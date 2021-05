Relegation 2021: Köln droht der Abstieg, Holstein Kiel legt vor - das Spiel im TICKER zum Nachlesen

In der Relegation zur Bundesliga trafen im Hinspiel der 1. FC Köln und Holstein Kiel aufeinander - mit dem besseren Ende für den Zweitligisten.

Der 1. FC Köln muss nach einer bitteren Niederlage im Relegations-Hinspiel ernsthaft um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga bangen. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel verlor gegen den Favoritenschreck Holstein Kiel mit 0:1 (0:0) und steht im zweiten Duell am Samstag (18.00 Uhr/DAZN) bei den Norddeutschen unter enormem Druck. Ein Abstieg, es wäre der siebte der Vereinsgeschichte, würde den FC empfindlich treffen.

Simon Lorenz (59.) traf nur 20 Sekunden nach seiner Einwechslung für den Dritten der 2. Bundesliga, der in dieser Saison im DFB-Pokal bereits Bayern München geschlagen hat und nun dicht vor dem Aufstieg steht. 2018 hatte Kiel in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg verloren - jetzt muss die Mannschaft von Trainer Ole Werner "nur" noch das Rückspiel überstehen, um der erste Bundesligist aus Schleswig-Holstein zu werden.

Kiel, das den direkten Aufstieg am letzten Zweitliga-Spieltag vergeben hatte, war keine Verunsicherung anzumerken. Im Gegenteil: Die Gäste bestimmten die Anfangsphase - und lösten viele Situationen technisch und spielerisch. Dies hinterließ durchaus Eindruck bei den Kölnern, die zunächst wenig Zugriff fanden und sich meist in Einzelaktionen verstrickten.

Das lag auch daran, dass in der Offensive zu wenig Bewegung herrschte und Kapitän Jonas Hector in ungewohnter Rolle als Sturmspitze deutlich weniger Bindung zum Kölner Spiel hatte als zuletzt. FC-Trainer Funkel hatte Hector dort etwas überraschend aufgeboten, weil der angeschlagene Sebastian Andersson nicht fit genug für 90 Minuten war und der Kölner Kader sonst kaum Alternativen im Sturmzentrum bietet.

Der seit Wochen starke Hector erzwang mit einer starken Balleroberung dann jedoch aus dem Nichts die erste Kölner Chance: Sein Schuss wurde jedoch im letzten Moment geblockt (30.), nach der anschließenden Ecke wertete Schiedsrichter Felix Zwayer einen Rempler von Hector an Kiels Torhüter Ioannis Gelios als Foul und unterbrach das Spiel, ehe der Ball ins Tor rollte.

Diese beiden Aktionen wirkten wie ein Weckruf für den FC, der die anfängliche Lethargie langsam ablegte. Kurz vor der Pause verpasste Ondrej Duda die Führung, ein abgefälschter Schuss des Slowaken verfehlte das Kieler Tor knapp (45.+3).

Auch nach der Pause blieb Köln zunächst die aktivere Mannschaft - doch Kiel schlug eiskalt zu. Der gerade eingewechselte Lorenz traf per Kopf zur überraschenden Führung des Zweitligisten, der sich in der Folge weit zurückzog und auf seine starke Defensive baute.

Köln antwortete mit wütenden, aber wenig durchdachten Angriffen. Funkel brachte schließlich doch Andersson, um mehr Präsenz im Sturmzentrum zu haben. Auch Dominick Drexler und Jan Thielmann, die beide am Mittwoch Geburtstag hatten, kamen ins Spiel, um zumindest den Ausgleich zu erzwingen. Das hohe Risiko ermöglichte aber auch Konter der Gäste, so klatschte ein Kopfball von Janni Serra (78.) zu Beginn der Schlussphase an die Latte.

1. FC Köln vs. Holstein Kiel 0:1 (0:0) Tore 0:1 Lorenz (59.) Aufstellung Köln Horn - Schmitz, Bornauw, Czichos, Katterbach (46., Drexler) - Skhiri, Özcan - Wolf, Hector, Jakobs - Duda Aufstellung Kiel Gelios - Neumann, Wahl, Komenda, van den Bergh - Porath, Ignjovski (59., Lorenz), Hauptmann - Lee - Bartels, Serra Gelbe Karten Katterbach (14.), Bartels (41.), van den Bergh (46.), Skhiri (51.), Wolf (53.)

Die Partie war zeitweise sehr zerfahren, und Schiedsrichter Felix Zwayer musste insgesamt sieben Gelbe Karten zücken. Van den Bergh wurde bereits in der ersten Halbzeit zum fünften Mal in dieser Saison verwarnt. Er fehlt im Rückspiel, dafür sind dann die heute gesperrten Meffert und Mühling beim Zweitligisten wieder spielberechtigt.

Köln hatte gegen Kiel fast eine Stunde lang viele Feldvorteile, kam aber eigentlich nicht zu klaren Chancen. Die mit vollem Einsatz verteidigenden Gäste trafen unmittelbar nach der ersten Einwechselung bei einer Ecke durch den Joker Simon Lorenz. Nach diesem "Tor ohne Ankündigung" unterlief den Kielern bis zum Schlusspfiff hinten kein grober Patzer - und Köln fand keine Lücke mehr. Das ist der Grund, warum die Norddeutschen mit einem 1:0-Vorsprung und dem wichtigen Auswärtstor im Gepäck ins Rückspiel gehen werden.

Relegation 2021 live: 1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute im LIVE-TICKER - ABPFIFF

90' + 4' Der letzte Angriff der Kölner?

90' + 3' Ein langer Ball in die Spitze landet bei Holstein-Schlussmann Gelios.

90' + 3' Noch 30 Sekunden sind zu spielen. Köln hat die Kugel und baut auf.

90' + 3' Jetzt Einwurf für Holstein von der linken Seite.

90' + 2' Kiel auf dem linken Flügel mit Ballbesitz von Reese. Der Einwechselspieler holt noch eine Ecke für Holstein heraus.

90' + 1' Falscher Einwurf von Lee. Ballbesitz für die Gastgeber.

90' + 1' Köln blockt die kurze Ecke ab. Es geht weiter mit Einwurf für Kiel von der rechten Seite.

90' + 1' Drei Minuten werden nachgespielt.

Relegation 2021 live: 1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute im LIVE-TICKER - GELBE KARTE

90' Rafael Czichos legt Lee knapp 15 Meter vor der Strafraumgrenze. Das bringt ihm die achte Gelbe Karte in dieser Saison ein.

89' Noch 90 Sekunden sind in der regulären Spielzeit zu gehen.

89' Hector flankt von links in den Strafraum, wo aber Kiels Lee die Kugel unter Kontrolle bringt.

88' Kiels Einwechselspieler Girth versucht im Konter links an Bornauw vorbeizukommen. Das aber klappt nicht. Also wieder der FC im Aufbau.

86' Nur hinten raus ... Immer, wenn der Ball in die Box der Kölner fliegt, ist das der Gedanke eines jeden Kielers in der Nähe des Spielgeräts. Mit vollem Einsatz verteidigt das Team aus Schleswig-Holstein den knappen Vorsprung.

84' Nach dem Freistoß von Duda blockt Neumann vor dem linken unteren Eck gleich zweimal entscheidend. Andersson bringt den Ball aus kurzer Entfernung nicht am Außenverteidiger vorbei. Kiel hat in dieser Szene also sowas wie das Glück des Tüchtigen.

83' Freistoß für Köln in der Nähe der Strafraumgrenze nach einem Handspiel von van den Bergh, dem der Ball an den Arm springt bei einem Abwehrversuch.

82' Köln presst hoch in der gegnerischen Hälfte und hofft auf Ballgewinne in der Nähe des Kieler Strafraums.

80' Hectors Schuss aus knapp 20 Metern fliegt links am Kieler Tor vorbei. Keine Gefahr in dieser Szene für das Team von Trainer Ole Werner.

Relegation 2021 live: 1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute im LIVE-TICKER - WECHSEL

78' Auch Janni Serra geht vom Feld. Mit Benjamin Girth spielt für ihn nun ein defensiver ausgerichteter Akteur.



78' Kiel bekommt frische Leute auf den Rasen und spielt Zeit von der Uhr: Für Fin Bartels kommt Joshua Mees in die Partie.

78' Das war sooo knapp: Janni Serra köpft aus etwa sechs Metern wuchtig an die Latte. Vorbereitet wird diese Großchance von Reese mit einer ebenso starken Linksflanke.

77' Kiel zieht sich eine Viertelstunde vor Schluss an den eigenen Strafraum zurück. Köln hat knapp 60 Prozent Ballbesitz im zweiten Abschnitt, aber Holstein lässt in dieser Phase keine gefährlichen Situationen an und in der eigenen Box zu.

75' Jetzt der erste Torschuss der Gäste seit dem Treffer zum 1:0, aber Hauptmann bringt aus 16 Metern einen zu schwachen Abschluss in die Mitte des Gehäuses zustande.

74' Entlastung für die KSV Holstein: Lee tritt den Ball bei einer Ecke von der rechten Seite hoch in den Strafraum des FC. Dort aber ist die Kölner Abwehr per Kopf zur Stelle.

72' 19 Fouls stehen bei den Kölnern auf dem Notizblock, 14 sind es bei Kiel. Fest steht, dass sich in diesem Spiel keiner der Akteure körperlich schont.

70' Nach einem Freistoß der Kölner von der rechten Seite verhindert Gelios im linken unteren Eck den Ball auch mit Hilfe des Pfostens einen Treffer der Kölner. Das Tor hätte aber wegen einer Abseitsstellung von Hector nicht gezählt.

Relegation 2021 live: 1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute im LIVE-TICKER - WECHSEL

67' Kiel wechselt positionsgetreu: Für Finn-Dominik Porath spielt vorne in der Schlussphase Fabian Reese.

66' Mit Sebastian Andersson kommt ein neuer Offfensivspieler. Er klatscht an der Seitenlinie ab mit Salih Özcan.

66' Auch Köln bringt nun weitere frische Spieler für die verbleibenden 25 Minuten: Flügelspieler Marius Wolf ist schon mit Gelb vorbelastet. Für ihn spielt nun Jan Thielmann.

65' Der erste Schuss der Kölner aufs Tor im zweiten Durchgang: Skhiris Versuch aus 14 Metern mit rechts fliegt aber genau in die Arme von Gelios, der kurz vor der Linie steht.

62' Das Spiel war in den 15 Minuten seit Wiederbeginn extrem zerfahren und hektisch. Kiel wird jetzt mit Sicherheit bemüht sein, die Partie zu beruhigen.

60' Köln hatte das Spiel komplett im Griff, aber der Treffer nach dem Standard könnte nun für Kiel Bundesliga-Gold wert sein. Lorenz trifft zum zweiten Mal in dieser Saison - und der FC muss jetzt eine Antwort auf das Auswärtstor der Schleswig-Holsteiner finden.

TOOOR! 1. FC Köln - Holstein Kiel 0:1 | Torschütze: Lorenz

59' Bei einer Ecke werden die Kölner von den Kielern überrumpelt. Nach der hohen Hereingabe von der linken Seite gehen Lee und Jakobs hoch zum Kopfballduell rechts am Fünfereck. Von den beiden prallt die Kugel an den Elfmeterpunkt, wo der FC den heranrauschenden und hoch abspringenden Lorenz nicht auf dem Schirm hat. Der Einwechselspieler trifft mit seinem ersten Ballkontakt zum 1:0 für die Gäste rechts ins Eck. Keeper Horn ist chancenlos.

Relegation 2021 live: 1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute im LIVE-TICKER - WECHSEL

59' Mit Simon Lorenz kommt bei den Kielern der erste frische Mann. Für ihn geht Aleksandar Ignjovski aus der Partie.

57' Gut zehn Minuten im zweiten Abschnitt sind vorbei. Kiel hat - so wirkt es zumindest - nicht genug Kraft in den Beinen, um bei Ballbesitz mal schnell nach vorne umzuschalten. Oder aber, es fehlt ganz einfach auch der Mut.

55' Nach einem Schuss von Drexler von links im Strafraum erwischt Hector den Ball im Fünfer nicht richtig. Doch ein möglicher Treffer hätte sowieso nicht gezählt: Abseits!

Relegation 2021 live: 1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute im LIVE-TICKER - GELBE KARTE

53' Schon wieder eine Gelbe Karte! Dieses Mal tritt Marius Wolf im Mittelfeld Ignjovski auf den Fuß. Der Kölner Flügelspieler steht nun bei vier Verwarnungen seit Beginn der Spielzeit.

51' Hohes Bein von llyes Skhiri im gegnerischen Strafraum gegen Komenda. Das gefährliche Spiel des Kölners wird mit der sechsten Gelben Karte in dieser Saison bestraft. In diesem Spiel sind nun schon fünf Verwarnungen notiert.

50' Gefühlt jede Szene endet mit einem Pfiff von Schiri Zwayer. Spielfluss kommt nicht auf.

48' Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit geht es wieder hitzig zu auf dem Rasen. Drexler rutscht in Serra hinein im Mittelfeld.

Relegation 2021 live: 1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute im LIVE-TICKER - GELBE KARTE

46' Das Rückspiel in Kiel wird Holstein ohne Linksverteidiger Johannes van den Bergh bestreiten müssen. Er fehlt gelbgesperrt, nachdem er für ein Handspiel die fünfte Verwarnung in dieser Saison sieht.

Relegation 2021 live: 1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute im LIVE-TICKER - ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46' Und der Ball rollt wieder. Die zweite Halbzeit im Relegationshinspiel läuft.

WECHSEL in der Halbzeit: Köln tauscht einmal: Mit Geburtstagskind Dominick Drexler (wird 31) kommt ein Abwehrspieler für den bereits verwarnten Katterbach.

Köln versucht die Verunsicherung der Kieler nach den zwei Pleiten im Saisonendspurt zu vergrößern, indem man mit Wucht angreift und Holstein am Strafraum unter Druck setzt. Die Gäste sind in der Abwehr entsprechend viel beschäftigt, halten sich dort aber noch schadlos. Angriffe der Norddeutschen haben Seltenheitswert. Das torlose Unentschieden zur Pause verspricht für den weiteren Verlauf der Partie zusätzliche Spannung. Kiel muss nach dem Seitenwechsel versuchen, mehr Entlastung hinzubekommen als bisher.

Relegation 2021 live: 1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute im LIVE-TICKER - HALBZEIT

45' + 4' Und dann bittet der Schiedsrichter beide Konkurrenten in die Kabinen. Halbzeit.

45' + 3' Duda setzt sich stark im Zweikampf und stark in der Ballbehandlung an der Strafraumgrenze durch. Der dann folgende flache Abschluss mit rechts saust aus 15 Metern nur knapp links am Pfosten vorbei ins Aus.

45' + 1' Es gibt vier Minuten Nachspielzeit.

Relegation 2021 live: 1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute im LIVE-TICKER - GELBE KARTE

45' Aleksandar Ignjovski grätscht mit sehr viel Risiko rechts in der Nähe der Torauslinie gegen Duda. Den Ball trifft er gar nicht, sondern nur das Sprunggelenk des FC-Stürmers. Die Gelbe Karte sieht der Abräumer der Gäste in dieser Szene zu Recht.

43' Wir zählen eine Kopfball-Bogenlampe von Janni Serra von rechts im Strafraum aus zehn Metern mal als Torchance. Allerdings hat FC-Schlussmann Horn mit diesem Versuch so gar keine Mühe.

Relegation 2021 live: 1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute im LIVE-TICKER - GELBE KARTE

41' Fin Bartels betätigt sich an der Seitenlinie gegen Katterbach als Eishockeyspieler: Sein Check gegen den Körper seines Kölner Gegenspielers wird mit seiner sechsten Gelben Karte in dieser Saison bestraft.

41' Fünf Minuten vor der Pause ist Kiel mit dem aktuellen Spielstand bestimmt zufriedener als es die Gastgeber sind. Köln belohnt sich für den bisherigen Aufwand nicht.

40' Dieses Mal köpft Serra den Ball aus der Gefahrenzone.

39' Hector schlägt eine Ecke von links in den Strafraum, der Kieler Kapitänskollege Wahl wehrt per Kopf an. Also: Noch eine Ecke ...

38' Das ist selten heute: Köln verliert im Aufbau im Mittelfeld zu leicht den Ball. Serra startet - allerdings auf sich alleine gestellt - einen Konter. Der FC läuft den Stürmer mit drei Mann an. Das reicht, um die Aufgabe zu lösen.

36' Ecke für Köln von der rechten Seite. Der Ball fliegt etwas zu flach an den Fünfer, sodass Bornauw statt zu einem Kopfball nur zu einem Bauchball kommt. Und der bringt keinerlei Gefahr für Kiel.

35' Köln macht in dieser Phase der Partie mächtig Druck. Kiel kann sich hinten nicht mehr richtig befreien, man ist am eigenen Strafraum festgezurrt.

33' Kölns nächster Angriff: Wolf schiebt mit dem Ball am Fuß über rechts schnell in den Strafraum. Als er keine Anspielstation entdeckt, schließt er selbst flach ab. Der Schuss verfehlt aber das lange Eck knapp.

32' Bei der Ecke wehrt Kiel den Ball zunächst aus der Box ab, aber dann schlagen die Kölner die Kugel noch einmal hoch in Richtung Fünfmeterraum. Gelios und Hector springen hoch, der Keeper lässt den Ball fallen und Hector schiebt ihn ins Tor. Schiri Zwayer entscheidet aber wieder auf Foul gegen Gelios. Köln ist damit nicht einverstanden.

30' Eine starke Einzelleistung von Jonas Hector, der rechts an der Strafraumkante zweimal kurz hintereinander den Ball für die Kölner erobert. Beim Abschluss aus spitzem Winkel und etwa zwölf Metern Torentfernung ist aber ein Kieler dazwischen.

27' Für die Kölner weist die Statistik sieben Fouls aus bis hierhin, bei den Kielern sind es vier Vergehen. Dabei wird es natürlich nicht bleiben. Das Spiel ist genauso umkämpft, wie man sich das für ein Relegationsspiel eben vorstellt.

26' Die Kölner haben immerhin einen Ball bereits aufs gegnerische Tor gebracht, Kiel ist das an diesem Abend noch nicht gelungen. Der FC ist auch zweikampfstärker (65 Prozent).

24' Hector geht im Fünfer zum Kopfball-Duell mit Holstein-Keeper Gelios. Schiri Zwayer pfeift die Szene als Offensivfoul ab.

23' Wenn es nicht nur nach dem ersten Viertel der Partie 0:0 stehen sollte, könnten damit sicher beide Mannschaften im Hinblick auf das Rückspiel am kommenden Samstag ganz gut leben. Kölns Trainer Friedhelm Funkel hat "Hinten zu Null spielen" als Devise für heute ausgegeben. Und für Holstein ist alles von einem Unentschieden aufwärts eine Basis, auf der man dann aufbauen könnte im eigenen Stadion.

21' Alle Akteure haben sich warm gespielt, manch einer läuft auch schon heiß. In den Zweikämpfen jedenfalls gibt es jetzt für niemanden mehr etwas geschenkt. Entsprechend hektisch ist es auf dem Platz - es wird viel geredet und auch viel lamentiert.

19' Eigentlich soll eine weite Flanke von der rechten Seite von Bartels im Strafraum Lee erreichen, doch der wird von der FC-Abwehr abgeschirmt. Stattdessen springt der Ball zu Hauptmann, aber dessen Abschluss aus 13 Metern wird geblockt.

17' Das Spiel ist nun sehr munter. Kiel ist doch durchaus gewillt und natürlich auch in der Lage, selbst Vorstöße in die Offensive zu setzen. So steigt das Tempo in der Begegnung.

15' Beim Freistoß von der rechten Seite fliegt die Kugel ins Getümmel am Fünfer. Bornauw lenkt das Spielgerät schließlich mit dem Kopf knapp am eigenen Tor vorbei ins Aus. Die folgende Ecke ist weniger brenzlig.

Relegation 2021 live: 1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute im LIVE-TICKER - GELBE KARTE

14' Gelbe Karte Noah Katterbach

13' Auch Köln fährt einen Angriff über die rechte Seite. Jakobs kann das Zuspiel in die Box aber nicht gewinnbringend nutzen: Gelios wirft sich am Fünfer in den Schussweg und wehrt ab.

12' Jetzt ein Angriff der Gäste: Bartels kommt über rechts weit nach vorne, dann flankt er rüber auf die andere Seite. Köln unterläuft die Kugel, sodass Porath Zeit zur Annahme hat. Er kurvt noch mal zurück an die Sechzehnergrenze, dann kommt der Schuss aus 17 Metern mit rechts - knapp rechts vorbei.

11' Während Köln viel Ballbesitz hat, warten die Kieler noch auf eine erste Aktion in diesem Spiel im oder am gegnerischen Strafraum.

9' Wie erwartet, spielt Kiel sehr defensiv. Köln hat über weite Strecken im Mittelfeld keinen Pressing-Gegendruck von Holstein. Erst im letzten Drittel attackieren die Werner-Schützlinge eng an den Gegenspielern.

8' Eigentlich beginnt das Spiel nach dieser langen Verletzungspause jetzt noch einmal komplett neu. Beide Mannschaften haben noch gar nicht richtig hineingefunden in die Partie.

6' Jetzt steht Wolf wieder. Gleich geht es für ihn wohl weiter.

5' Die Unterbrechung dauert nun schon fast zwei Minuten. Noch immer sitzt Wolf auf dem Rasen, die Betreuer sind bei ihm.

3' Bornauw und Wolf sind im gegnerischen Sechzehner zusammengeprallt. Wolf muss behandelt werden, ihm läuft Blut aus der Nase.

2' Kölns erste Chance: Duda legt von rechts rüber nach links in den Strafraum. Dort fälscht Komenda den Ball nach einem Flachschuss von Hector aus 14 Metern zur Ecke ab.

Relegation 2021 live: 1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute im LIVE-TICKER - ANPFIFF

1' Und los geht's in Köln. Die Relegation läuft.

vor Beginn | Die Kapitäne sind bei der Seitenwahl: Jonas Hector trägt die Spielführerbinde beim FC, Hauke Wahl bei den Kielern.

vor Beginn | Schiedsrichter in Köln ist Felix Zwayer aus Berlin. Als VAR schaut Christian Dingert auf die Monitore.

vor Beginn | Aber zu viele Statistiken sollte man vor dem Anpfiff gar nicht vergleichen. In der Relegation müssen beide Teams den Reset-Schalter drücken. 2 x 90 Minuten volle Konzentration sind gefordert - nicht mehr, nicht weniger. Die Gäste aus Kiel werden sicher ihren Fokus auf die Defensive setzen. Es soll ein Ergebnis her, dass dann im entscheidenden Rückspiel am kommenden Samstag noch alle Chancen lässt, den Traum vom Aufstieg doch noch zu realisieren.

vor Beginn | Köln hat in der abgelaufenen Bundesliga-Saison die zweitschlechteste Abwehr aller Klubs gestellt: Mehr als die 60 Gegentreffer kassierte nur Schlusslicht Schalke (86). Die Kieler dagegen waren sehr abwehrstark in Liga 2: 35 Gegentore standen nach den 34 Partien - alleine sechs davon kassierte man in den zwei zurückliegenden Partien.

vor Beginn | Allerdings: Köln hat den direkten Gang in die 2. Liga am vergangenen Wochenende erst durch den Bornauw-Treffer in der 86. Minute gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Schalke 04 verhindert. Eine Glanzleistung lieferte der FC weder gegen Königsblau, noch in den Partien zuvor bei Hertha BSC (0:0) und gegen Freiburg (1:4) ab. Vor Selbstvertrauen strotzen dürfte das Team von "Feuerwehrmann" Friedhelm Funkel also auch eher nicht ...

vor Beginn | Wie immer vor dem Beginn der Relegation stellt sich die Frage, welches der beiden Teams mit mehr Selbstbewusstsein in die Entscheidungsspiele geht. Oft sagt man, dass es der Zweitligist ist, weil der ja die große Chance hat, ins Oberhaus zu gehen. In diesem Fall aber hat Kiel bereits zwei Matchbälle durch die 2:3-Niederlagen in Karlsruhe und gegen Darmstadt fast schon fahrlässig ausgelassen. Nun dürfte, um kurz im Tennis-Sprech zu bleiben, bei den Holsteinern also die Schlaghand ganz schön zittern.

vor Beginn | Bei den Norddeutschen steht Ioannis Gelios im Tor, der den wilden Mai der "Störche" (und auch schon die Partien Ende April) wegen einer Corona-Infektion verpasst hatte. Seinen bislang letzten Einsatz hatte er beim 0:1 in Heidenheim am 6. April. Dähne ist heute also nur Ersatz. Gar nicht dabei sind die beiden gelbgesperrten Mittelfeldspieler Meffert und Mühling. Das Duo wird von Ignjovski und - ausgerechnet - der Kölner Leihgabe Hauptmann ersetzt. Für Verteidiger Lorenz und Angreifer Reese kommen außerdem Komeda und Porath von Beginn an zum Einsatz. Kiel setzt also auf eine "aufgefrischte" Elf.

vor Beginn | Bei Holstein Kiel sieht es nach einem 4-4-2 aus: Gelios - Neumann, Wahl, Komeda, van den Bergh - Ignjovski - Porath, Lee, Hauptmann - Bartels, Serra. Trainer: Werner.

vor Beginn | Bei den Gastgebern tauscht Trainer Friedhelm Funkel nach dem 1:0-Erfolg gegen Schalke 04 auf zwei Positionen Personal: Flügelspieler Kainz sowie der zentrale Angreifer Andersson werden durch Jakobs und Skhiri ersetzt. Hector (zentrales Mittelfeld) und Duda (Sturm) rücken wohl je eine Reihe weiter nach vorne.

vor Beginn | Das ist die Aufstellung des 1. FC Köln in einem 4-2-3-1: Horn - Schmitz, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Özcan - Wolf, Hector, Jakobs - Duda. Trainer: Funkel.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Relegation zur Bundesliga zwischen dem 1. FC Köln und Holstein Kiel.

Relegation live: 1. FC Köln vs. Holstein Kiel: Die Aufstellung

Aufstellung 1. FC Köln:

Horn - Schmitz, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Özcan - Wolf, Hector, Jakobs - Duda

Aufstellung Holstein Kiel:

Gelios - Neumann, Wahl, Komenda, van den Bergh - Porath, Ignjovski, Hauptmann - Lee - Bartels, Serra

Heute steht das Hinspiel in der Relegation zur Bundesliga an.

1. FC Köln vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Relegation

Nächstes Finale, Teil eins: Der 1. FC Köln will sich gegen Holstein Kiel im Hinspiel der Relegation eine gute Ausgangsposition verschaffen. Der Favorit scheint das Momentum auf seiner Seite zu haben.

Köln/Kiel (SID) Relegation unter ungewöhnlichen Vorzeichen: Der 1. FC Köln nimmt durch den Sprung auf Tabellenplatz 16 am letzten Bundesliga-Spieltag viel Rückenwind mit in die beiden "Final"-Spiele gegen Holstein Kiel. Der Zweitligist, Bayern-Besieger im DFB-Pokal, muss dagegen seine zwei vergebenen Matchbälle für den Direktaufstieg schnell verdauen. Trotz schwacher Saison also Vorteil für Köln?

"Wir können nicht davon ausgehen, dass sie niedergeschlagen oder deprimiert sind. Da wird eine Jetzt-erst-recht-Haltung eintreten", sagte FC-Trainer Friedhelm Funkel über den Gegner. Allerdings setzt der erfahrene Coach darauf, dass seine Spieler "den Trend, der bei uns seit sechs Spielen sehr positiv ist, fortsetzen. Dann werden wir große Chancen haben, in der Bundesliga zu bleiben."

Um genauso zuversichtlich ins Rückspiel im hohen Norden gehen zu dürfen, muss der FC am Mittwoch (18.30 Uhr/DAZN) daheim gewinnen - und das wieder einmal ohne Fans. Die Kölner Verantwortlichen hatten gehofft, 1000 getestete Zuschauer zur Unterstützung der Mannschaft begrüßen zu dürfen. Eine Ausnahmegenehmigung wurde allerdings nicht erteilt.

So muss es eben vor einer Geisterkulisse klappen, wie schon beim 1:0-Thriller gegen Schalke am vergangenen Samstag. "Wir haben es selbst in der Hand, den Klassenerhalt in diesen zwei Spielen zu regeln. Das müssen wir als Chance definieren", sagte Sport-Geschäftsführer Horst Heldt: "Die Relegation ist jetzt ein Mehrwert."

Nach Gelbsperren kehren Sechser Ellyes Skhiri und Flügelflitzer Ismail Jakobs zurück, Mittelstürmer Sebastian Andersson konnte nach Knieproblemen am Dienstag am Abschlusstraining teilnehmen.

Dennoch verfügt der FC um den formstarken Kapitän und Ex-Nationalspieler Jonas Hector über mehr Qualität im Kader, und diese hat in der Vergangenheit meist den Ausschlag gegeben: Seit Wiedereinführung der Relegation setzte sich in zwölf Austragungen neunmal der Erstligist durch.

Den Kielern war nach einer furiosen Saison zuletzt große Müdigkeit anzumerken. Kein Wunder, mussten die Störche nach ihrer Corona-Quarantäne vor den Relegationsspielen neunmal in 30 Tagen ran. Jonas Meffert und Impulsgeber Alexander Mühling fehlen in Köln gelbgesperrt. Doch für Trainer Ole Werner, der als heißer Kandidat bei Bundesliga-Absteiger Werder Bremen gilt, zählen all die schlechten Vorzeichen nicht. "Wir müssen versuchen, zurückzuschlagen und das Unmögliche möglich zu machen", sagte der 33-Jährige.

Er habe "der Enttäuschung am Sonntag ganz bewusst Raum gegeben. Du kannst dich auf neue Dinge nur dann einstellen, wenn du die Dinge, die hinter dir liegen, verarbeitet hast", so Werner. Angreifer Fabian Reese klang am Dienstag schon wieder zuversichtlich: "Wir wollen das Ding reißen. Es passt zu unserer Saison, dass wir über die Relegation gehen. Diese Relegation hätte vor der Saison jeder unterschrieben."

Klar ist, dass Köln mehr zu verlieren hat. Der erste Bundesliga-Meister droht zum siebten Mal in die Zweitklassigkeit abzustürzen. Die Einnahmeausfälle aufgrund der Coronakrise belaufen sich auf bis zu 65 Millionen Euro, der Klub hat bereits eine Landesbürgschaft aufgenommen, um durch die Krise zu kommen. "Und jeder weiß um den Umsatzverlust in der 2. Liga", sagt Heldt.

Die voraussichtlichen Aufstellungen zur Relegation

Köln: Timo Horn - Schmitz, Bornauw, Czichos, Jannes Horn - Skhiri, Hector - Wolf, Duda, Jakobs - Andersson (Thielmann). - Trainer: Funkel

Kiel: Dähne - Dehm, Wahl, Lorenz, van den Bergh - Ignjovski - Porath, Lee - Bartels, Serra, Reese - Trainer: Werner

Relegation im LIVE-TICKER: Das Duell im Überblick

Partie: 1. FC Köln vs. Holstein Kiel

1. FC Köln vs. Holstein Kiel Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: RheinEnergie-Stadion, Köln