartet am kommenden Mittwoch Holstein Kiel. Anstoß ist um 18.30 Uhr im RheinEnergie-Stadion.

Für die Anhänger des 1. FC Köln war der letzte Spieltag dieser Bundesliga-Saison kaum auszuhalten gewesen. Es sei eine "Achterbahn der Gefühle" gewesen, meinte im Anschluss auch Timo Horn. Denn erst vier Minuten vor Schluss erlöste Sebastiaan Bornauw die Geißböcke mit dem 1:0.

Einige Dramatik sollte am vergangenen Sonntag auch das Aufstiegsrennen in der 2. Bundesliga bieten: So musste Holstein Kiel den zweiten Rang und somit den direkten Aufstieg am letzten Spieltag Greuther Fürth überlassen. Gegen Darmstadt 98 unterlagen die Störche mit 2:3.

Wer zeigt / überträgt die Relegation zwischen dem 1. FC Köln und Holstein Kiel im TV und im LIVE-STREAM? In diesem Artikel liefert Euch Goal alle wichtigen Informationen zur Übertragung der Bundesliga. Zudem findet Ihr hier auch die Aufstellungen, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden.

1. FC Köln gegen Holstein Kiel: Die Relegation in der Übersicht

Begegnung 1. FC Köln - Holstein Kiel Datum Mittwoch, 26. Mai 2021 | 18.30 Uhr Stadion RheinEnergie-Stadion, Köln

1. FC Köln gegen Holstein Kiel: Wer zeigt / überträgt die Relegation im TV und im LIVE-STREAM?

Es gibt gute Nachrichten für alle Fußball-Liebhaber unter Euch, die sich auf eine Übertragung im deutschen Fernsehen gefreut haben: Der Streamingdienst DAZN hat sich die TV-Rechte an der Relegation gesichert und wird sowohl das Hin- als auch das Rückspiel im TV und im LIVE-STREAM zeigen.

Am Mittwoch geht DAZN bereits kurz vor Anpfiff auf Sendung. In den Vorberichten werden alle wichtigen Informationen zur Relegation gegeben, ehe mit dem Anstoß um 18.30 Uhr das Spiel Fahrt aufnimmt.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln gegen Holstein Kiel? Mit dem Gratismonat von DAZN seht Ihr die Relegation kostenlos

Mit dem Probemonat von DAZN könnt Ihr den Streamingdienst sogar vier Wochen testen und die Relegation zwischen dem 1. FC Köln und Holstein Kiel sogar kostenlos erleben. Nach dem Gratismonat könnt Ihr Euer Abonnement unkompliziert kündigen - oder kostenpflichtig um einen Monat verlängern.

Entscheidet Ihr Euch für die monatliche Zahlungsmethode, kostet Euch der Streamingdienst derzeit 11,99 Euro. Bei Abschluss eines Jahresabos könnt Ihr sogar ein bisschen Geld sparen: Dann kostet das Angebot auf DAZN einmalig 119,99 Euro - das sind umgerechnet nur etwa zehn Euro im Monat.

Die Relegation über die DAZN-App auf dem Fernseher ansehen: So geht's

Die Relegation könnt Ihr Euch über die DAZN-Webseite oder die App des Streamingdienstes ansehen, die Ihr im Google Play-Store und im App-Store herunterladen könnt. Über ein HDMI-Kabel könnt Ihr Euren Laptop auch mit dem Fernseher verbinden und den LIVE-STREAM somit auf dem großen Bildschirm ansehen.

Ihr seid Euch noch unsicher, ob sich ein Abonnement lohnen würde? Neben der Relegation zur Bundesliga zeigt der Streamingdienst am Mittwoch auch das Finale der Europa League und am Samstag das Finale der Champions League. Zudem gehören auch die Serie A, LaLiga und die Ligue 1 zum Programm von DAZN.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln gegen Holstein Kiel? Das sind die Aufstellungen in der Relegation

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird am Mittwoch gegen 17.30 Uhr der Fall sein. Klickt Euch daher später nochmals rein!

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln gegen Holstein Kiel? Die Relegation im LIVE-TICKER bei Goal verfolgen

Ihr habt am Mittwoch keine Möglichkeit, die Relegation im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen, möchtet aber trotzdem über die Ereignisse auf dem Laufenden bleiben? Goal wird das Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Köln und Holstein Kiel im kostenlosen LIVE-TICKER begleiten.

Bereits eine halbe Stunde vor dem Anstoß beginnen wir mit unseren Vorberichten zur Relegation. Anschließend liefern wir Euch schnelle Aktualisierungen und detaillierten Beschreibungen, sodass Ihr garantiert keine entscheidende Szene zwischen dem 1. FC Köln und Holstein Kiel verpassen werdet.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln gegen Holstein Kiel? Die Übertragung der Relegation in der Übersicht