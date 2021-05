Relegation: Datum, Termin, Übertragung, Teams - alle Infos zu den Aufstiegsspielen zur Bundesliga und 2. Liga

Wann findet die Relegation statt? Welche Teams spielen gegeneinander? Wo werden die Aufstiegsspiele übertragen? Goal hat alle Infos!

Mit der Relegation wird die Saison der 1. und 2. Bundesliga 2020/21 abgeschlossen. Der 16. der Bundesliga trifft in zwei Spielen auf den Dritten der 2. Bundesliga, gleiches gilt für die Relegation zur 2. Bundesliga.

Nach dem letzten Spieltag wissen wir, dass Werder Bremen direkt in die 2. Bundesliga abgestiegen ist. Der 1. FC Köln konnte sich dank eines Sieges gegen den FC Schalke 04 auf den Relegationsplatz retten. Der Gegner der Geißböcke wird morgen zwischen dem VfL Bochum, der SpVgg Greuther Fürth und Holstein Kiel ermittelt.

In der 3. Liga hat sich der FC Ingolstadt im Endspiel gegen den TSV 1860 München durchgesetzt und sich somit für die Relegation qualifiziert. In der 2. Liga könnten Regensburg, Sandhausen, Osnabrück und Braunschweig Relegation spielen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles zur Relegation: Datum, Termin, Übertragung, Teams - alle Infos zu den Aufstiegsspielen zur Bundesliga und 2. Liga.

Relegation: Datum, Termin, Übertragung, Teams - alle Infos zu den Aufstiegsspielen zur Bundesliga

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 26. Mai 2021 18.30 Uhr 16. der Bundesliga (1. FC Köln) Dritter der 2. Bundesliga 29. Mai 2021 18 Uhr Dritter der 2. Bundesliga 16. der Bundesliga (1. FC Köln)

Relegation zur Bundesliga: Datum, Ort und Uhrzeit

Die Relegation findet am 26. und 29. Mai 2021 statt. Der 16. der Bundesliga, der 1. FC Köln, hat dabei im Hinspiel Heimrecht, die Partie wird um 18.30 Uhr angepfiffen. Das Rückspiel steigt am 29. Mai beim Zweitligisten, der Ball wird ab 18 Uhr rollen.

Relegation zur Bundesliga: Die Übertragung

Beide Relegationsspiele bekommt ihr live und in voller Länge ihm LIVE-STREAM zu sehen. Der Streamingdienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte geschnappt und wird ausführlich über die Aufstiegsspiele berichten. DAZN überträgt dabei exklusiv, weder der Pay-TV-Sender Sky noch Free-TV-Sender haben Rechte erhalten.

Relegation zur Bundesliga im LIVE-STREAM auf DAZN

Am besten schaut Ihr die Relegation über die kostenlose DAZN-App.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

Relegation zur Bundesliga: Die Highlights

Wer die Relegation zur Bundesliga verpasst hat, der kann sich spätestens 40 Minuten nach dem Schlusspfiff die Highlights auf DAZN anschauen! Falls Ihr Bock auf die gesamte Partie hat, könnt Ihr Euch auch das Spiel im Re-Live gönnen. Das gilt selbstverständlich für Hin- und Rückspiel.

Auf DAZN gibt es jeden Tag spannenden Livesport zu bestaunen – da ist für jeden Sportfan was dabei! In Sachen Fußball gibt es die Champions League und Europa League, Bundesliga, La Liga, Serie A und Ligue 1. Aber auch andere Sportarten werden gestreamt, wie zum Beispiel American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis.

Nach dem Ablauf des Probeabos kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

Relegation: Datum, Termin, Übertragung, Teams - alle Infos zu den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 27. Mai 2021 18.15 Uhr Dritter der 3. Liga (FC Ingolstadt) 16. der 2. Bundesliga 30. Mai 2021 18 Uhr 16. der 2. Bundesliga Dritter der 3. Liga (FC Ingolstadt)

Relegation zur 2. Bundesliga: Datum, Ort und Uhrzeit

In der Relegation zur 2. Bundesliga genießt der drittplatzierte der 3. Liga, sprich der FC Ingolstadt, zunächst Heimrecht. Das Hinspiel steigt am 27. Mai um 18.15 Uhr, das Rückspiel wird am 30. Mai um 18 Uhr angepfiffen. Doch wer wird die Spiele live im TV und LIVE-STREAM übertragen?

"Aus München kamen forsche Töne im Laufe der Woche, wir haben uns ruhig verhalten und zusätzliche Motivation daraus gezogen." 👊⚫️🔴



Die Stimmen zu #FCIM60 - von beiden Trainern & zwei #Schanzer Hauptakteuren: https://t.co/8vTtQKlsI5 — FC Ingolstadt 04 (@Schanzer) May 22, 2021

Relegation zur 2. Bundesliga: Die Übertragung

Die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga werden live und ausführlich übertragen, Ihr bekommt alle Partien live und kostenlos im TV und LIVE-STREAM zu sehen. Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF und der Streamingdienst DAZN besitzen die Übertragungsrechte. Damit gehen Sky und MagentaSport leer aus, obwohl beide Sender jedes Spiel der 2. und 3. Liga gezeigt haben.

Relegation zur 2. Bundesliga live im Free-TV beim ZDF

Das Zweite Deutsche Fernsehen wird die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga live und in voller Länge im Free-TV übertragen. Alternativ zur TV-Übertragung könnt Ihr die Spiele auch im kostenlosen LIVE-STREAM über die ZDF-Mediathek verfolgen. Hier gibt’s den Link zum Stream.

Relegation zur 2. Bundesliga im LIVE-STREAM: DAZN

DAZN wird die Relegation zur 2. Bundesliga ebenfalls im LIVE-STREAM zeigen, auch über den Ismaninger Streamingdienst verpasst ihr keine Sekunde. Alle wichtigen Infos zu DAZN haben wir Euch bereits weiter oben aufgelistet. Falls Ihr mal durch das Programm blättern wollt, haben wir Euch hier einen separaten Artikel dazu verlinkt.

Relegation: Alle Infos zu den Aufstiegsspielen zur 1. und 2. Bundesliga – der LIVE-TICKER von Goal

